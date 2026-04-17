ณเดชน์ ยกขันหมากสู่ขอ ญาญ่า ที่บ้านขอนแก่น ตามประเพณีอีสาน บรรยากาศม่วนจอยอบอุ่น

ชื่นมื่น! ณเดชน์ ควง แม่แก้ว ยกขันหมากสู่ขอ ญาญ่า อุรัสยา ที่บ้านขอนแก่น ตามประเพณีอีสาน บรรยากาศม่วนจอยอบอุ่น บ่าวสาวในชุดไทยสีแดง ออร่าจับมาก
ฤกษ์งามยามดี 17 เมษายน 2569 ขบวนแห่ขันหมากตามแบบฉบับประเพณีอีสานของเจ้าบ่าวสุดหล่อ ณเดชน์ คูกิมิยะ เขยนอร์เวย์เดินเคียงข้างมากับ แม่แก้ว ยกขันหมากมาสู่ขอ ญาญ่า อุรัสยา สะใภ้ขอนแก่น ที่บ้านขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝ่ายชาย โดยทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวซุป’ตาร์ ปรากฎตัวด้วยชุดผ้าไทยสีแดง เรียบหรูสวยหล่อแบบไทยอีสาน
มาพร้อมกับบรรยากาศภายในงานที่สนุกสนานม่วยจอยทั้งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาว และแขกที่มาร่วมงานทั้งในวงการ รวมถึงนอกวงการก็มีแต่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะตลอดช่วงงานพิธีในช่วงเช้า เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แห่งความสุขที่หลายคนรอคอยคู่รักซุป’ตาร์คู่นี้ได้สิ้นสุดทางแฟนก้าวเข้าสู่การเป็นสามีภรรยาสักที
อ้างอิงจาก : IG pornpanr
