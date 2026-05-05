ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

ทั้งโลกจับตา! 4 สาว BLACKPINK ลิซ่า-โรเซ่-เจนนี่-จีซู ปรากฏตัวครบทีมครั้งแรก เดินพรมงาน Met Gala 2026 เจาะลึกชุดหรูแบรนด์ดังระดับโลก
นับเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของวงการแฟชั่นและแฟนคลับทั่วโลก เมื่อ 4 สาวสมาชิกวง BLACKPINK อย่าง เจนนี่, จีซู, ลิซ่า และโรเซ่ ตบเท้าเข้าเดินพรมแดงงาน Met Gala 2026 พร้อมกันเป็นครั้งแรกในปีเดียว หลังจากที่พวกเธอโลดแล่นในวงการมานับทศวรรษจนกลายเป็นไอคอนระดับโลกที่มีตำแหน่งแอมบาสเดอร์แบรนด์หรูการันตีทุกคน
เริ่มต้นกับที่แฟชั่นไอค่อนอย่าง ลิซ่า ปีนี้เข้าร่วมงานในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการเจ้าภาพ (Host Committee) ประจำปี 2026 เธอมาพร้อมลุคอาวองการ์ดสุดล้ำ สวมชุดสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ Robert Wun โดดเด่นด้วยดีเทลแขนพิมพ์ 3 มิติที่ยื่นออกมาจับผ้าคลุมโปร่งแสง
ลิซ่าให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vogue บนพรมแดงว่า ท่อนแขน 3 มิติเหล่านั้นมีต้นแบบมาจากแขนของเธอเอง
ต่อกันที่ โรเซ่ เลือกสวมชุดเดรสสีดำสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ Saint Laurent ซึ่ง แอนโธนี วัคคาเรลโล (Anthony Vaccarello) ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของแบรนด์เป็นผู้ออกแบบ เจ้าของเพลงฮิต Apt ทำงานร่วมกับสไตลิสต์อย่างใกล้ชิดและทำการบ้านเกี่ยวกับแบรนด์มาเป็นอย่างดี
เธอเผยกับ Vogue ว่าได้เรียนรู้เรื่องที่ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ (Yves Saint Laurent) ได้แรงบันดาลใจจากนกในอดีต นกบนชุดของเธอจึงวาดตามภาพบนเพดานของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ โรเซ่เติมเต็มลุคนี้ด้วยสร้อยคอ ต่างหู และแหวนแพลตตินัมประดับเพชรจาก Tiffany & Co.
ทุกสายตาจับจ้องไปที่ เจนนี่ ปีนี้สวมชุดเดรสสีฟ้าจากแบรนด์ Chanel ซึ่ง Matthieu Blazy อาร์ทิสติกไดเรกเตอร์ของแบรนด์เป็นผู้ออกแบบ เธอให้สัมภาษณ์บนพรมแดงว่าชุดของเธอประดับด้วยใบไม้เลื่อมเมทัลลิกถึง 15,000 ชิ้น เธอรู้สึกเหมือนงานศิลปะที่มีชีวิตและเหมือนนางเงือกเมื่อสวมชุดนี้ พร้อมบอกว่าทุกส่วนของลุคนี้เปล่งประกายไปจนถึงเมคอัพ
ปิดท้ายด้วยพี่ใหญ่อย่าง จีซู ปรากฏตัวบนพรมแดง Met Gala เป็นครั้งแรก เธอมาในลุคสวยหวานด้วยชุดเดรสสีชมพูสั่งตัดพิเศษจาก Dior โดยมี Jonathan Anderson เป็นผู้ออกแบบ นักร้องสาวเปิดใจว่าเธอตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงานแฟชั่นแห่งปีและรู้สึกประหม่าเล็กน้อย แต่ก็ดีใจที่จะได้พบกับเพื่อนสมาชิกวงด้านในงาน
ขณะที่เจนนี่ก็พูดถึงเพื่อนร่วมวงบนพรมแดงเช่นกัน ทำให้แฟนคลับ หรือ บลิงก์ (Blinks) ต่างตั้งตารอคอยภาพถ่ายร่วมเฟรมของทั้ง 4 คนจากภายในงาน
ก่อนหน้าที่จะปล่อยอัลบั้มล่าสุด ทั้ง 4 สาวได้กลับมารวมตัวกันเมื่อปีที่แล้วเพื่อจัดคอนเสิร์ต Deadline World Tour โดยเดินทางไปแสดงในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ขายบัตรหมดเกลี้ยง 2 รอบในนครลอสแอนเจลิส
ข้อมูจาก : hollywoodreporter
