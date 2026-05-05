เปิดเหตุผล สุภา ปิยะจิตติ ไม่อุทธรณ์ คดีหุ้นชินคอร์ป ย้ำสรรพากรยังตามเก็บภาษีทักษิณ
อดีตรองปลัดคลังชี้ คดีเดิมยุติกับพานทองแท้–พินทองทา เพราะศาลระบุไม่ใช่เจ้าของหุ้นตัวจริง ก่อนกรมสรรพากรออกประเมินภาษีจากทักษิณ 17,629 ล้านบาท
กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองและกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง เมื่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด สุภา ปิยะจิตติ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางที่เพิกถอนการประเมินภาษี พานทองแท้ ชินวัตร และ พินทองทา ชินวัตร ในคดีภาษีหุ้นชินคอร์ป มูลค่าประมาณ 1.7–1.76 หมื่นล้านบาท
ฝั่ง ป.ป.ช. มองว่าการตัดสินใจไม่อุทธรณ์ของสุภา ทำให้คดีถึงที่สุดและรัฐสูญเสียผลประโยชน์ก้อนโต เพราะไม่สามารถเรียกเก็บภาษีจากสองคนดังกล่าวได้อีก โดยมติชี้มูลความผิดในครั้งนี้เฉือนกันฉิวเฉียดที่ 4 ต่อ 3 เสียง
อย่างไรก็ตาม สุภา ปิยะจิตติ ได้ออกมาโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างหนักแน่น โดยชี้แจงว่าสาเหตุที่ตัดสินใจไม่อุทธรณ์คดี ไม่ใช่เพื่อปกป้องผู้กระทำผิดหรือปล่อยให้รัฐเสียประโยชน์ แต่เป็นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยวางไว้ในคดียึดทรัพย์เมื่อปี 2553 ซึ่งศาลได้วินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่า หุ้นชินคอร์ปที่มีชื่อพานทองแท้และพินทองทาถือครองอยู่นั้น มีทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน เป็นเจ้าของที่แท้จริง
จากคำพิพากษาดังกล่าว ส่งผลให้ศาลภาษีอากรกลางต้องเพิกถอนการประเมินภาษีจากบุตรทั้งสอง เนื่องจากไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ตัวจริง สุภา เน้นย้ำว่าทั้งพนักงานอัยการ กรมสรรพากร และกรมบัญชีกลาง ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า “ไม่ควรอุทธรณ์” และได้เสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังรับทราบ เพื่อให้กรมสรรพากรเดินหน้าประเมินภาษีกับ “เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง” ต่อไป
การเดินหน้าทวงคืนภาษีจากเจ้าของตัวจริงตามคำแนะนำของสุภา ได้ส่งผลให้ในปี 2560–2561 กรมสรรพากรออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีจากทักษิณ ชินวัตร จำนวน 17,629 ล้านบาท และคดีได้ต่อสู้กันจนถึงชั้นศาลฎีกา ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2568 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับ ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากทักษิณ 17,629 ล้านบาท ตามขั้นตอนกฎหมาย
ล่าสุด คดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยมีจำเลย 3 ราย ได้แก่ สุภา ปิยะจิตติ, สาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร และสุทธิชัย สังขมณี อดีตสรรพากรภาค 3 ซึ่งศาลได้นัดสอบคำให้การจำเลยทั้งสามในวันที่ 30 มิ.ย. 2569 เวลา 09.30 น.
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ThaiPublica, thansettakij
