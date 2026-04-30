“อิ๊งค์” โพสต์ภูมิใจในตัวพ่อ นับถอยหลังก่อน “ทักษิณ” ได้รับพักโทษ 11 พ.ค.
อิ๊งค์ แพทองธาร โพสต์ภูมิใจในตัวพ่อ นับถอยหลังก่อน ทักษิณ ได้รับพักโทษ 11 พ.ค. หลังจากที่ประชุมเห็นชอบคุณสมบัติผ่านเกณฑ์พักการลงโทษ
จากกรณีที่ คณะกรรมการพักการลงโทษ ระดับกระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาดจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์พักการลงโทษ ก่อนที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักการลงโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขว่านายทักษิณต้องสวมกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และจะได้ปล่อยตัวในวันที่ 11 พ.ค. นั้น
ล่าสุด น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวและอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์อินสตาแกรมเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมาระบุว่า “นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิด ในกรณีที่ไม่มีใครบอกพ่อ หนูภูมิใจในตัวพ่อมาก” ก่อนจะติดแฮชแท็คซึ่งระบุว่านับถอยหลัง ซึ่งหมายถึงนับถอยหลังก่อนที่นายทักษิณจะได้รับการปล่อยตัว
สำหรับ นายทักษิณ ชินวัตร ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 68 ภายหลังจากที่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุกนายทักษิณ ชินวัตร เป็นเวลา 1 ปี
โดยมีมติว่ากระบวนการบังคับโทษก่อนหน้านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ให้นับรวมระยะเวลา 120 วันที่พักรักษาตัว ณ ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ เข้าเป็นระยะเวลาจำคุก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: