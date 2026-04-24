“สนธิญา” ยื่นศาลซ้ำ ขอให้ 10 สส. พรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่
สนธิญา ยื่นศาลซ้ำ ขอให้ 10 สส. พรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลรับคำร้อง ป.ป.ช. คดียื่นแก้ ม.112 ชี้บางคนทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้ง
จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ
ก่อนที่ศาลฎีกามีคำสั่งประทับรับฟ้อง คดีดังกล่าวไว้พิจารณา และมีคำสั่งให้ สส.พรรคประชาชนจำนวน 10 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำพิพากษานั้น
ล่าสุดนาย สนธิญา สวัสดี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตนได้ทราบว่าศาลมีคำวินิจฉัยให้ สส.ทั้ง 10 คน ของพรรคประชาชนปฏิบัติหน้าที่ต่อ จึงขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ร้อง ต่อ ป.ป.ช. ยื่นคัดค้านขอให้ทั้ง 10 สส. ของพรรคประชาชนยุติปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าคดีนี้ถึงที่สุด โดยภายในสัปดาห์หน้าจะจัดเตรียมเอกสาร เพื่อมายื่นต่อคณะตุลาการศาลฎีกาให้พิจารณาและวินิจฉัยอีกครั้ง
เมื่อถามถึงเหตุผลที่ต้องการทั้ง 10 สส. ของพรรคประชาชน ยุติปฏิบัติหน้าที่นั้น นายสนธิญา ระบุว่า มีการกระทำที่ผ่านมาซึ่งต่างกรรมต่างวาระ คนหนึ่งทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้ง ประกอบกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีคำวินิจฉัยชัดเจน ว่าห้ามกลุ่มบุคคล บุคคล คณะ กระทำ การที่เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฯ
“เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงไม่เห็นด้วย แต่เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกา ผมจึงกราบยอมรับ แต่ก็ใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ร้องในประเด็นนี้ ส่วนศาลท่านจะพิจารณาอย่างไรก็สุดแต่ท่านจะกรุณาและพิจารณา” นายสนธิญา กล่าว
