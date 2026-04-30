“สนธิญา” ยื่นมหาดไทย ตรวจสอบมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โปร่งใสหรือไม่?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 15:03 น.
สนธิญา สวัสดี ยื่นมหาดไทย ตรวจสอบมูลนิธิ กัน จอมพลัง โปร่งใส-จ่ายภาษีถูกต้องหรือไม่ ลั่นถ้าหากตรวจสอบแล้วถูกต้อง จะไม่ยุ่งอีก

นายสนธิญา สวัสดี เดินทางมาที่ศาลฎีกา นำเอกสารหลักฐาน มายื่นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และการกระทำผิดของมูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. กฎกระทรวงว่าด้วยจดทะเบียน มูลนิธิ 2545 2. พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร 2487 3. ประมวล กฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 131 4. พรบ.สรรพากร การเสียภาษี ของมูลนิธิ และ 5.การแทรงแซงการบริหารราชการ ของมูลนิธิ และที่ตนมายื่นนั้นก็ต้องการให้ กระทรวงตรวจสอลมูลนิธิฯ และหากผิดจริงในข้อใดข้อหนึ่ง ขอให้ส่งศาล เพื่อมีคำสั่งยกเลิกมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้

นายสนธิญา ให้สัมภาษณ์ว่า ตนไม่ได้กล่าวหาว่า มูลนิธิมีการทุจริต แต่การที่มูลนิธิมีการเปิดรับบริจาค เรึ่ยไรเงิน ก็ย่อมเป็นหน่วยงานของสาธารณะซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมีข้อเรียกร้อง ทั้ง 5 ประเด็น เช่นประเด็นที่

1. ว่ามีการแจงรายรับ รายจ่ายให้กระทรวงทราบหรือไม่

2.การเรี่ยไรเงิน รับบริจาค เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ เช่นการที่จะทำอะไรและมีการเปิดรับบริจาค จะเปิดรับ 1 ครั้งต่อ 1 โครงการ และต้องชี้แจงรายละเอียดเงินทั้งหมดให้ทราบ

3.การตรวจสอบตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่ามีการดำเนินการหรือไม่

4.การแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เหตุการณ์ที่ชายแดน ตนเองมีพยาน ที่เป็นทหาร ระดับ รองผู้บัญชาการ ที่สามารถบอกได้ว่า มีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่

5.การจ่ายภาษี ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะครบ 1 ปี มูลนิธิมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ และจ่ายภาษีเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่

เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ นายกัน จอมพลัง เคยได้ออกมาชี้แจงแล้วถึงการเงินและประธานมูลนิธิไปแล้ว นายสนธิญา บอกต่อว่า ตนเองเคยไปยื่น ปปง.ตรวจสอบทรัพย์สินของมูลนิธิ ว่าเส้นทางการเงินเป็นอย่างไร ซึ่งนายกัน จอมพลัง ก็มาแถลงข่าวว่า ตนเองไม่ได้กรรมการ ไม่ได้เป็นอะไรเลย รวมถึง ที่ชี้แจงวันนั้นว่าหากมีการยกเลิกมูลนิธิฯ ทรัพย์สินของมูลนิธิฯ จะตกไปอยู่มูลนิธิ ธรรมนัส พรมเผ่า ซึ่งสังคมก็เป็นกังวล ตนเองมองว่าสิ่งที่นายกัน พูดในวันนั้น วันนี้มีการดำเนินการไปแล้วหรือยัง ได้ทำบ้างหรือไม่

และเมื่อถามจากข้อสงสัยในข้อ 2 ถึงการเปิดรับบริจาคว่า 1 โครงการต่อการเปิดรับ 1 ครั้ง แต่มูลนิธิฯ กลับเปิดบัญชีรับบริจาคตลอด นายสนธิญา บอกว่า ประเด็นนี้แหละที่ต้องตรวจสอบ ต้องออกมาชี้แจงว่าการเปิดบัญชีไว้ตลอด เอาเงินไปทำอะไร ส่วนไหน ใช้เงินไปเท่าไหร่ ตนมองว่าประเด็นนี้ต้องตรวจสอบ

เมื่อถามถึงกรณีการแทรงแซงหารทำงานของข้าราชการ นายสนธิญา อธิบายเพิ่มเติม ว่า ตนได้รับการร้องเรียนมาว่า มีการเข้าไปในพื้นที่ต้องห้าม เข้าไปทำคอนเทนต์ ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของทหาร หากเกิดเหตุอะไรทหารก็ต้องรับผิดชอบ และถึงแม้ว่าการขึ้นไปพร้อมหน่วยงานแต่ก็ไปปะปน ไปชี้นำ ไปทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก หรือบางที่ที่อันตรายแต่เขาเข้าไปได้แต่สื่อเข้าไม่ได้

นายสนธิญา ระบุอีกว่า หากการตรวจสอบพบว่ามูลนิธิถูกต้อง โปร่งใส ตนก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีก และจะยินดีกับมูลนิธิฯ แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องยอมรับผลการตรวจสอบ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

