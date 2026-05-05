“กระทรวงยุติธรรม” เผย “ทักษิณ” พูดเรื่องการเมืองได้หลังได้รับการพักโทษ 11 พ.ค.
กระทรวงยุติธรรม เผย ทักษิณ สามารถพูดเรื่องการเมืองได้หลังได้รับการพักโทษ 11 พ.ค. ออกนอกประเทศได้ แต่ศาลต้องอนุญาต
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะได้รับการพักโทษในวันที่ 11 พ.ค. 69 ว่า เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องติดกำไล EM ส่วนที่อ้างเรื่องอายุเยอะนั้น พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่เข้าหลักเกณฑ์
เมื่อถามถึง นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่เตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณ โดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดี เนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง 2 ครั้ง พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ตนยังไม่เห็น
เมื่อถามว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณ ไม่ได้รับการพักโทษ ออกจากเรือนจำในวันที่ 11 พ.ค.นี้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า ต้องไปดูว่าเป็นประเด็นไหน และให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมาย รวมถึงอาจต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้ง แต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว จึงมีผลออกมาเช่นนี้
ส่วนนายทักษิณได้รับการพักโทษออกมา สามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข
ผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า ไม่น่าจะได้ แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถทำเรื่องขอศาลเพื่อพิจารณาได้
