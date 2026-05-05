ข่าวดาราบันเทิง

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังเคยฉีดยากระตุ้น 50 เข็ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 11:54 น.
เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว

สุดยินดี! เมย์ พิชญ์นาฏ จูงมือสามี ‘ไฮโซบิ๊ก’ แจ้งข่าวดีตั้งท้องแล้ว หลังทำ ICSI ถึง 5 รอบ และฉีดยากระตุ้นกว่า 50 เข็ม เตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ตุลาคมนี้

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับดาราสาว เมย์ พิชญ์นาฏ และสามี ไฮโซบิ๊ก อัครวัชร ออกมาประกาศข่าวดีผ่านโซเชียลมีเดียว่ากำลังจะมีทายาทคนแรก คุณแม่ป้ายแดงลงเซตภาพสุดอบอุ่นคู่กับสามี โชว์ภาพอัลตร้าซาวด์ โดยบอกใบ้เดือนตุลาคม หลาย ๆ คนคาดเดาว่าน่าจะเป็นกำหนดคลอดของสมาชิกคนใหม่ พร้อมแคปชั่นกินใจว่า “May & Big from two… something even more beautiful OCT” แปลได้ว่า “จากเราสองคน (เมย์และบิ๊ก)… สู่บางสิ่งที่งดงามยิ่งกว่า ตุลาคมนี้”

ทันทีที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็น เป้ย ปานวาด ที่บอกว่า “น่าร้ากกกกก ดีใจที่สุดดดด” ขณะที่ ตู่ ปิยวดี เผยว่า “ดีใจด้วยมากที่สุดๆๆๆๆค่า เอาใจช่วยลุ้นตามมาตลอดๆๆๆๆ” และ แอริน สิรีภรณ์ ที่ร่วมยินดี “OMGGGG!!!!! Biggest congratulations to you both na ka!!! ดีใจที่สุด!!!!!!! FINALLY!!!!”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมย์เคยแชร์ประสบการณ์การมีลูกที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในปี 2024 เธอเล่าว่าต้องเผชิญกับความกดดันทั้งร่างกายและจิตใจอย่างหนัก สาวเมย์พยายามนำไข่ที่เคยฝากไว้เมื่อ 7 ปีที่แล้วมาใช้ แต่พบว่าคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานเนื่องจากเก็บไว้นานเกินไป จึงต้องเก็บไข่ใหม่ จากคนกลัวเข็มมากต้องยอมฉีดยากระตุ้นไข่ที่พุงไม่ต่ำกว่ากว่า 50 เข็ม

เธอผ่านกระบวนการเก็บไข่ถึง 5 รอบ และใส่ตัวอ่อนไปถึง 3 ครั้ง ทั้งลุ้นและเครียดที่ลูกยังไม่มาเสียที จากสาวสังคมกลายเป็นคนติดบ้าน หลังใส่ตัวอ่อน กินไข่ต้ม ยาจีน วิตามิน และโปรตีนอย่างเคร่งครัด จนน้ำหนักตัวขึ้นมาถึง 8 กิโลกรัม ในช่วงนั้นเธอยอมรับว่าเครียดและไม่สนุกเลยที่ต้องตอบคำถามคนรอบข้าง

ดาราสาวกล่าวขอบคุณสามีและครอบครัวที่เข้าใจและคอยเคียงข้างในช่วงเวลาที่ยากลำบาก รวมถึงหลาน ๆ ที่คอยบีบมือให้กำลังใจตอนฉีดยา กระทั่งความพยายามและความอดทนทั้งหมดส่งผลให้กลายเป็นเรื่องจริงในวันนี้

ภาพจาก Instagram : maypitchy
ภาพจาก Instagram : maypitchy
ภาพจาก Instagram : maypitchy
ภาพจาก Instagram : maypitchy
ภาพจาก Instagram : maypitchy

 

