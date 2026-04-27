เอ ศุภชัย เปิดยอดเงินใส่ซอง งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ยอมรับหมดห่วงแล้ว

เอ ศุภชัย เปิดใจถึงงานแต่งณเดชน์ ญาญ่า พร้อมตอบชัดเรื่องเงินใส่ซองเตรียมเปย์หนักรวม 7 หลัก ยอมรับหมดห่วงแล้วเพราะทั้งคู่ดูแลกันดี
เอ ศุภชัย ผู้จัดการดาราชื่อดังเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานของ ณเดชน์ คูกิมิยะ กับ ญาญ่า อุรัสยา ในฐานะคนสำคัญที่ทำหน้าที่ปลุกปั้นพานักแสดงหนุ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่วันแรก ล่าสุด เอ ศุภชัย ออกมาเปิดใจเล่าถึงบรรยากาศในวันงานแห่งความสุข
ผู้จัดการคนดังเล่าว่าภาพความทรงจำเก่าๆ ย้อนกลับเข้ามาในหัวมากมาย จำได้ดีตั้งแต่วันแรกที่ไปรับณเดชน์ถึงโรงเรียนเพื่อพามาทำงานจนถึงวันนี้ที่นักแสดงหนุ่มประสบความสำเร็จสร้างครอบครัวที่อบอุ่น พี่เอดูแลณเดชน์มายาวนาน ตอนนี้รู้สึกหมดห่วงแล้ว ทั้งณเดชน์กับญาญ่าต่างดูแลกันดีมาก ทั้งคู่เป็นคู่ชีวิตเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกัน ความสำเร็จของทั้งสองคนเกิดจากพื้นฐานนิสัยที่เป็นคนดี มีวินัย วางตัวน่ารักมาตลอด
บรรยากาศในวันงานแต่งงานอบอวลไปด้วยความสุข เอ ศุภชัย มองว่าภาพตรงหน้าเหมือนฉากหวานในละคร เจ้าบ่าวตั้งขบวนขันหมากมารับเจ้าสาวที่ยืนรออยู่บนชั้นสอง แขกในงานต่างประทับใจกับคำมั่นสัญญาสุดซึ้งของทั้งคู่ งานแต่งงานในละครคือตอนจบที่สมบูรณ์แบบ แต่ในชีวิตจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ อวยพรให้ทั้งสองคนถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร ใช้ชีวิตคู่ด้วยความสุขตลอดไป
นักข่าวสอบถามถึงเรื่องเงินใส่ซองร่วมยินดีหลังจากมีข่าวลือว่าอาจใส่ซองสูงถึงหลักล้าน เอ ศุภชัย อธิบายว่างานพิธีที่ผ่านมาใส่ซองไปหลักหมื่นบาทก่อนเพราะยังไม่แน่ใจเรื่องธรรมเนียมการรับไหว้ ส่วนงานฉลองมงคลสมรสที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งใจจะใส่ซองให้ครบทุกงาน เอ ประเมินตัวเลขรวมทั้งหมดแล้วตั้งใจจะมอบเงินให้บ่าวสาวในระดับ 6 ถึง 7 หลัก ตัวเลขนี้ทำเอานักข่าวในวงสัมภาษณ์ส่งเสียงฮือฮากันทันที
ความรู้สึกของ เอ ศุภชัย แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันยาวนาน เขาเฝ้ามองความสำเร็จของเด็กหนุ่มคนหนึ่งจนเติบโตเข้าสู่ประตูวิวาห์ ท่ามกลางความยินดีจากคนรอบข้างอย่างอบอุ่น
