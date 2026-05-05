สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 21 ศพ ได้รับบาดเจ็บอีก 61 ราย
โดยรายงานท้องถิ่นระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลา 16.40 น. ของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น และทางเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 3 กิโลเมตร
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังสอบหาสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการ “มาตรการควบคุม” กับบุคคลที่รับผิดชอบบริษัทดังกล่าวแล้ว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่กว่า 500 คนในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต พร้อมทั้งใช้หุ่นยนต์ในการตามหาบุคคลที่ถูกฝังอยู่ใต้อาคารด้วย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่แสดงความกังวลว่าโรงเก็บดินปืนสองจุดในบริเวณโรงงานนั้นเป็นความเสี่ยงและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกู้ภัย
โดยนายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเรียกร้องให้สอบสวนและเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
