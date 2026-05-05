ข่าว

เปิดเหตุผล สุภา ปิยะจิตติ ไม่อุทธรณ์ คดีหุ้นชินคอร์ป ย้ำสรรพากรยังตามเก็บภาษีทักษิณ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:47 น.
63

อดีตรองปลัดคลังชี้ คดีเดิมยุติกับพานทองแท้–พินทองทา เพราะศาลระบุไม่ใช่เจ้าของหุ้นตัวจริง ก่อนกรมสรรพากรออกประเมินภาษีจากทักษิณ 17,629 ล้านบาท

กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองและกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง เมื่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด สุภา ปิยะจิตติ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางที่เพิกถอนการประเมินภาษี พานทองแท้ ชินวัตร และ พินทองทา ชินวัตร ในคดีภาษีหุ้นชินคอร์ป มูลค่าประมาณ 1.7–1.76 หมื่นล้านบาท

ฝั่ง ป.ป.ช. มองว่าการตัดสินใจไม่อุทธรณ์ของสุภา ทำให้คดีถึงที่สุดและรัฐสูญเสียผลประโยชน์ก้อนโต เพราะไม่สามารถเรียกเก็บภาษีจากสองคนดังกล่าวได้อีก โดยมติชี้มูลความผิดในครั้งนี้เฉือนกันฉิวเฉียดที่ 4 ต่อ 3 เสียง

อย่างไรก็ตาม สุภา ปิยะจิตติ ได้ออกมาโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างหนักแน่น โดยชี้แจงว่าสาเหตุที่ตัดสินใจไม่อุทธรณ์คดี ไม่ใช่เพื่อปกป้องผู้กระทำผิดหรือปล่อยให้รัฐเสียประโยชน์ แต่เป็นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยวางไว้ในคดียึดทรัพย์เมื่อปี 2553 ซึ่งศาลได้วินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่า หุ้นชินคอร์ปที่มีชื่อพานทองแท้และพินทองทาถือครองอยู่นั้น มีทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน เป็นเจ้าของที่แท้จริง

จากคำพิพากษาดังกล่าว ส่งผลให้ศาลภาษีอากรกลางต้องเพิกถอนการประเมินภาษีจากบุตรทั้งสอง เนื่องจากไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ตัวจริง สุภา เน้นย้ำว่าทั้งพนักงานอัยการ กรมสรรพากร และกรมบัญชีกลาง ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า “ไม่ควรอุทธรณ์” และได้เสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังรับทราบ เพื่อให้กรมสรรพากรเดินหน้าประเมินภาษีกับ “เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง” ต่อไป

การเดินหน้าทวงคืนภาษีจากเจ้าของตัวจริงตามคำแนะนำของสุภา ได้ส่งผลให้ในปี 2560–2561 กรมสรรพากรออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีจากทักษิณ ชินวัตร จำนวน 17,629 ล้านบาท และคดีได้ต่อสู้กันจนถึงชั้นศาลฎีกา ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2568 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับ ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากทักษิณ 17,629 ล้านบาท ตามขั้นตอนกฎหมาย

ล่าสุด คดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยมีจำเลย 3 ราย ได้แก่ สุภา ปิยะจิตติ, สาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร และสุทธิชัย สังขมณี อดีตสรรพากรภาค 3 ซึ่งศาลได้นัดสอบคำให้การจำเลยทั้งสามในวันที่ 30 มิ.ย. 2569 เวลา 09.30 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ThaiPublica, thansettakij

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

18 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

6 นาที ที่แล้ว
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง ข่าว

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

16 นาที ที่แล้ว
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี บันเทิง

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

24 นาที ที่แล้ว
เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่ม Boys24 แปลงเพศผันตัวเป็นอินฟลูฯ ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้

29 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ทำอย่างไร เช็กวิธียื่นย้อนหลัง ค่าปรับ เงินเพิ่ม ผ่านเว็บกรมสรรพากร

31 นาที ที่แล้ว
ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า &quot;พระเกศ&quot; เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน ข่าว

ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กาวยาแนวจระเข้ เข้าพบตำรวจเอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำภาพลักษณ์เสียหาย

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา ลือหึ่ง จ่อจับ 8 เซียนพระชื่อดัง ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง

54 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน บันเทิง

เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเหตุผล สุภา ปิยะจิตติ ไม่อุทธรณ์ คดีหุ้นชินคอร์ป ย้ำสรรพากรยังตามเก็บภาษีทักษิณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 สาว BLACKPINK รวมตัว Met Gala 2026 บันเทิง

ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งพาดขา ข่าว

นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปเกมอนเซ็นเตอร์ เตรียมเปิดที่ประเทศไทยแห่งแรกภายในปีนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มรณภาพอย่างสงบ ข่าว

ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รัชดา” เผย “อนุทิน” เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง บางปู เอาผิดพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยาย ข่าว

หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย ผู้โดยสาร 149 คนยังถูกกักตัวบนเรือสำราญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์ ข่าว

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระพรชัย&quot; ชิงสึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย ข่าว

“พระพรชัย” สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาประชุม ครม. วันนี้! พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-ถกแลนด์บริดจ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” จี้ “เกาหลีใต้” ร่วมสู้ “อิหร่าน” โบ้ยเป็นต้นเหตุทำเรือสินค้าไฟไหม้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผลสอบเหตุ โบอิง 737-800 ตกในจีน ตาย 132 ศพ เชื่อนักบินตั้งใจโหม่งโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:47 น.
63
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button