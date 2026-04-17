ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

เปิดคลังสินสอด ณเดชน์ สู่ขอ ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่งและเงินสดปึกใหญ่ สมฐานะคู่รักซุปตาร์ ในบรรยากาศวิวาห์สุดชื่นมื่น
ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์วงการบันเทิงไทย สำหรับพิธีหมั้นและมงคลสมรสตามขนบประเพณีไทยอีสาน ระหว่างคู่รักซุปตาร์ “ณเดชน์ คูกิเมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา” ที่จัดขึ้นอย่างอบอุ่น ท่ามกลางสักขีพยานที่เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนสนิททั้งในวงการและนอกวงการ
ไฮไลต์ที่ทำเอาโลกโซเชียลตาค้างคือภาพของสินสอดที่ฝ่ายชายเตรียมมาสู่ขอเจ้าสาวในฝัน ซึ่งมีทั้ง ทองคำแท่ง และเงินสดหลายปึกใหญ่ วางเรียงรายอย่างสวยงาม ยังไม่รวมกับแหวนหมั้นของทั้งคู่อีก
แม้สินสอดจะมีมูลค่าสูงจนหลายคนคาดเดาไปถึงตัวเลขแปดถึงเก้าหลัก แต่สิ่งสำคัญที่สัมผัสได้คือความรักที่ทั้งคู่มีให้กันมาอย่างยาวนาน โดย “แม่แก้ว” และ “คุณแม่ปลา” ต่างยิ้มแย้มมีความสุขที่เห็นลูกทั้งสองเป็นฝั่งเป็นฝา
