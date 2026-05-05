“ทรัมป์” จี้ “เกาหลีใต้” ร่วมสู้ “อิหร่าน” โบ้ยเป็นต้นเหตุทำเรือสินค้าไฟไหม้
ทรัมป์ จี้ เกาหลีใต้ เข้าร่วมสู้ อิหร่าน โบ้ยเป็นต้นเหตุทำเรือสินค้าไฟไหม้ ขณะที่ทางเกาหลีใต้ยังไม่ฟันธงว่าต้นเหตุมาจากอิหร่านหรือไม่
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สำนักข่า โชซุน รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ลงทรูธโซเชียล เรียกร้องให้เกาหลีใต้เข้าร่วมปฏิบัติการกับอิหร่าน ภายหลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าเกาหลีใต้ได้รับความเสียหาย ในช่องแคบฮอร์มุซ
แม้ว่าทางการเกาหลีใต้จะยังไม่ได้ระบุสาเหตุที่เรือไฟไหม้อย่างเป็นทางการ แต่นายทรัมป์อ้างว่าเป็นฝีมือของอิหร่าน ซึ่งนายทรัมป์กล่าวย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ทางเกาหลีใต้อาจจะต้องเข้าร่วม “Project Freedom”
ขณะที่ทางโฆษกของเรือระบุว่าไฟไหม้ที่ห้องเครื่องยนต์ โดยบนเรือมีลูกเรือ 24 คนเป็นชาวเกาหลีใต้ 6 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟได้แล้ว แต่ยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้
ทั้งนี้นี่เป็นความพยายามครั้งใหม่ของนายทรัมป์ที่จะหาพันธมิตรในการร่วมปฏิบัติการสู้รบกับอิหร่าน หลังจากที่ในเดือนมีนาคม นายทรัมป์เคยเรียกร้องให้เหล่าประเทศพันธมิตรเข้าร่วมกับสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามประเทศเกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, จีน และสหราชอาณาจักรเลือกจะไม่เข้าร่วม
