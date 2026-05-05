สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?
วันพืชมงคล 2569 เป็นวันหยุดราชการ หน่วยงานรัฐและที่ว่าการอำเภอปิดทำการ ขณะที่ธนาคารไม่หยุด ไปรษณีย์ไทยเปิดบริการรับฝากและนำจ่ายตามปกติ
วันพืชมงคล 2569 หรือวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 ถือเป็นหนึ่งในวันหยุดที่คนจำนวนมากมักสับสนทุกปี เพราะเป็นวันหยุดราชการ แต่ไม่ได้แปลว่าทุกหน่วยงานจะหยุดเหมือนกันทั้งหมด โดยเฉพาะธนาคาร ไปรษณีย์ และบริษัทเอกชนที่ใช้ปฏิทินวันหยุดคนละชุดกับหน่วยงานรัฐ
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือวันพืชมงคล ปี 2569 ตรงกับวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 และเป็นวันหยุดราชการ ขณะที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้จัดขึ้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันชัดเจน วันพืชมงคลไม่ใช่วันหยุดธนาคาร สาขาต่าง ๆ ยังเปิดให้บริการตามเวลาปกติ ทั้งสาขาในห้างและนอกห้าง พ่อแม่ที่ต้องทำธุรกรรมการเงินหรือโอนเงินค่าเทอมให้ลูกชายลูกสาวไม่ต้องกังวล
ด้านไปรษณีย์ไทยประกาศเปิดรับฝากและนำจ่ายพัสดุตามปกติทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ไม่มีสะดุดในช่วงวันหยุดกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้ไม่ติดขัด
สำหรับบริษัทเอกชนและโรงเรียนเอกชน กฎหมายไม่ได้บังคับให้หยุดตามราชการ ลูกจ้างและลูกหลานควรเช็กประกาศจากบริษัทหรือสถานศึกษาโดยตรง เพราะบางแห่งอาจเลือกกำหนดวันหยุดตามปฏิทินของตัวเอง
สรุปง่ายๆ วันพุธที่ 13 พ.ค. 69 ราชการหยุด อำเภอปิด แต่ธนาคารและไปรษณีย์ไทยยังเปิดรับใช้ประชาชนตามปกติครับ
|หน่วยงาน/กลุ่มคน
|วันที่ 13 พ.ค. 2569 เปิดไหม/หยุดไหม
|ข้าราชการ
|หยุด
|หน่วยงานราชการ
|ปิดทำการ
|ที่ว่าการอำเภอ
|ปิดทำการ
|ธนาคาร
|เปิดตามปกติ
|ไปรษณีย์ไทย
|เปิดรับฝากและนำจ่ายตามปกติ
|บริษัทเอกชน
|ขึ้นอยู่กับประกาศบริษัท
|โรงเรียนรัฐ
|โดยทั่วไปหยุด
|โรงเรียน/มหาวิทยาลัยเอกชน
|เช็กประกาศของสถานศึกษา
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
