CHANGAN แถลงขอโทษ “วันเดอร์เฟรม” ทิ้งลูกค้ากลางดึก แก้ไขแล้ว
CHANGAN ค่ายรถ EV ออกแถลงขอโทษ วันเดอร์เฟรม จากกรณีไวรัล ทิ้งลูกค้ากลางดึก ยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจ และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
จากกรณีที่ เฟรม-ศุภัคชญา สุขใบเย็น หรือ “วันเดอร์เฟรม” (WonderFrame) นักร้องและแร็ปเปอร์สาว โพสต์ภาพคู่กับรถยนต์ไฟฟ้าสีชมพู เผยข้อความประสบปัญหารถยนต์ไฟฟ้าเปิดไม่ได้ ระบุว่า
“ออกมาทำธุระตอนดึกแล้วตอนกลับเปิดรถไม่ได้ ขึ้นรถก็ไม่ได้ เลยติดต่อศูนย์บริการไป ศูนย์โยนเบอร์ช่างมาให้ คุยไปมาเป็นชั่วโมง สรุปช่างไม่มา แจ้งว่ามาช่วยอะไรไม่ได้ต้องไปติดต่อช่างมาเปิดรถเอง ผู้หญิงที่ใช้รถ Deepal ตอนดึกแล้วเกิดปัญหา ความปลอดภัยของชีวิตอยู่ตรงไหนน้า” พร้อมกับแท็กเพจเฟซบุ๊ก CHANGAN Thailand นั้น
ล่าสุด CHANGAN Thailand ออกแถลงการณ์ถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณเฟรม Wonderframe บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องแล้ว และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขออภัยอย่างสูงต่อความไม่สะดวกและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งจัดส่งทีมช่างเข้าดูแลและแก้ไขปัญหาให้คุณเฟรม Wonderframe เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจะประสานงานเพื่อนัดหมายเข้าพบและแสดงความขอโทษอย่างเป็นทางการ
บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย ความเชื่อมั่น และประสบการณ์ของลูกค้าทุกท่าน โดยจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างเหมาะสม พร้อมนำกรณีนี้ไปปรับปรุง พัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
บริษัทฯ ขอขอบคุณและน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยจะนำไปปรับปรุงการบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน
