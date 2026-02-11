แข้งดังวัย 22 สังเวยชีวิต “ฮันตาไวรัส” หลังลุยดับไฟป่าช่วยชาวบ้าน โรคเดียวคร่าชีวิตภรรยา “ยีน แฮกแมน”
แข้งหนุ่มวัย 22 สังเวยชีวิต “ฮันตาไวรัส” หลังลุยพื้นที่ไฟป่าช่วยชาวบ้าน เผยเป็นโรคเดียวกับที่คร่าชีวิตภรรยา “ยีน แฮกแมน”
วงการฟุตบอลชิลีสูญเสียครั้งใหญ่ มาติอัส อูริเบ โนวา นักฟุตบอลวัย 22 ปี ของสโมสร Club Deportivo Juventud Iberia เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันจากการติดเชื้อ “ฮันตาไวรัส” (Hantavirus) ไวรัสร้ายแรงที่แพร่เชื้อโดยสัตว์ฟันแทะ เชื่อว่าเขาได้รับเชื้อนี้ขณะไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในพื้นที่
รายงานระบุว่า มาติอัส เริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร มีไข้ และปวดศีรษะ จนต้องเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ดูแลเร่งด่วน ต่อมาอาการทรุดหนักลงจนระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงและความดันโลหิตต่ำ แพทย์วินิจฉัยสงสัยว่าเป็น “โรคปอดจากเชื้อฮันตาไวรัส” จึงทำเรื่องส่งตัวเขาไปยังโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าในเมืองตัลกาอัวโน แต่โชคร้ายที่เขาเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ก่อนที่จะได้รับการส่งตัว
การเสียชีวิตของมาติอัส สร้างความตื่นตระหนกให้กับสาธารณชน เนื่องจากฮันตาไวรัสเป็นเชื้อชนิดเดียวกับที่คร่าชีวิต เบ็ตซี่ อาราคาวะ ภรรยาวัย 65 ปี ของ ยีน แฮกแมน ตำนานนักแสดงฮอลลีวูด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว เธอถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักที่ซานตาเฟ เคียงข้างร่างของยีน แฮกแมน วัย 95 ปี ซึ่งเสียชีวิตตามไปในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลังด้วยโรคชราและโรคหัวใจ
ผลชันสูตร ยีน แฮกแมน เสียชีวิตเพราะโรคหัวใจ ไม่ได้กินอาหาร เศร้า ภรรยาตายก่อนเพราะไวรัส
สโมสร Club Deportivo Juventud Iberia ได้ออกแถลงการณ์สดุดีมาติอัส โดยยกย่องให้เขาเป็นบุคคลที่มีจิตใจยิ่งใหญ่และเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง “เมื่อเกิดไฟป่า เขาเป็นคนแรกๆ ที่ออกไปช่วยเหลือ… เขาไปช่วยโดยไม่ถามรายละเอียด ทุ่มเททุกอย่างที่มี จนถึงขีดสุด… นั่นคือการสละชีวิตของเขาเอง มาติอัสได้มอบชีวิตเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด” แถลงการณ์ระบุ
ขณะนี้ สาธารณสุขจังหวัด Biobio ได้ยืนยันว่ากรณีของมาติอัสเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกของภูมิภาคในปีนี้ และกำลังเร่งสอบสวนทางระบาดวิทยาเพื่อหาปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ เนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสสามารถกินเวลานานถึง 45 วัน
