เปิดสาเหตุ “บิ๊กป้อม” ลาออกหัวหน้าพรรค พปชร. เชื่อไม่กระทบเลือกตั้ง
เปิดสาเหตุ ประวิตร ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มาจากปัญหาเรื่องสุขภาพ ยังคงอยู่ช่วยงานในพรรคในฐานะที่ปรึกษา
จากกรณีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน แกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุดนายไพบูลย์ เปิดเผยเพิ่มเติมถึงสาเหตุการลาออกของ พล.อ.ประวิตร ว่า มาจากปัญหาด้านสุขภาพเพียงประการเดียว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเมืองอื่นใด พร้อมย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐยังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองตามปกติ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำพรรคครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร จะยังคงอยู่ช่วยงานพรรคในเบื้องหลัง โดยจะดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของพรรคต่อไป
ทั้งนี้ นางตรีนุช เทียนทอง เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จะขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! “ประวิตร” ลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ “ตรีนุช” ขึ้นรักษาการ
- “ประวิตร” บอกอายุ 80 พอแล้ว ท่ามกลางกระแสถอนตัวแคนดิเดตนายกฯ
- ประวัติ “ตรีนุช เทียนทอง” แคนดิเดตนายกฯ พลังประชารัฐ สู้ศึกเลือกตั้ง 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: