“พระพรชัย” สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย
“พระพรชัย” สึกกลางดึก หลังฉาวแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายอื่น พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย
จากกรณีหญิงชาว จ.ปราจีนบุรี ร้องกับทนายพัฒน์ หลังทราบว่าสามีแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระภิกษุวัดดังใน จ.นครราชสีมา ก่อนที่จะตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อขอความเป็นธรรม ทางวัดบึง พระอารามหลวง ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าพระภิกษุที่ปรากฏในข่าวไม่ใช่พระในสังกัดของวัด แต่เป็นเพียงพระอาคันตุกะที่เคยมาขอศึกษาเล่าเรียนช่วงระยะเวลาหนึ่ง และได้ออกจากวัดไปอยู่วัดแห่งหนึ่งใน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
กระทั่ง 4 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากตรวจสอบที่วัดห่องคำ ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ที่ถูกระบุว่า พระพรชัย อายุ 30 ปี ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ มาจำวัดอยู่ที่แห่งนี้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2568 แต่จากการลงพื้นที่พบว่า พระพรชัย ได้เก็บของเดินทางออกจากวัดไปก่อนผู้สื่อข่าวไปถึงไม่นาน มีเพียงพระธงทองชัย สันตจิตโต อายุ 52 ปี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านห่องคำ ออกมาให้ข้อมูล
พระธงทองชัย เปิดเผยว่า พระพรชัย เดินทางมาจำวัดแห่งนี้จริง และได้ลาสึกไปแล้วเมื่อช่วง 4 ทุ่ม ของวันที่ 3 พ.ค. โดยมีเจ้าคณะตำบลและพระอธิกรณ์เป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริง จากการสอบถาม พระพรชัย ให้การแบ่งรับแบ่งสู้ว่าข้อความที่ปรากฏเป็นเรื่องจริง แต่เป็นการคุยแบบพี่น้อง ไม่ได้มีอะไรกัน และปฏิเสธเรื่องการเป็นชู้ เพราะพระพรชัยกับสามีของผู้ร้องรู้จักกันมาก่อนจะบวช อย่างไรก็ตาม เรื่องที่เกิดขึ้นสะเทือนใจต่อสังคมชาวพุทธ พระพรชัยจึงขอสึกและเก็บของออกจากวัดไปแล้ว
พระธงทองชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า พระพรชัย เป็นคนในหมู่บ้าน บวชที่ จ.นครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2567 พอปี 2568 จึงย้ายกลับมาจำวัดห่องคำ ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องเสียหายหรือร้องเรียนใด ๆ พร้อมขอให้สังคมเข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับศาสนา และวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ต่อมาได้มีการไปยังบ้านของอดีตพระพรชัยหรือ นายพรชัย แต่ไม่พบตัว มีเพียงกลุ่มญาติ พ่อ และแม่ นั่งพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยไม่เชื่อว่านายพรชัยจะมีพฤติกรรมดังกล่าว นางหนู เพื่อนบ้าน กล่าวว่ารู้จักนายพรชัยมาตั้งแต่เด็ก เป็นคนดีคนซื่อ บวชมาแล้วเข้าพรรษาที่ 3 ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต เมื่อทราบข่าวว่านายพรชัยสึก ต่างพากันเสียใจร้องไห้
นายอุ่น ผู้เป็นพ่อ กล่าวว่า รู้สึกตกใจไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ ไม่เชื่อ คิดว่าพระลูกชายถูกใส่ร้าย ตอนนี้สึกแล้วออกจากหมู่บ้านไปแล้ว เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ทำและไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา เป็นคนตั้งใจเรียนและช่วยเหลือคน ปลายปี 2568 ชาวบ้านไปนิมนต์กลับมาสร้างความเจริญให้วัด ตอนนี้สภาพจิตใจยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ
- เปิดแชต ผัวเล่นชู้พระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ฉาวโฉ่! ขออยู่ 3 คนผัวเมีย
- ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: