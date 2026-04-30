ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช. สอบราชทัณฑ์ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” มิชอบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 12:52 น.
ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรม กรณีพักโทษ ทักษิณ ชินวัตร มิชอบ

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดกรรมการและอนุกรรมการพักโทษระดับกรมราชทัณฑ์และระดับกระทรวงยุติธรรมทุกชุด ที่พิจารณาอนุญาตให้ นช.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษโดยไม่ชอบด้วยคำสั่ง คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับ นช.ทักษิณ ชินวัตร

จากการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ 4/2569 โดยมีนักโทษเด็ดขาดเข้ารับการพิจารณา ทั้งสิ้นจำนวน 920 ราย โดยในจำนวนนี้มีมติเห็นชอบพักการลงโทษกรณีปกติให้แก่ นช.ทักษิณ ชินวัตร และมีเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จนกว่าจะพ้นโทษ โดยอ้างว่ามีเหตุผลให้ได้รับการพักการลงโทษ เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 52 (7) กฎกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดฯ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

แต่ทว่าคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับมอบหมายจากนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ ประชุมหารือกับกรรมการแต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์โครงการพักการลงโทษกรณีทั่วไป กลับมติให้ นช.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษกรณีทั่วไป โดยไม่ต้องติดกำไล EM เนื่องด้วยเป็นผู้ต้องขังสูงวัยอายุเกินกว่า 70 ปี และมีโรคประจำตัว

โดยที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว กลับไม่นำประเด็นที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้สั่งแล้วว่าการบังคับจองจำโทษ นช.ทักษิณ ชินวัตร ระหว่าง 22 ส.ค. 2566 ต่อเนื่อง 1 ปีไม่ชอบ โดย นช.ทักษิณ ชินวัตร มีส่วนรับรู้และได้ผลประโยชน์ แต่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหาร ควบคุม สั่งการกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่ต้องดำเนินคดีต่อ นช.ทักษิณ ชินวัตร ข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม และแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ มากกว่าห้าคน ซึ่งร่วมกันหรือแบ่งงานกันทำเพื่อให้พ้นไปจากการบังคับโทษตามคำสั่งศาลฎีกาฯ เมื่อ 23.00 น. คืนวันที่ 22 ส.ค. 2566 เป็นเวลากว่า 1 ปี มาพิจารณาเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการยุติการพักโทษ นายทักษิณ ชินวัตร แต่อย่างใด

ทั้งนี้ องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เคยมีคำร้องเป็นหนังสือแจ้งเตือนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาก่อนแล้วตั้งแต่ 20 มี.ค. 2569 แต่ทว่ากลับเพิกเฉย วันนี้จึงจำต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อให้ใช้อำนาจตาม พรป.ป.ป.ช.2561 ในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทุกคนที่เอื้อประโยชน์ให้ นช.ทักษิณ ตามครรลองของกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงิน 3 สาวจัดชุมนุมยื่นจดหมายถึงรัฐบาล ตัดสัมพันธ์อิสราเอล

12 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! คนไทยกลุ่มไหน ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 2569 อดเงิน 4,000 บาท

15 นาที ที่แล้ว
&quot;ท่านอ้น&quot; ส่งกำลังใจถึง &quot;รถถัง จิตรเมืองนนท์&quot; หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น ข่าว

“ท่านอ้น” ส่งกำลังใจถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น

27 นาที ที่แล้ว
The Pizza Company เตรียมถอนตัวจากกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวกัมพูชา เขมรเตรียมเปิดแบรนด์เอง เป็นเจ้าของ 100%

47 นาที ที่แล้ว
พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ ข่าว

พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เบิร์ด วันว่างว่าง” ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เช็กสัญญาณอันตราย! แมลงกัดแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งสอบ “ดาบตำรวจ” ล่อลวงเด็กสมองบกพร่องเล่นพนัน สูญเงินนับแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช. สอบราชทัณฑ์ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” มิชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 30 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 เปิดตลาดส่งท้ายเดือนเมษายน เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 เม.ย. 69 ครั้งที่ 6 ครึ่งวันเช้าผันผวน 6 รอบ ก่อนสุทธิกลับมาเท่าเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน ข่าว

ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บังหล่า&quot; ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม ข่าว

“บังหล่า” ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สส.ไอซ์ รักชนก” ร่วมเดินหน้าดันปลดล็อค “สนุกเกอร์” ยื่นแก้ไข พ.ร.บ. การพนัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลลดโทษ “แอม ไซยาไนด์” คดีวางยา “ผู้กองนุ้ย” เหลือจำคุกตลอดชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแก๊งเขมร ลอบวางยาเบื่อกุ้ง จนตายเกลื่อน สารภาพเอาไปกิน-ขาย รับทำหลายครั้ง ข่าว

รวบแก๊งเขมร วางยาเบื่อกุ้ง จนตายเกลื่อน สารภาพเอาไปกิน-ขาย รับทำหลายครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“รถถัง” โพสต์ขอโทษหัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์-แฟนคลับ หลังพ่าย “ทาเครุ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสวีเดน เลขมงคล 2/5/69 เลขเด็ด

เลขเครื่องบิน-ทะเบียนรถพระที่นั่ง ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสวีเดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มือปืนโพสต์เซลฟี่ ก่อนเปิดฉากยิงงานเลี้ยงสื่อ ยืนยันคณะรัฐบาล “ทรัมป์” คือเป้าหมาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วใคร! คู่รักดาราวัยรุ่น เลิกเงียบตั้งแต่วาเลนไทน์ &quot;มดดำ&quot; ใบ้แรง หลายคนแห่เดา บันเทิง

รู้แล้วใคร! คู่รักดาราวัยรุ่น เลิกเงียบตั้งแต่วาเลนไทน์ “มดดำ” ใบ้แรง หลายคนแห่เดา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไก่ จันทน์จวง แจงดราม่าไม่ใส่วิกขึ้นเวที หลังโกนผมมะเร็งเต้านม บันเทิง

ไก่ จันทน์จวง โกนผมทั้งหัว ไม่ใส่วิก-ตัดหน้าอก สู้มะเร็งเต้านม ซัดคนแซะโรคเวรกรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าของฟาร์มไก่อินเดีย เข้าแจ้งความตำรวจ ขบวนงานแต่งเปิดเพลงดัง ไก่ตาย 140 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล คิกออฟ &quot;ไทยช่วยไทย&quot; 1 พ.ค.นี้ จัดสินค้าราคาถูก ลงพื้นที่ 76 จังหวัด เศรษฐกิจ

รัฐบาล คิกออฟ “ไทยช่วยไทย” 1 พ.ค.นี้ จัดสินค้าราคาถูก ลงพื้นที่ 76 จังหวัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ฉลองพระชนมพรรษา 80 พรรษา เลขเด็ด

เลขเด็ด สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ฉลองพระชนมพรรษา 80 พรรษา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. ยืนยันยอดหนี้ไม่หาย แม้ยอดในแอปยังไม่อัปเดต เศรษฐกิจ

กยศ. ขอโทษ ยอดหนี้ในแอปฯ ไม่อัปเดต ยันเงินไม่หาย เร่งคำนวณใหม่ 4 ล้านบัญชี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงิน 3 สาวจัดชุมนุมยื่นจดหมายถึงรัฐบาล ตัดสัมพันธ์อิสราเอล

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569

เช็กด่วน! คนไทยกลุ่มไหน ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 2569 อดเงิน 4,000 บาท

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
&quot;ท่านอ้น&quot; ส่งกำลังใจถึง &quot;รถถัง จิตรเมืองนนท์&quot; หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น

“ท่านอ้น” ส่งกำลังใจถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
The Pizza Company เตรียมถอนตัวจากกัมพูชา

เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวกัมพูชา เขมรเตรียมเปิดแบรนด์เอง เป็นเจ้าของ 100%

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
