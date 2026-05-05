ข่าวดาราบันเทิง

ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:42 น.
69
4 สาว BLACKPINK รวมตัว Met Gala 2026

ทั้งโลกจับตา! 4 สาว BLACKPINK ลิซ่า-โรเซ่-เจนนี่-จีซู ปรากฏตัวครบทีมครั้งแรก เดินพรมงาน Met Gala 2026 เจาะลึกชุดหรูแบรนด์ดังระดับโลก

นับเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของวงการแฟชั่นและแฟนคลับทั่วโลก เมื่อ 4 สาวสมาชิกวง BLACKPINK อย่าง เจนนี่, จีซู, ลิซ่า และโรเซ่ ตบเท้าเข้าเดินพรมแดงงาน Met Gala 2026 พร้อมกันเป็นครั้งแรกในปีเดียว หลังจากที่พวกเธอโลดแล่นในวงการมานับทศวรรษจนกลายเป็นไอคอนระดับโลกที่มีตำแหน่งแอมบาสเดอร์แบรนด์หรูการันตีทุกคน

เริ่มต้นกับที่แฟชั่นไอค่อนอย่าง ลิซ่า ปีนี้เข้าร่วมงานในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการเจ้าภาพ (Host Committee) ประจำปี 2026 เธอมาพร้อมลุคอาวองการ์ดสุดล้ำ สวมชุดสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ Robert Wun โดดเด่นด้วยดีเทลแขนพิมพ์ 3 มิติที่ยื่นออกมาจับผ้าคลุมโปร่งแสง

ลิซ่าให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vogue บนพรมแดงว่า ท่อนแขน 3 มิติเหล่านั้นมีต้นแบบมาจากแขนของเธอเอง

ลิซ่า Met Gala 2026-2
ภาพจาก : AP
ลิซ่า Met Gala 2026
ภาพจาก : AP

ต่อกันที่ โรเซ่ เลือกสวมชุดเดรสสีดำสั่งตัดพิเศษจากแบรนด์ Saint Laurent ซึ่ง แอนโธนี วัคคาเรลโล (Anthony Vaccarello) ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของแบรนด์เป็นผู้ออกแบบ เจ้าของเพลงฮิต Apt ทำงานร่วมกับสไตลิสต์อย่างใกล้ชิดและทำการบ้านเกี่ยวกับแบรนด์มาเป็นอย่างดี

เธอเผยกับ Vogue ว่าได้เรียนรู้เรื่องที่ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ (Yves Saint Laurent) ได้แรงบันดาลใจจากนกในอดีต นกบนชุดของเธอจึงวาดตามภาพบนเพดานของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ โรเซ่เติมเต็มลุคนี้ด้วยสร้อยคอ ต่างหู และแหวนแพลตตินัมประดับเพชรจาก Tiffany & Co.

โรเซ่ ในงาน Met Gala 2026 -2
ภาพจาก : AP
โรเซ่ ในงาน Met Gala 2026
ภาพจาก : AP

ทุกสายตาจับจ้องไปที่ เจนนี่ ปีนี้สวมชุดเดรสสีฟ้าจากแบรนด์ Chanel ซึ่ง Matthieu Blazy อาร์ทิสติกไดเรกเตอร์ของแบรนด์เป็นผู้ออกแบบ เธอให้สัมภาษณ์บนพรมแดงว่าชุดของเธอประดับด้วยใบไม้เลื่อมเมทัลลิกถึง 15,000 ชิ้น เธอรู้สึกเหมือนงานศิลปะที่มีชีวิตและเหมือนนางเงือกเมื่อสวมชุดนี้ พร้อมบอกว่าทุกส่วนของลุคนี้เปล่งประกายไปจนถึงเมคอัพ

เจนนี่ Met Gala 2026
ภาพจาก : AP
เจนนี่ Met Gala 2026
ภาพจาก : AP

ปิดท้ายด้วยพี่ใหญ่อย่าง จีซู ปรากฏตัวบนพรมแดง Met Gala เป็นครั้งแรก เธอมาในลุคสวยหวานด้วยชุดเดรสสีชมพูสั่งตัดพิเศษจาก Dior โดยมี Jonathan Anderson เป็นผู้ออกแบบ นักร้องสาวเปิดใจว่าเธอตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงานแฟชั่นแห่งปีและรู้สึกประหม่าเล็กน้อย แต่ก็ดีใจที่จะได้พบกับเพื่อนสมาชิกวงด้านในงาน

จีซู Met Gala 2026-2
ภาพจาก : AP
จีซู Met Gala 2026
ภาพจาก : AP

ขณะที่เจนนี่ก็พูดถึงเพื่อนร่วมวงบนพรมแดงเช่นกัน ทำให้แฟนคลับ หรือ บลิงก์ (Blinks) ต่างตั้งตารอคอยภาพถ่ายร่วมเฟรมของทั้ง 4 คนจากภายในงาน

ก่อนหน้าที่จะปล่อยอัลบั้มล่าสุด ทั้ง 4 สาวได้กลับมารวมตัวกันเมื่อปีที่แล้วเพื่อจัดคอนเสิร์ต Deadline World Tour โดยเดินทางไปแสดงในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ขายบัตรหมดเกลี้ยง 2 รอบในนครลอสแอนเจลิส

BLACKPINK
ภาพจาก Facebook : BLACKPINK

ข้อมูจาก : hollywoodreporter

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

3 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

32 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

6 นาที ที่แล้ว
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง ข่าว

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

16 นาที ที่แล้ว
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี บันเทิง

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

23 นาที ที่แล้ว
เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่ม Boys24 แปลงเพศผันตัวเป็นอินฟลูฯ ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้

29 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ทำอย่างไร เช็กวิธียื่นย้อนหลัง ค่าปรับ เงินเพิ่ม ผ่านเว็บกรมสรรพากร

31 นาที ที่แล้ว
ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า &quot;พระเกศ&quot; เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน ข่าว

ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กาวยาแนวจระเข้ เข้าพบตำรวจเอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำภาพลักษณ์เสียหาย

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา ลือหึ่ง จ่อจับ 8 เซียนพระชื่อดัง ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง

54 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน บันเทิง

เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเหตุผล สุภา ปิยะจิตติ ไม่อุทธรณ์ คดีหุ้นชินคอร์ป ย้ำสรรพากรยังตามเก็บภาษีทักษิณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 สาว BLACKPINK รวมตัว Met Gala 2026 บันเทิง

ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งพาดขา ข่าว

นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปเกมอนเซ็นเตอร์ เตรียมเปิดที่ประเทศไทยแห่งแรกภายในปีนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มรณภาพอย่างสงบ ข่าว

ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รัชดา” เผย “อนุทิน” เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง บางปู เอาผิดพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยาย ข่าว

หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย ผู้โดยสาร 149 คนยังถูกกักตัวบนเรือสำราญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์ ข่าว

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระพรชัย&quot; ชิงสึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย ข่าว

“พระพรชัย” สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาประชุม ครม. วันนี้! พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-ถกแลนด์บริดจ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” จี้ “เกาหลีใต้” ร่วมสู้ “อิหร่าน” โบ้ยเป็นต้นเหตุทำเรือสินค้าไฟไหม้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผลสอบเหตุ โบอิง 737-800 ตกในจีน ตาย 132 ศพ เชื่อนักบินตั้งใจโหม่งโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 10:42 น.
69
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button