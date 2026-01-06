ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ “บิ๊กป้อม” ลาออกหัวหน้าพรรค พปชร. เชื่อไม่กระทบเลือกตั้ง

เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 14:27 น.
เปิดสาเหตุ ประวิตร ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มาจากปัญหาเรื่องสุขภาพ ยังคงอยู่ช่วยงานในพรรคในฐานะที่ปรึกษา

จากกรณีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน แกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุดนายไพบูลย์ เปิดเผยเพิ่มเติมถึงสาเหตุการลาออกของ พล.อ.ประวิตร ว่า มาจากปัญหาด้านสุขภาพเพียงประการเดียว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเมืองอื่นใด พร้อมย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐยังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองตามปกติ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำพรรคครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร จะยังคงอยู่ช่วยงานพรรคในเบื้องหลัง โดยจะดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของพรรคต่อไป

ทั้งนี้ นางตรีนุช เทียนทอง เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จะขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค

