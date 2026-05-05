ข่าว

“พระพรชัย” สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 09:54 น.
114
"พระพรชัย" ชิงสึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

“พระพรชัย” สึกกลางดึก หลังฉาวแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายอื่น พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

จากกรณีหญิงชาว จ.ปราจีนบุรี ร้องกับทนายพัฒน์ หลังทราบว่าสามีแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระภิกษุวัดดังใน จ.นครราชสีมา ก่อนที่จะตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อขอความเป็นธรรม ทางวัดบึง พระอารามหลวง ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าพระภิกษุที่ปรากฏในข่าวไม่ใช่พระในสังกัดของวัด แต่เป็นเพียงพระอาคันตุกะที่เคยมาขอศึกษาเล่าเรียนช่วงระยะเวลาหนึ่ง และได้ออกจากวัดไปอยู่วัดแห่งหนึ่งใน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

กระทั่ง 4 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากตรวจสอบที่วัดห่องคำ ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ที่ถูกระบุว่า พระพรชัย อายุ 30 ปี ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ มาจำวัดอยู่ที่แห่งนี้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2568 แต่จากการลงพื้นที่พบว่า พระพรชัย ได้เก็บของเดินทางออกจากวัดไปก่อนผู้สื่อข่าวไปถึงไม่นาน มีเพียงพระธงทองชัย สันตจิตโต อายุ 52 ปี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านห่องคำ ออกมาให้ข้อมูล

พระธงทองชัย เปิดเผยว่า พระพรชัย เดินทางมาจำวัดแห่งนี้จริง และได้ลาสึกไปแล้วเมื่อช่วง 4 ทุ่ม ของวันที่ 3 พ.ค. โดยมีเจ้าคณะตำบลและพระอธิกรณ์เป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริง จากการสอบถาม พระพรชัย ให้การแบ่งรับแบ่งสู้ว่าข้อความที่ปรากฏเป็นเรื่องจริง แต่เป็นการคุยแบบพี่น้อง ไม่ได้มีอะไรกัน และปฏิเสธเรื่องการเป็นชู้ เพราะพระพรชัยกับสามีของผู้ร้องรู้จักกันมาก่อนจะบวช อย่างไรก็ตาม เรื่องที่เกิดขึ้นสะเทือนใจต่อสังคมชาวพุทธ พระพรชัยจึงขอสึกและเก็บของออกจากวัดไปแล้ว

พระธงทองชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า พระพรชัย เป็นคนในหมู่บ้าน บวชที่ จ.นครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2567 พอปี 2568 จึงย้ายกลับมาจำวัดห่องคำ ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องเสียหายหรือร้องเรียนใด ๆ พร้อมขอให้สังคมเข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับศาสนา และวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ต่อมาได้มีการไปยังบ้านของอดีตพระพรชัยหรือ นายพรชัย แต่ไม่พบตัว มีเพียงกลุ่มญาติ พ่อ และแม่ นั่งพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยไม่เชื่อว่านายพรชัยจะมีพฤติกรรมดังกล่าว นางหนู เพื่อนบ้าน กล่าวว่ารู้จักนายพรชัยมาตั้งแต่เด็ก เป็นคนดีคนซื่อ บวชมาแล้วเข้าพรรษาที่ 3 ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต เมื่อทราบข่าวว่านายพรชัยสึก ต่างพากันเสียใจร้องไห้

นายอุ่น ผู้เป็นพ่อ กล่าวว่า รู้สึกตกใจไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ ไม่เชื่อ คิดว่าพระลูกชายถูกใส่ร้าย ตอนนี้สึกแล้วออกจากหมู่บ้านไปแล้ว เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ทำและไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา เป็นคนตั้งใจเรียนและช่วยเหลือคน ปลายปี 2568 ชาวบ้านไปนิมนต์กลับมาสร้างความเจริญให้วัด ตอนนี้สภาพจิตใจยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ครบ วันพืชมงคล 13 พ.ค. 69 ใครได้หยุดบ้าง แบงก์-ไปรษณีย์-ที่ว่าการอำเภอ เปิดไหม?

7 นาที ที่แล้ว
กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา &quot;แมงกินฟัน&quot; แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง ข่าว

กรมการแพทย์ วอนอย่าหลงเชื่อ วิธีรักษา “แมงกินฟัน” แนะวิธีดูแลฟันอย่างถูกต้อง

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

18 นาที ที่แล้ว
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี บันเทิง

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

25 นาที ที่แล้ว
เช รยูจิน อดีตไอดอลหนุ่ม Boys24 แปลงเพศผันตัวเป็นอินฟลูฯ ข่าวต่างประเทศ

เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได้

31 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยื่นภาษีไม่ทัน 2569 ทำอย่างไร เช็กวิธียื่นย้อนหลัง ค่าปรับ เงินเพิ่ม ผ่านเว็บกรมสรรพากร

33 นาที ที่แล้ว
ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า &quot;พระเกศ&quot; เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน ข่าว

ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กาวยาแนวจระเข้ เข้าพบตำรวจเอาผิด “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำภาพลักษณ์เสียหาย

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา ลือหึ่ง จ่อจับ 8 เซียนพระชื่อดัง ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง

56 นาที ที่แล้ว
เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน บันเทิง

เพื่อนสนิทเล่านาที พบ ต้อย ศศิมา นอนหมดสติในห้องน้ำ หลังติดต่อไม่ได้เกือบ 2 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเหตุผล สุภา ปิยะจิตติ ไม่อุทธรณ์ คดีหุ้นชินคอร์ป ย้ำสรรพากรยังตามเก็บภาษีทักษิณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
4 สาว BLACKPINK รวมตัว Met Gala 2026 บันเทิง

ส่องลุค 4 สาว BLACKPINK เดินพรม Met gala 2026 ไอคอนระดับโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งพาดขา ข่าว

นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปเกมอนเซ็นเตอร์ เตรียมเปิดที่ประเทศไทยแห่งแรกภายในปีนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มรณภาพอย่างสงบ ข่าว

ศิษย์อาลัย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต อดีตผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มรณภาพอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รัชดา” เผย “อนุทิน” เตรียมนำแถลงมติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้าน-ยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง บางปู เอาผิดพยาบาล รพ.เอกชน แอบถ่ายภาพของลับคุณยาย ข่าว

หนึ่ง บางปู เดือด แจ้งจับพยาบาลแอบถ่ายของลับยาย ลั่น ไม่รู้ทำไปแล้วกี่ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย ผู้โดยสาร 149 คนยังถูกกักตัวบนเรือสำราญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์ ข่าว

ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พระพรชัย&quot; ชิงสึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย ข่าว

“พระพรชัย” สึกกลางดึก พ่อช็อก ไม่เชื่อลูกชายเป็นชู้ผัวชาวบ้าน คาดโดนใส่ร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาประชุม ครม. วันนี้! พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน-ถกแลนด์บริดจ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” จี้ “เกาหลีใต้” ร่วมสู้ “อิหร่าน” โบ้ยเป็นต้นเหตุทำเรือสินค้าไฟไหม้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยผลสอบเหตุ โบอิง 737-800 ตกในจีน ตาย 132 ศพ เชื่อนักบินตั้งใจโหม่งโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 09:54 น.
114
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมย์ พิชญ์นาฏ ประกาศข่าวดีท้องแล้ว

เฮลั่น! เมย์ พิชญ์นาฏ ท้องแล้ว เตรียมเป็นคุณแม่ป้ายแดง หลังสู้สุดใจทำ ICSI ฉีดยากว่า 50 เข็ม

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

“อนุทิน” โต้ “กัมพูชา” ไม่เกิดข้อพิพาทมากขึ้น หลังไทยเตรียมยกเลิก MOU44

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

สลด! โรงงานพลุจีนระเบิด ตายแล้ว 21 ศพ บาดเจ็บอีก 61 ราย

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

จับตา ญาญ่า ท้อง? หลัง ณเดชน์ โพสต์ภาพจับท้องภรรยา แฟนๆ ลุ้นข่าวดี

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button