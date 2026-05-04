บันเทิง

ถ่ายทอดสด MET GALA 2026 นับถอยหลังสู่ค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ เปิดม่านแฟชั่นแห่งปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 02:00 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 17:09 น.
51
ถ่ายทอดสด Met Gala 2026

ถ่ายทอดสด MET GALA 2026 ธีม Costume Art รวมคนดังระดับโลก 450 ชีวิต เช็กช่องทางดูสดที่นี่

แฟชั่นนิสต้าทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อม! ชุดสุดอลังการตัดเย็บเสร็จแล้ว เครื่องประดับพร้อมเปล่งประกาย ช่างผมและช่างแต่งหน้าคิวทองแห่งนิวยอร์กถูกจองตัวจนเต็ม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการแฟชั่นอย่าง Met Gala 2026 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้น

เมตกาลาปีนี้เตรียมต้อนรับแขกวีไอพีระดับเอลิสต์ประมาณ 450 คนที่ตบเท้าเข้าร่วมงาน เพื่อระดมทุนให้กับสถาบันเครื่องแต่งกาย (Costume Institute) ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับค่ำคืนระดับซูเปอร์โบวล์แห่งวงการแฟชั่น

สำหรับธีมงานในปีนี้คือ Costume Art ตั้งชื่อตามนิทรรศการใหม่ของพิพิธภัณฑ์ที่จะนำเสื้อผ้าและวัตถุโบราณกว่า 400 ชิ้น ครอบคลุมประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 5,000 ปีมาจัดแสดง ขณะที่เดรสโค้ดของงานถูกกำหนดไว้ว่า Fashion Is Art (แฟชั่นคืองานศิลปะ) เปิดโอกาสให้แขกผู้ร่วมงานได้ถ่ายทอดความเชื่อมโยงระหว่างแฟชั่นและศิลปะผ่านสรีระ รวมถึงเฉลิมฉลองการแต่งกายในหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะ

ช่องทางถ่ายทอดสด MET GALA 2026

Vogue จะเป็นเจ้าภาพถ่ายทอดสดบรรยากาศพรมแดงอีกครั้ง โดยมี แอชลีย์ แกรม, คาร่า เดเลวีน และ ลา ลา แอนโทนี รับหน้าที่พิธีกร พร้อมด้วย เอมมา แชมเบอร์เลน ที่กลับมาเป็นนักข่าวพรมแดง สามารถรับชมได้ทางแพลตฟอร์มดิจิทัลของ Vogue ได้แก่

นอกจากนี้ สำนักข่าวต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ BBC News ก็จะมีการรายงานสดเกาะติดสถานการณ์คนดังเดินพรมแดงด้วยเช่นกัน

ลิซ่า Blackpink

นิตยสาร Vogue คาดการณ์ว่าพรมแดงปีนี้อาจได้เห็นดาราหยิบยกแรงบันดาลใจจากยุคบาโรก อิมเพรสชันนิสม์ เรอเนซองส์ หรือแม้แต่การอ้างอิงถึงภาพวาดชื่อดังแบบเจาะจงมาตีความใหม่ ด้วยธีมที่เปิดกว้างรับรองว่าเราจะได้เห็นลุคที่หลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน

แอนนา วินทัวร์ (Anna Wintour) ประธานจัดงาน ได้ดึงตัวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง บียอนเซ่ (Beyoncé), นิโคล คิดแมน (Nicole Kidman) และ วีนัส วิลเลียมส์ (Venus Williams) มารับหน้าที่ประธานร่วม ถือเป็นการหวนคืนพรมแดง Met Gala ครั้งแรกของบียอนเซ่นับตั้งแต่ปี 2016 ที่เธอเคยสร้างตำนานในธีมเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการจัดงานที่เต็มไปด้วยคนดัง ไม่ว่าจะเป็น ลิซ่า Blackpink, ซาบรินา คาร์เพนเตอร์, โดจา แคต, เทียนา เทย์เลอร์, เอลิซาเบธ เดบิคกี และ ลีนา ดันแฮม โดยมี แอนโทนี วักกาเรลโล และ โซอี้ คราวิตซ์ เป็นผู้นำทีม

งานเลี้ยงครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวนิทรรศการฤดูใบไม้ผลิของสถาบันเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการ ซึ่งรายได้จากงานจะเป็นแหล่งทุนหลักของแผนก โดยนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงเดือนมกราคม 2027

ภาพจาก : AP

งานในปีนี้มีผู้สนับสนุนหลักและประธานร่วมคือ เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos) ผู้ก่อตั้ง Amazon และภรรยา ลอเรน ซานเชซ เบโซส์ ส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องให้บอยคอตงานในบางกลุ่ม โดยมีป้ายประท้วงโผล่ขึ้นใกล้กับพิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์กเพื่อพาดพิงถึงประเด็นสิทธิแรงงาน แม้ว่าเบโซส์จะก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอของ Amazon มาถึง 4 ปีแล้วก็ตาม

Met Gala จะจัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมตามธรรมเนียม โดยแขกจะเริ่มทยอยเดินพรมแดงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก รายชื่อแขกจะไม่ถูกเปิดเผยล่วงหน้า แต่รับประกันได้ว่ามีเหล่าคนดังมาร่วมงานเพียบ

เมื่อเข้าไปด้านใน ประชาชนทั่วไปจะหมดสิทธิ์รับรู้บรรยากาศ แขกจะได้เพลิดเพลินกับอาหารค่ำ เครื่องดื่มค็อกเทล ดนตรีสด และเดินชมมิวเซียม มีกฎเหล็กห้ามถ่ายเซลฟี่แต่ถึงอย่างนั้น พื้นที่พรมแดงด้านนอกก็ยาวนานพอที่จะสร้างกระแสข่าวไปทั่วโลก

ความยิ่งใหญ่ของ Met Gala ยังส่งผลต่อการโปรโมตอีเวนต์อื่น ๆ เช่น การเลือกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกำหนดฉายภาพยนตร์ The Devil Wears Prada 2 แฟรนไชส์หนังเสียดสีวงการแฟชั่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก แอนนา วินทัวร์ สมัยเป็นบรรณาธิการนิตยสาร Vogue นั่นเอง

งาน Met Gala เป็นงานเอ็กซ์คลูซีฟที่ต้อนรับแขกรับเชิญเพียงประมาณ 450 คนเท่านั้น ราคาโต๊ะจัดเลี้ยงเริ่มต้นที่ประมาณ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 12 ล้านบาท) ส่วนตั๋วเดี่ยวตกใบละ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.6 ล้านบาท)

ดาราส่วนใหญ่ไม่ต้องจ่ายเงินเอง เพราะแบรนด์แฟชั่นจะเป็นคนเหมาโต๊ะและเชิญพวกเขามาเป็นแขก เพื่อสร้างกระแสและพื้นที่สื่อให้กับแบรนด์ผ่านชุดที่ดาราสวมใส่ แต่ต่อให้แบรนด์จะมีกำลังจ่ายมากแค่ไหน รายชื่อแขกทุกคนจะต้องส่งไปให้ แอนนา วินทัวร์ ที่คุมบังเหียนงานนี้มาตั้งแต่ปี 1995 อนุมัติด้วยตัวเองทุกครั้ง

งาน Met Gala
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : bbc

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ถ่ายทอดสด Met Gala 2026 บันเทิง

ถ่ายทอดสด MET GALA 2026 นับถอยหลังสู่ค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ เปิดม่านแฟชั่นแห่งปี

40 วินาที ที่แล้ว
แรงมาก นางเอกดัง โดนแซว สวยเหมือน กอลลั่ม lord of the rings บันเทิง

แรงมาก นางเอกดัง โดนแซว สวยเหมือน กอลลั่ม lord of the rings

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวติ๊กต็อกวัย 25 ปีเสียชีวิตหลังสู้มะเร็งผิวหนัง ข่าวต่างประเทศ

ยื้อไม่ไหว! ดาวติ๊กต็อกป่วยมะเร็งดับ เชื้อลามไว-ทรุดหนัก แฟนใจสลาย จากไปอายุน้อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หม่อง Gurucheck ไม่จ่าย 3.2 ล้าน Fitwhey เดินหน้าฟ้อง ยันเรียกเงินไม่เวอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ ดร.โจ ชัยวัฒน์ ชิงผู้ว่า กทม. พรรคประชาชน คู่แข่ง ชัชชาติ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว ขณะอยู่บนเครื่องบิน ก่อนทิ้งข้อความสุดผวา ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว บนเครื่องบิน เย้ยข้อความสุดผวา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีต ร.ต.อ. วัย 62 ป่วยตับแข็ง หลอกให้เอาปืนมา รพ. ก่อนยิงตัวเองดับคาเตียง ข่าว

อดีต ร.ต.อ. วัย 62 ป่วยตับแข็ง หลอกให้เอาปืนมา รพ. ก่อนยิงตัวเองดับคาเตียง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายอองซานซูจีจี้ขอหลักฐานยืนยันว่าแม่ยังมีชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซาน ซูจี” ยังไม่รู้ชะตากรรม จี้โชว์หลักฐานแม่ยังมีชีวิต หวั่นถูกจัดฉาก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน จ่อดัน &quot;ดร.โจ&quot; ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. พรุ่งนี้ ชูแคมเปญ กรุงเทพง่ายๆ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จ่อดัน “ดร.โจ” ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. พรุ่งนี้ ชูแคมเปญ กรุงเทพง่ายๆ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 4 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด หวยลาวพัฒนา 4/5/69 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 4 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด หวยลาวพัฒนา 4/5/69

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอห์ณ จินดาโชติ แจ้งข่าวภรรยา เพชร ภิพัชรา ท้องแล้ว บันเทิง

ฌอห์ณ จินดาโชติ แจ้งข่าวดีภรรยาท้องแล้ว แคปชั่นซึ้ง กำลังจะได้เป็นพ่อคน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ อัดคลิปท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ บันเทิง

ยังไม่จบ! สุรชัย ท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ ถ้าไม่ใช่ลูกต้องเปลี่ยนนามสกุล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้อยู่สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ ข่าว

วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง เครื่องบินโบอิ้ง 767 ชนรถบรรทุก ขณะลงจอด ความเร็ว 258 กม/ชม.

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแชต สามีแอบแซ่บพระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ซ้ำขออยู่ร่วม 3 คนผัวเมีย ข่าว

เปิดแชต ผัวเล่นชู้พระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ฉาวโฉ่! ขออยู่ 3 คนผัวเมีย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนบูรพาเปิดจราจรตามปกติ หลังไฟไหม้รถขนแบตลิเธียม ข่าว

ทางพิเศษบูรพาวิถีใช้ได้ปกติ หลังรถขนแบตเตอรี่ระเบิด ยันปลอดภัย-แข็งแรง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้อย ศศิมา ป่วยสโตรกหมดสติในห้องน้ำนาน 2 วัน บันเทิง

ต้อย ศศิมา อดีตเซ็กส์สตาร์ ป่วยสโตรก นอนหมดสติ 2 วัน โอกาสกลับมาปกติน้อยมาก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ ลุ้นทำสถิติอายุน้อยสุด ผ่านสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ข่าว

ฮือฮา! สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ ลุ้นทำสถิติอายุน้อยสุด ผ่านสามเณรทรงพระปาติโมกข์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก บันเทิง

น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด เทศกาลข่มขืนหมู่ ชายหลายสิบรุมสาวกลางวันแสกๆ เหยื่อกรีดร้องเวทนา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเฉลย คนเซ็กซ์จัด ทำไตเสื่อมจริงหรือ? ข่าว

หมอเฉลย คนเซ็กซ์จัด ทำไตเสื่อมจริงหรือ?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ ดูดวง

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อน บันเทิง

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง ปิดตำนาน 10 ปี คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 02:00 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 17:09 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดาวติ๊กต็อกวัย 25 ปีเสียชีวิตหลังสู้มะเร็งผิวหนัง

ยื้อไม่ไหว! ดาวติ๊กต็อกป่วยมะเร็งดับ เชื้อลามไว-ทรุดหนัก แฟนใจสลาย จากไปอายุน้อย

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569

หม่อง Gurucheck ไม่จ่าย 3.2 ล้าน Fitwhey เดินหน้าฟ้อง ยันเรียกเงินไม่เวอร์

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569

ประวัติ ดร.โจ ชัยวัฒน์ ชิงผู้ว่า กทม. พรรคประชาชน คู่แข่ง ชัชชาติ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว ขณะอยู่บนเครื่องบิน ก่อนทิ้งข้อความสุดผวา

รวบหนุ่มฝรั่งเศสหื่น ลักหลับสาว บนเครื่องบิน เย้ยข้อความสุดผวา

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
Back to top button