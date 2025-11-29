ข่าวดาราบันเทิง

โอปอล สุชาตา เฉิดฉายพรมแดงฮอลลีวูด ร่วมงานเปิดตัวหนัง Avatar Fire and Ash

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 09:43 น.
68
โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 เฉิดฉายพรมแดงฮอลลีวูด ตัวแทนคนไทย ร่วมงานเปิดตัวหนังฟอร์มยักษ์ Avatar Fire and Ash อวตาร อัคนีและธุลีดิน

โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 เตรียมเดินพรมแดงรอบปฐมทัศน์หนังฟอร์มยักษ์ Avatar: Fire and Ash (อวตาร อัคนีและธุลีดิน) พร้อมกระทบไหล่สัมภาษณ์นักแสดงนำ

สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟน ๆ ชาวไทยอีกครั้ง เมื่อ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 เตรียมปฏิบัติภารกิจระดับโลก ในฐานะแขกคนสำคัญของดิสนีย์ เข้าร่วมงานรอบปฐมทัศน์โลกของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ทั่วโลกรอคอย อย่าง Avatar: Fire and Ash (อวตาร อัคนีและธุลีดิน)

โอปอล สุชาตา ร่วมงานเปิดตัวหนังฟอร์มยักษ์ Avatar Fire and Ash อวตาร อัคนีและธุลีดิน-6

ภารกิจกระทบไหล่ซุปตาร์ฮอลลีวูด

การไปเยือนฮอลลีวูดครั้งนี้ โอปอล สุชาตา ไม่ได้ไปเพียงแค่เดินพรมแดงเท่านั้น แต่เธอยังได้รับเกียรติให้นั่งสัมภาษณ์พิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับทีมนักแสดงนำระดับตำนานของเรื่อง อาทิ โซอี้ ซัลดานา (Neytiri), ซีกอร์นีย์ วีเวอร์ (Kiri), อูนา แชปลิน (Varang) และดาวรุ่งอย่าง แจ็ค แชมเปียน (Spider) เพื่อนำบทสัมภาษณ์มาฝากแฟน ชาวไทยและทั่วโลก

ดันห้องเสื้อแบรนด์ไทยสู่สายตาโลก

ไฮไลต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ คือการเดินพรมแดงของ โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 โดยเธอเลือกสวมใส่ชุดเดรสตัดเย็บพิเศษจากจากห้องเสื้อ PIPATCHARA แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่โด่งดังในระดับสากล ซึ่งชุดนี้รังสรรค์ขึ้นจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อสื่อถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของดิสนีย์ และสอดคล้องกับพันธกิจรักษ์โลกของกองประกวด Miss World

โอปอล เปิดใจถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “ตื่นเต้นกับช่วงเวลานี้มากจริงๆ การได้มาอยู่ที่ฮอลลีวูด ได้สัมภาษณ์นักแสดงที่เคยชื่นชม และช่วยโปรโมตภาพยนตร์ระดับโลกเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้”

สำหรับ Avatar: Fire and Ash (อวตาร อัคนีและธุลีดิน) ภาคนี้จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่สมรภูมิใหม่ในโลกแพนดอรา ทั้งถ้ำลาวาและเส้นทางบนท้องฟ้าที่ลุกโชติช่วง ซึ่งโอปอลจะเป็นคนกลุ่มแรก ๆ ของโลกที่ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่นี้

โอปอล สุชาตา ร่วมงานเปิดตัวหนังฟอร์มยักษ์ Avatar Fire and Ash อวตาร อัคนีและธุลีดิน-3

โอปอล สุชาตา ร่วมงานเปิดตัวหนังฟอร์มยักษ์ Avatar Fire and Ash อวตาร อัคนีและธุลีดิน-5

โอปอล สุชาตา ร่วมงานเปิดตัวหนังฟอร์มยักษ์ Avatar Fire and Ash อวตาร อัคนีและธุลีดิน-4

อ้างอิงจาก : missworld, FB MissWorld

