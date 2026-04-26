“อนุทิน” หัวเราะบอกไร้สาระ หลังมีคนตั้งข้อสังเกตโมเดลขังส้มในห้องทำงาน
อนุทิน หัวเราะบอกไร้สาระ หลังมีคนตั้งข้อสังเกตโมเดลขังส้มในห้องทำงานเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนหรือไม่ อย่ามาถามเรื่องแบบนี้
จากกรณีที่มีชาวเน็ตสังเกตเห็นว่า มีโมเดลผลไม้ส้มขนาดใหญ่ 2 ลูก ตั้งโชว์ไว้ในกล่องกระจกใสภายในห้องทำงานนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีการตั้งคำถามว่าเป็นการขังส้มหรือเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนหรือไม่
นายอนุทิน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาว่า ไร้สาระจริงๆ เลย โอ๊ยตายแล้ว ก่อนจะกล่าวต่อว่า ไม่บอก ไม่เกี่ยว มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเผยแพร่ หากส้มไม่อยู่ในกล่องแล้วจะไปอยู่ที่ไหน อย่ามาถามเรื่องแบบนี้ ประชาชนได้อะไร ประเทศชาติได้อะไร มันเป็นอุปสรรคการทำงานของรัฐบาลไหม ไม่ใช่ก็ไม่ควรจะต้องถาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: