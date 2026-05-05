“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าตึกบัญชาการ 1 ก่อนทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจากการพูดถึงเรื่องการยกเลิก MOU44
โดยผู้สื่อข่าวได้ตั้งคำถามภายหลังจากที่ทางกัมพูชาได้แสดงความเห็นว่า การสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจจะหมายถึงการสิ้นสุดของกลไกการเจรจาเพียงอย่างเดียวระหว่างสองฝ่าย และอาจทำให้ข้อพิพาททางดินแดนของทั้งสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้น
ซึ่งนายอนุทินกล่าวว่า “ไม่มี” ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าทางไทยไม่สนใจคำพูดของสมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ใช่หรือไม่นั้น ในประเด็นนี้นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นห้องประชุมทันที
