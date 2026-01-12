เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก
ส่องลุค ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ในชุด Jacquemus ซีทรูสุดหรู สไตล์ Dark Glamour ผสานกลิ่นอายวิคตอเรียน สะกดทุกสายตาทั่วโลก สมมงผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก
เรียกแสงแฟลชจากสื่อมวลชนอีกครั้งสำหรับ ลิซ่า (LISA) ลลิษา มโนบาล สาวไทยวง BLACKPINK ที่เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัล Golden Globe Awards 2026 หรือ ลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 83 ณ โรงแรมเบเวอร์ลีย์ ฮิลตัน ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในฐานะนักแสดงจากซีรีส์ดัง The White Lotus ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาทีวีสูงสุดในปีนี้
ลิซ่าเลือกนำเสนอความงามผ่านสไตล์ Dark Glamour หรือความหรูหราที่แฝงความลึกลับน่าค้นหา โดยหยิบชุดจากแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง Jacquemus คอลเลกชัน Ready-to-Wear ฤดูใบไม้ผลิปี 2026 มาสวมใส่ สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟชั่นนิสต้าและสื่อมวลชนทั่วโลก
ชุดที่ ลิซ่า ลลิษา เลือกใส่ในครั้งนี้มีความโดดเด่นด้วยการผสมผสานเนื้อผ้าและความพลิ้วไหวเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ตัวชุดตัดเย็บผสมผสานระหว่างผ้าเข้ารูปและผ้าทิ้งตัว ทำให้เกิดรูปทรงที่ดูโค้งเว้าสวยงาม ช่วงบนของชุดโดดเด่นด้วยผ้าซีทรูบางเบาที่พริ้วไหว มาพร้อมแขนเสื้อทรงค้างคาวที่ให้ความรู้สึกดราม่าติกแต่ยังคงความสง่างาม
ส่วนปลายแขนเสื้อประดับด้วยพู่ ช่วยเสริมกลิ่นอายของเทรนด์ Dark Glamour ที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี 2024-2025 เป็นการดึงเอาสุนทรียะยุควิคตอเรียนกลับมาตีความใหม่ในรูปแบบโมเดิร์น ประกอบกับลุคปล่อยผมยาวสลวยเป็นธรรมชาติ ส่วนเมคอัพเน้นคิ้วที่คมชัด เขียนขอบตาคมกริบ และปิดท้ายด้วยริมฝีปากฉ่ำวาว
ชุดที่เธอสวมใส่เปิดตัวครั้งแรกบนรันเวย์ Paris Fashion Week เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 ออกแบบโดย Simon Porte Jacquemus ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภายใต้ชื่อคอลเลกชัน Le Paysan (แปลว่า ชาวนา หรือ เกษตรกร)
คอลเลกชันนี้ได้รับคำชื่นชมจาก Miles Socha นักวิจารณ์แฟชั่นจาก WWD ว่าเป็นการนำผ้าเรียบง่ายอย่างคอตตอนป๊อปลินและลินินมาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่น่าประทับใจ แต่ดีไซเนอร์ก็ยังคงความเย้ายวนแห่งฤดูร้อน อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เห็นได้จากชุดกาวน์ทรงค้างคาวผ้าชิฟฟอน และสไตล์คล้องคอที่ใช้ผ้าทูลล์ปักลายซึ่งพริ้วไหวไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย แบบเดียวกับที่ลิซ่าเลือกมาสวมใส่ในค่ำคืนนี้
สำหรับงาน Golden Globe Awards 2026 ปีนี้ ถือเป็นเวทีใหญ่ที่มอบรางวัลให้กับคนทำหนัง ทีวี และพอดแคสต์ โดยนอกจาก The White Lotus ที่มาแรงในฝั่งทีวีแล้ว ภาพยนตร์เรื่อง One Battle After Another ก็นำโด่งเข้าชิงถึง 9 รางวัลในฝั่งภาพยนตร์เช่นกัน
ข้อมูลจาก : wwd
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ
- “ลิซ่า” นั่งคณะกรรมการจัดงาน Met Gala 2026 พร้อมกับศิลปินระดับโลก
- ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: