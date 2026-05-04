ถ่ายทอดสด MET GALA 2026 นับถอยหลังสู่ค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ เปิดม่านแฟชั่นแห่งปี
ถ่ายทอดสด MET GALA 2026 ธีม Costume Art รวมคนดังระดับโลก 450 ชีวิต เช็กช่องทางดูสดที่นี่
แฟชั่นนิสต้าทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อม! ชุดสุดอลังการตัดเย็บเสร็จแล้ว เครื่องประดับพร้อมเปล่งประกาย ช่างผมและช่างแต่งหน้าคิวทองแห่งนิวยอร์กถูกจองตัวจนเต็ม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการแฟชั่นอย่าง Met Gala 2026 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้น
เมตกาลาปีนี้เตรียมต้อนรับแขกวีไอพีระดับเอลิสต์ประมาณ 450 คนที่ตบเท้าเข้าร่วมงาน เพื่อระดมทุนให้กับสถาบันเครื่องแต่งกาย (Costume Institute) ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับค่ำคืนระดับซูเปอร์โบวล์แห่งวงการแฟชั่น
สำหรับธีมงานในปีนี้คือ Costume Art ตั้งชื่อตามนิทรรศการใหม่ของพิพิธภัณฑ์ที่จะนำเสื้อผ้าและวัตถุโบราณกว่า 400 ชิ้น ครอบคลุมประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 5,000 ปีมาจัดแสดง ขณะที่เดรสโค้ดของงานถูกกำหนดไว้ว่า Fashion Is Art (แฟชั่นคืองานศิลปะ) เปิดโอกาสให้แขกผู้ร่วมงานได้ถ่ายทอดความเชื่อมโยงระหว่างแฟชั่นและศิลปะผ่านสรีระ รวมถึงเฉลิมฉลองการแต่งกายในหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะ
ช่องทางถ่ายทอดสด MET GALA 2026
Vogue จะเป็นเจ้าภาพถ่ายทอดสดบรรยากาศพรมแดงอีกครั้ง โดยมี แอชลีย์ แกรม, คาร่า เดเลวีน และ ลา ลา แอนโทนี รับหน้าที่พิธีกร พร้อมด้วย เอมมา แชมเบอร์เลน ที่กลับมาเป็นนักข่าวพรมแดง สามารถรับชมได้ทางแพลตฟอร์มดิจิทัลของ Vogue ได้แก่
นอกจากนี้ สำนักข่าวต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ BBC News ก็จะมีการรายงานสดเกาะติดสถานการณ์คนดังเดินพรมแดงด้วยเช่นกัน
นิตยสาร Vogue คาดการณ์ว่าพรมแดงปีนี้อาจได้เห็นดาราหยิบยกแรงบันดาลใจจากยุคบาโรก อิมเพรสชันนิสม์ เรอเนซองส์ หรือแม้แต่การอ้างอิงถึงภาพวาดชื่อดังแบบเจาะจงมาตีความใหม่ ด้วยธีมที่เปิดกว้างรับรองว่าเราจะได้เห็นลุคที่หลากหลายและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน
แอนนา วินทัวร์ (Anna Wintour) ประธานจัดงาน ได้ดึงตัวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง บียอนเซ่ (Beyoncé), นิโคล คิดแมน (Nicole Kidman) และ วีนัส วิลเลียมส์ (Venus Williams) มารับหน้าที่ประธานร่วม ถือเป็นการหวนคืนพรมแดง Met Gala ครั้งแรกของบียอนเซ่นับตั้งแต่ปี 2016 ที่เธอเคยสร้างตำนานในธีมเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการจัดงานที่เต็มไปด้วยคนดัง ไม่ว่าจะเป็น ลิซ่า Blackpink, ซาบรินา คาร์เพนเตอร์, โดจา แคต, เทียนา เทย์เลอร์, เอลิซาเบธ เดบิคกี และ ลีนา ดันแฮม โดยมี แอนโทนี วักกาเรลโล และ โซอี้ คราวิตซ์ เป็นผู้นำทีม
งานเลี้ยงครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวนิทรรศการฤดูใบไม้ผลิของสถาบันเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการ ซึ่งรายได้จากงานจะเป็นแหล่งทุนหลักของแผนก โดยนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงเดือนมกราคม 2027
งานในปีนี้มีผู้สนับสนุนหลักและประธานร่วมคือ เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos) ผู้ก่อตั้ง Amazon และภรรยา ลอเรน ซานเชซ เบโซส์ ส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องให้บอยคอตงานในบางกลุ่ม โดยมีป้ายประท้วงโผล่ขึ้นใกล้กับพิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์กเพื่อพาดพิงถึงประเด็นสิทธิแรงงาน แม้ว่าเบโซส์จะก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอของ Amazon มาถึง 4 ปีแล้วก็ตาม
Met Gala จะจัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมตามธรรมเนียม โดยแขกจะเริ่มทยอยเดินพรมแดงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก รายชื่อแขกจะไม่ถูกเปิดเผยล่วงหน้า แต่รับประกันได้ว่ามีเหล่าคนดังมาร่วมงานเพียบ
เมื่อเข้าไปด้านใน ประชาชนทั่วไปจะหมดสิทธิ์รับรู้บรรยากาศ แขกจะได้เพลิดเพลินกับอาหารค่ำ เครื่องดื่มค็อกเทล ดนตรีสด และเดินชมมิวเซียม มีกฎเหล็กห้ามถ่ายเซลฟี่แต่ถึงอย่างนั้น พื้นที่พรมแดงด้านนอกก็ยาวนานพอที่จะสร้างกระแสข่าวไปทั่วโลก
ความยิ่งใหญ่ของ Met Gala ยังส่งผลต่อการโปรโมตอีเวนต์อื่น ๆ เช่น การเลือกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกำหนดฉายภาพยนตร์ The Devil Wears Prada 2 แฟรนไชส์หนังเสียดสีวงการแฟชั่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก แอนนา วินทัวร์ สมัยเป็นบรรณาธิการนิตยสาร Vogue นั่นเอง
งาน Met Gala เป็นงานเอ็กซ์คลูซีฟที่ต้อนรับแขกรับเชิญเพียงประมาณ 450 คนเท่านั้น ราคาโต๊ะจัดเลี้ยงเริ่มต้นที่ประมาณ 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 12 ล้านบาท) ส่วนตั๋วเดี่ยวตกใบละ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.6 ล้านบาท)
ดาราส่วนใหญ่ไม่ต้องจ่ายเงินเอง เพราะแบรนด์แฟชั่นจะเป็นคนเหมาโต๊ะและเชิญพวกเขามาเป็นแขก เพื่อสร้างกระแสและพื้นที่สื่อให้กับแบรนด์ผ่านชุดที่ดาราสวมใส่ แต่ต่อให้แบรนด์จะมีกำลังจ่ายมากแค่ไหน รายชื่อแขกทุกคนจะต้องส่งไปให้ แอนนา วินทัวร์ ที่คุมบังเหียนงานนี้มาตั้งแต่ปี 1995 อนุมัติด้วยตัวเองทุกครั้ง
ข้อมูลจาก : bbc
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจาะลุค ลิซ่า พรมแดง Golden Globes อวดโฉมซีทรูหรู ผู้ประกาศรางวัลคนไทยคนแรก
- โอปอล กระทบไหล่ เจมส์ คาเมรอน ตำนานฮอลลีวูด บนพรมแดง Avatar: Fire and Ash
- โอปอล สุชาตา เฉิดฉายพรมแดงฮอลลีวูด ร่วมงานเปิดตัวหนัง Avatar Fire and Ash
ติดตาม The Thaiger บน Google News: