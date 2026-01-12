ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 11:25 น.
80
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026

ส่องลุค ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ในชุด Jacquemus ซีทรูสุดหรู สไตล์ Dark Glamour ผสานกลิ่นอายวิคตอเรียน สะกดทุกสายตาทั่วโลก สมมงผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

เรียกแสงแฟลชจากสื่อมวลชนอีกครั้งสำหรับ ลิซ่า (LISA) ลลิษา มโนบาล สาวไทยวง BLACKPINK ที่เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัล Golden Globe Awards 2026 หรือ ลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 83 ณ โรงแรมเบเวอร์ลีย์ ฮิลตัน ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในฐานะนักแสดงจากซีรีส์ดัง The White Lotus ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาทีวีสูงสุดในปีนี้

ลิซ่าเลือกนำเสนอความงามผ่านสไตล์ Dark Glamour หรือความหรูหราที่แฝงความลึกลับน่าค้นหา โดยหยิบชุดจากแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง Jacquemus คอลเลกชัน Ready-to-Wear ฤดูใบไม้ผลิปี 2026 มาสวมใส่ สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟชั่นนิสต้าและสื่อมวลชนทั่วโลก

ชุดที่ ลิซ่า ลลิษา เลือกใส่ในครั้งนี้มีความโดดเด่นด้วยการผสมผสานเนื้อผ้าและความพลิ้วไหวเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ตัวชุดตัดเย็บผสมผสานระหว่างผ้าเข้ารูปและผ้าทิ้งตัว ทำให้เกิดรูปทรงที่ดูโค้งเว้าสวยงาม ช่วงบนของชุดโดดเด่นด้วยผ้าซีทรูบางเบาที่พริ้วไหว มาพร้อมแขนเสื้อทรงค้างคาวที่ให้ความรู้สึกดราม่าติกแต่ยังคงความสง่างาม

ส่วนปลายแขนเสื้อประดับด้วยพู่ ช่วยเสริมกลิ่นอายของเทรนด์ Dark Glamour ที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี 2024-2025 เป็นการดึงเอาสุนทรียะยุควิคตอเรียนกลับมาตีความใหม่ในรูปแบบโมเดิร์น ประกอบกับลุคปล่อยผมยาวสลวยเป็นธรรมชาติ ส่วนเมคอัพเน้นคิ้วที่คมชัด เขียนขอบตาคมกริบ และปิดท้ายด้วยริมฝีปากฉ่ำวาว

ลิซ่า BLACKPINK เดินพรมแดง Golden Globes 2026-3
ภาพจาก : AP

ชุดที่เธอสวมใส่เปิดตัวครั้งแรกบนรันเวย์ Paris Fashion Week เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 ออกแบบโดย Simon Porte Jacquemus ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ภายใต้ชื่อคอลเลกชัน Le Paysan (แปลว่า ชาวนา หรือ เกษตรกร)

คอลเลกชันนี้ได้รับคำชื่นชมจาก Miles Socha นักวิจารณ์แฟชั่นจาก WWD ว่าเป็นการนำผ้าเรียบง่ายอย่างคอตตอนป๊อปลินและลินินมาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่น่าประทับใจ แต่ดีไซเนอร์ก็ยังคงความเย้ายวนแห่งฤดูร้อน อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เห็นได้จากชุดกาวน์ทรงค้างคาวผ้าชิฟฟอน และสไตล์คล้องคอที่ใช้ผ้าทูลล์ปักลายซึ่งพริ้วไหวไปตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย แบบเดียวกับที่ลิซ่าเลือกมาสวมใส่ในค่ำคืนนี้

สำหรับงาน Golden Globe Awards 2026 ปีนี้ ถือเป็นเวทีใหญ่ที่มอบรางวัลให้กับคนทำหนัง ทีวี และพอดแคสต์ โดยนอกจาก The White Lotus ที่มาแรงในฝั่งทีวีแล้ว ภาพยนตร์เรื่อง One Battle After Another ก็นำโด่งเข้าชิงถึง 9 รางวัลในฝั่งภาพยนตร์เช่นกัน

ลิซ่า BLACKPINK เดินพรมแดง Golden Globes 2026-5
ภาพจาก : AP
ลิซ่า BLACKPINK เดินพรมแดง Golden Globes 2026-2
ภาพจาก : AP
ลิซ่า BLACKPINK เดินพรมแดง Golden Globes 2026-6
ภาพจาก : AP
ลิซ่า BLACKPINK เดินพรมแดง Golden Globes 2026-4
ภาพจาก : AP
ลิซ่า BLACKPINK เดินพรมแดง Golden Globes 2026
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : wwd

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

20 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

6 นาที ที่แล้ว
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน บันเทิง

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

17 นาที ที่แล้ว
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot; ข่าว

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

17 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ &quot;อบต.ท่าชะมวง&quot; หลังคะแนนโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงแข่ง ข่าวการเมือง

กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ

32 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK บนพรมแดง Golden Globes 2026 ข่าวต่างประเทศ

เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก

54 นาที ที่แล้ว
&quot;แก้ว เรมี&quot; ชี้หาก &quot;อนุทิน&quot; แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก &quot;เพื่อไทย-ปชน.&quot; ข่าวต่างประเทศ

“แก้ว เรมี” ชี้หาก “อนุทิน” แพ้เลือกตั้ง สงครามรอบ 3 ไม่เกิด แนะคนไทยเลือก “เพื่อไทย-ปชน.”

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แห่อาลัย “ป้าพัน” ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชียงราย หลังเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พันเอกเมห์ดี ราฮิมี เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านระอุ! พันเอกเมห์ดี ราฮิมี แห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนล่าสุด ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมชาติไทยยังมีลุ้นเข้ารอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังหนุน นโยบาย “การุณยฆาต” ชี้ให้สิทธิ์ผู้ป่วย จากไปอย่างสงบ-มีศักดิ์ศรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป ป้าพัน ร้องเพลงวันเกิดอย่างมีความสุขในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ข่าวอาชญากรรม

สลดคลิปสุดท้าย “ป้าพัน” ก๋วยเตี๋ยวเรือดัง ถูกลูกคลั่งยาฆ่า ร้องเพลงวันเกิดชื่นมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

จีนเหิมที่พัทยา ลวงนายหน้าสาวชาติเดียวกัน หลอกดูบ้านก่อนจี้ 2 แสน เหยื่อรอดเหลือเชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ นายกฯ พรรคประชาชน เปิดใจหลังเปิดตัว 39 ทีมบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ขออาสาตั้งรัฐบาล เปลี่ยนแปลงประเทศ ลั่น ได้กลิ่นความเจริญแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิด้าโพล ชี้ชัด &quot;ณัฐพงษ์&quot; กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ชี้ชัด “ณัฐพงษ์” กวาดคะแนนนิยมอันดับ 1 สนับสนุนนั่งนายกฯ เลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผีลุ้น! โรมาโน่ เผยมีหนึ่งกุนซือเต็งจ๋าแซงหน้า “โซลชาร์” รับงานคุมทัพแมนยู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยสถานะวันครูปี 2569 ไม่ใช่วันหยุดราชการทั่วไป แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมักประกาศหยุดเรียนเพื่อให้ครูร่วมกิจกรรม ข่าว

วันครู 16 ม.ค. 69 โรงเรียนหยุดไหม? เช็กคำตอบชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเงินเดือนท้องถิ่น เศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ ปรับใหญ่ เปลี่ยนเกณฑ์ขึ้นเงินเดือน อบต.-อบจ. สะท้อนผลงานดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

บัตรเลือกตั้งแข็งกว่าลูกปืน! ผู้สมัครอบต.ท่าชะมวง แพ้โหวตโน 6500 ใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น บันเทิง

ดีเจแมน เผยสภาพ ทนายตั้ม ในเรือนจำ เครียดจัด ต้องพึ่งยากล่อมประสาท หวั่นคิดสั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย สงครามโลกครั้งที่ 3 ใกล้มากแล้ว วิกฤตใหญ่จ่อปะทุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 1 69 ดูดวง

5 ราศี ดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี! ปัญหาที่คาราคาซังจะจบลง ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดตัว 39 ขุนพล ทีมบริหารประเทศ หัวกระทิ ไม่เทา ก้าวทันโลก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

จับพิรุธ ถอนเงินสด “แสนล้าน” สูงประวัติกาล หวั่นใช้ซื้อเสียง ธปท. เร่งแจงวุ่น เพราะสาเหตุนี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณปู่แก้วตา ธิษะณา ข่าวการเมือง

ธิษะนา ซัด “อนุทิน” เคลมภาพร่วมเฟรมวัยเยาว์ “พลเอกชาติชาย”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 11:25 น.
80
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลิเวอร์พูล พบ บาร์นสลี่ย์ ดูบอลสด ฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

ฮือฮา! “กุหลาบดำ” นักมวยดังศึก ONE ชนะเลือกตั้งสมาชิกอบต.ท้องถิ่น

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กร่างทองในลุคผมแดง หลังซุ่มปั้นหุ่นนาน 5 เดือน

โฟกัส จีระกุล คัมแบ็กหุ่นสับ อวดร่างทองผมแดง ผอมลง 20 กิโล สวยแซ่บไฟลุก

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
ไวรัลดัง Tiktok อดีตพลทหารผลัด 1/58 เผยเบื้องหลังคำถามเสียดแทงใจ &quot;มีทหารไว้ทำไม&quot;

คลิป อดีตทหารเกณฑ์ แฉ “ทหารมีไว้ทำไม” เช็ดอึ-เช็ดฉี่นาย เยี่ยงทาสในเรือนเบี้ย

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button