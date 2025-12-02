โอปอล กระทบไหล่ เจมส์ คาเมรอน ตำนานฮอลลีวูด บนพรมแดง Avatar: Fire and Ash
สวยสะกดฮอลลีวูด! โอปอล สุชาตา กระทบไหล่ตำนาน ‘เจมส์ คาเมรอน’ เฉิดฉายพรมแดง Avatar: Fire and Ash สวมชุดแบรนด์ไทย ดัน Soft Power อวดสายตาโลก พร้อมสัมภาษณ์ทีมนักแสดงนำ
ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟน ๆ ชาวไทยจนยิ้มแก้มปริ ล่าสุด โอปอล สุชาตา Miss World 2025 ตัวแทนสาวงามจากประเทศไทย ได้รับเกียรติบินลัดฟ้าสู่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมงาน World Premiere ของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่คนทั้งโลกรอคอยอย่าง Avatar: Fire and Ash (อวตาร: ไฟและเถ้าถ่าน)
งานนี้ สาวโอปอลไม่ได้มาเล่น ๆ แต่สวยสง่าสะกดทุกสายตาบนพรมแดงด้วยชุดจากแบรนด์ Pipatchara แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่รังสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล สอดคล้องและตอกย้ำวิสัยทัศน์เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ของผู้กำกับระดับโลกอย่าง เจมส์ คาเมรอน ได้อย่างลงตัว
ไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสนั่น คือ การที่ โอปอลได้มีโอกาสพบปะและถ่ายภาพคู่กับ เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) ผู้สร้างตำนาน Avatar ต่อมาเธอได้โพสต์ภาพความประทับใจนี้ลงเฟซบุ๊ก Opal Suchata พร้อมข้อความว่า “What an honor to have met you @jamescameronofficial, the legend” (เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ เจมส์ คาเมรอน ตำนานผู้ยิ่งใหญ่)
โอปอลได้รับเชิญเป็นพิเศษจากค่ายหนังยักษ์ใหญ่ 20th Century Studios ให้ทำหน้าที่สัมภาษณ์เจาะลึกถึงตัวละครและเบื้องหลังการถ่ายทำกับทัพนักแสดงนำ ได้แก่ Zoe Saldaña (รับบท Neytiri), Oona Chaplin (รับบท Varang), Trinity Bliss (รับบท Tuktirey), Jack Champion (รับบท Miles Socorro) และ Bailey Bass (รับบท Tsireya)
ในโอกาสนี้ เธอยังได้ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมมอบของที่ระลึกสุดพิเศษที่แสดงถึงฝีมือคนไทยและนวัตกรรมรักษ์โลกแก่เหล่านักแสดง ได้แก่ ภาพวาดพอร์ตเทรต ตัวละครในหนังที่วาดด้วยมือโดยศิลปินรุ่นใหม่ชาวไทย และ กระเป๋าจากแบรนด์ Pipatchara แบรนด์แฟชั่นยั่งยืนสัญชาติไทยที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมชมภาพยนตร์ Avatar: Fire and Ash รอบ Private Screening ซึ่งสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับแขกคนสำคัญและสื่อมวลชนที่ได้รับเชิญจากทั่วโลกเท่านั้น ทำให้เธอเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกของโลกที่ได้สัมผัสความอลังการของภาคต่อนี้
รวมทั้งยังเธอยังได้เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำและแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมสำคัญ ๆ ในลอสแอนเจลิส ในฐานะตัวแทนของ Miss World อีกด้วย
แฟนหนังเตรียมปูเสื่อรอชมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากสาวโอปอลที่จะปล่อยออกมาให้ชมกันเร็ว ๆ นี้ บอกเลยว่าเอกซ์คลูซีฟสุด ๆ
