นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้

นายสถานีรถไฟทุ่งสง งัดคลิปวงจรปิดโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุขาพาดเก้าอี้ขณะปฏิบัติหน้าที่
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสถานีรถไฟทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ขณะหลับ ในกลุ่ม “รถไฟสายใต้ – Thai Railway Southern Line” โดยระบุข้อความว่า “เจอพนักงาน รปภ สถานีรถไฟทุ่งสง ขอถามขอมูลว่าห้องน้ำไปทางไหน สิ่งที่ได้กลับมาคือ #ถามบ้าอะไรคนจะนอน #คำถามถ้าเจอพนักงานประพฤติแบบนี้ร้องเรียนได้ที่ไหน” ซึ่งทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
ด้านเพจ เจ๊ม้อย v+ ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าต่อกรณีดังกล่าวว่า สวัสดีครับ ผมนายชำนาญ อินทมะ สารวัตรงานเดินรถแขวงทุ่งสง ฐานะผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ณ. สถานีรถไฟทุ่งสงครับ
จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย (ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาที่การรถไฟฯ จ้างมาดูแลความเรียบร้อย) ผมไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ครับ
1. ส่วนที่บกพร่อง น้อมรับและสั่งลงโทษทันทีในประเด็นพฤติกรรมการ นั่งเอาขาพาดเก้าอี้ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าพนักงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้น ผมจึงได้สั่งการให้ นายสถานี. รายงานพฤติกรรมไปยังบริษัทต้นสังกัดและมีคำสั่งพักงานพนักงานรายดังกล่าวทันที 3 วัน (เริ่ม 5 พ.ค. 69) พร้อมดำเนินการลงโทษตามระเบียบและเงื่อนไขสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดต่อไปครับ
2. ขอความเป็นธรรมในส่วนข้อมูล ที่คลาดเคลื่อน จากการที่ได้ตรวจสอบ ภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด และก็ได้สอบสวนพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ (นักการประจำห้องนายสถานี) พบข้อมูลที่อยากขอความเมตตาให้ความเป็นธรรมดังนี้ครับ
ในภาพเหตุการณ์ ผู้ร้อง (สวมเสื้อสีแดง) ไม่ได้มีการพูดคุย หรือโต้เถียงกับพนักงาน รปภ. โดยตรง แต่เป็นสุภาพสตรีที่ร่วมเดินทางมาด้วย ที่เป็นคนเข้าไปสอบถามว่าห้องน้ำอยู่ไหน ซึ่งเจ้าตัวชี้ไปว่าอยู่ตรงนั้น พร้อมชี้มือไม่ได้มีการโต้เถียง หรือพูดไม่สุภาพแต่อย่างใดครับ
พยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่า ในขณะที่มีการร้องเรียน ผู้หญิงที่เดินทางมากับผู้ร้อง ยังได้ช่วยทักท้วงและดึงมือผู้ร้องไว้ พร้อมระบุว่า “ไม่ใช่ เขาไม่ได้พูดแบบนั้น”
ผมได้แนบคลิปวิดีโอหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา แม้จะไม่มีเสียงแต่จะเห็นได้ว่าไม่มีการถกเถียง หรือพฤติกรรมที่รุนแรงทางวาจาตามที่ถูกกล่าวอ้างครับ ส่วนไหนที่เป็นความผิดพลาด ผมน้อมรับผิดและลงโทษทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อการปรับปรุง แต่ในส่วนที่ข้อมูลอาจจะเกินจริงไปบ้าง ผมกราบขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยครับ
ผมพยายามติดต่อผู้ร้อง แต่ไม่มีการตอบรับครับ ถ้าทางเพจประสานได้ ขอให้ช่วยติดต่อผู้ร้องอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจะเป็นพระคุณมากครับ ขอขอบพระคุณครับ
