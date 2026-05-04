แรงมาก นางเอกดัง โดนแซว สวยเหมือน กอลลั่ม lord of the rings

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 21:08 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 16:20 น.
โอลิเวีย ไวลด์ ขำไม่ออกแต่ก็ขำได้ รูปไวรัลหน้าคล้าย กอลลัม มุมกล้องประหลาดทำเอาคนนึกว่าศพคืนชีพ เจ้าตัวโทษเลนส์ตาปลาทำพิษ

โอลิเวีย ไวลด์ นักแสดง ผู้กำกับชื่อดังวัย 42 ปี ตกเป็นมีมโลกออนไลน์ หลังคลิปสัมภาษณ์ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา มีมุมกล้องที่ดูแปลกประหลาด ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันนำภาพของเธอไปเปรียบเทียบกับ กอลลัม ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Lord of the Rings

ผู้ชมรายหนึ่งแซวว่าเธอดูเหมือนคนที่เพิ่งค้นพบแหวนวงเดียวที่ครองพิภพ ขณะที่อีกหลายคนมองว่าตากล้องทำร้ายเธออย่างมาก คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่แพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม โอลิเวียตัดสินใจโพสต์วิดีโอลงสตอรี่อินสตาแกรมเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ วางภาพหน้าจอจากการสัมภาษณ์คู่กับรูปกอลลัม พร้อมเขียนข้อความล้อเลียน ชาร์ลี ค็อกเบิร์น พี่ชายของตัวเอง ในวิดีโอพี่ชายถามเธอว่า “โอลิเวีย ไวลด์ คุณอยากจะพูดอะไรถึงข่าวลือที่ว่าคุณเป็นศพคืนชีพไหม”

โอลิเวียตอบกลับด้วยอารมณ์ขันว่า ภาพที่ดูน่าตกใจนั้นเกิดจากการใช้เลนส์ตาปลา (fish-eye lens) สารภาพตามตรงว่านั่นไม่ใช่มุมที่สวยที่สุดของตัวเอง แถมยังไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนั้นต้องยื่นหน้าเข้าไปใกล้กล้องขนาดนั้น ก่อนจะย้ำสั้นๆ เพื่อให้ทุกคนสบายใจว่า “ฉันยังไม่ตาย”

สำหรับงานที่ซานฟรานซิสโกในวันนั้น โอลิเวียไปร่วมเปิดตัวผลงานกำกับเรื่องที่สามของเธอชื่อ The Invite หนังระทึกขวัญแนวปาร์ตี้มื้อค่ำที่รวมดาราตัวท็อปอย่าง เซธ โรเกน, เพเนโลเป ครูซ เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน หนังเรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยม ผู้ชมลุกขึ้นยืนปรบมือให้ (standing ovation) ในงานเทศกาลหนังซันแดนซ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โอลิเวียกล่าวทิ้งท้ายว่าแนวทางการกำกับหนังของเธอเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกอย่าง Booksmart จนมาถึงเรื่องล่าสุดที่มีความเฉียบคมมากขึ้น

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

