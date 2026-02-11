ข่าวต่างประเทศ

แข้งดังวัย 22 สังเวยชีวิต "ฮันตาไวรัส" หลังลุยดับไฟป่าช่วยชาวบ้าน โรคเดียวคร่าชีวิตภรรยา "ยีน แฮกแมน"

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 09:23 น.
50

แข้งหนุ่มวัย 22 สังเวยชีวิต “ฮันตาไวรัส” หลังลุยพื้นที่ไฟป่าช่วยชาวบ้าน เผยเป็นโรคเดียวกับที่คร่าชีวิตภรรยา “ยีน แฮกแมน”

วงการฟุตบอลชิลีสูญเสียครั้งใหญ่ มาติอัส อูริเบ โนวา นักฟุตบอลวัย 22 ปี ของสโมสร Club Deportivo Juventud Iberia เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันจากการติดเชื้อ “ฮันตาไวรัส” (Hantavirus) ไวรัสร้ายแรงที่แพร่เชื้อโดยสัตว์ฟันแทะ เชื่อว่าเขาได้รับเชื้อนี้ขณะไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในพื้นที่

แข้งหนุ่มวัย 22 สังเวยชีวิต &quot;ฮันตาไวรัส&quot; หลังลุยพื้นที่ไฟป่าช่วยชาวบ้าน เผยเป็นโรคเดียวกับที่คร่าชีวิตภรรยา &quot;ยีน แฮกแมน&quot;

รายงานระบุว่า มาติอัส เริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร มีไข้ และปวดศีรษะ จนต้องเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ดูแลเร่งด่วน ต่อมาอาการทรุดหนักลงจนระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงและความดันโลหิตต่ำ แพทย์วินิจฉัยสงสัยว่าเป็น “โรคปอดจากเชื้อฮันตาไวรัส” จึงทำเรื่องส่งตัวเขาไปยังโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าในเมืองตัลกาอัวโน แต่โชคร้ายที่เขาเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ก่อนที่จะได้รับการส่งตัว

การเสียชีวิตของมาติอัส สร้างความตื่นตระหนกให้กับสาธารณชน เนื่องจากฮันตาไวรัสเป็นเชื้อชนิดเดียวกับที่คร่าชีวิต เบ็ตซี่ อาราคาวะ ภรรยาวัย 65 ปี ของ ยีน แฮกแมน ตำนานนักแสดงฮอลลีวูด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว เธอถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักที่ซานตาเฟ เคียงข้างร่างของยีน แฮกแมน วัย 95 ปี ซึ่งเสียชีวิตตามไปในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลังด้วยโรคชราและโรคหัวใจ

ผลชันสูตร ยีน แฮกแมน เสียชีวิตเพราะโรคหัวใจ ไม่ได้กินอาหาร เศร้า ภรรยาตายก่อนเพราะไวรัส

สโมสร Club Deportivo Juventud Iberia ได้ออกแถลงการณ์สดุดีมาติอัส โดยยกย่องให้เขาเป็นบุคคลที่มีจิตใจยิ่งใหญ่และเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง “เมื่อเกิดไฟป่า เขาเป็นคนแรกๆ ที่ออกไปช่วยเหลือ… เขาไปช่วยโดยไม่ถามรายละเอียด ทุ่มเททุกอย่างที่มี จนถึงขีดสุด… นั่นคือการสละชีวิตของเขาเอง มาติอัสได้มอบชีวิตเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด” แถลงการณ์ระบุ

ขณะนี้ สาธารณสุขจังหวัด Biobio ได้ยืนยันว่ากรณีของมาติอัสเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกของภูมิภาคในปีนี้ และกำลังเร่งสอบสวนทางระบาดวิทยาเพื่อหาปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ เนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสสามารถกินเวลานานถึง 45 วัน

แข้งหนุ่มวัย 22 สังเวยชีวิต &quot;ฮันตาไวรัส&quot; หลังลุยพื้นที่ไฟป่าช่วยชาวบ้าน เผยเป็นโรคเดียวกับที่คร่าชีวิตภรรยา &quot;ยีน แฮกแมน&quot;

แข้งดังวัย 22 สังเวยชีวิต “ฮันตาไวรัส” หลังลุยดับไฟป่าช่วยชาวบ้าน โรคเดียวคร่าชีวิตภรรยา “ยีน แฮกแมน”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 09:23 น.
50
