คดีเด็ก 5 ขวบ เขย่าขวัญคนทั้งประเทศ 400 ชีวิตฮือจราจล ลั่นล้างแค้นถึงครอบครัวคนร้าย

เผยแพร่: 03 พ.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 03 พ.ค. 2569 17:43 น.
เรื่องราวสุดสลดที่เขย่าขวัญคนออสเตรเลียทั้งประเทศ เมื่อเด็กหญิงวัย 5 ขวบถูกลักพาตัวและพบเป็นศพในเวลาต่อมา โดยผู้ต้องสงสัยเป็นชายที่มีประวัติใช้ความรุนแรงอย่างโชกโชน และเพิ่งพ้นคุกมาได้เพียงไม่กี่วันก่อนก่อเหตุ

เหตุการณ์การหายตัวไปของ ชารอน กรานิตส (Sharon Granites) เด็กหญิงวัย 5 ขวบ กลายเป็นข่าวใหญ่ที่คนทั่วออสเตรเลียเอาใจช่วย นี่คือลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 25 เม.ย. ณ ค่ายพักอาศัยชั่วคราวชานเมืองอลิซสปริงส์

เสาร์ที่ 25 เม.ย. 2026 วันดังกล่าวเป็นวันหยุดที่อากาศอบอุ่นในอลิซสปริงส์ เมืองใหญ่อันดับ 3 ของดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย ชารอนและแม่เดินทางไปที่ค่ายพักอาศัยโอลด์ไทมเมอร์ส (Old Timers) หมู่บ้านของชาวอะบอริจิน ซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก 9 ครัวเรือน มีผู้อยู่อาศัยแค่ 40 คน เพื่อใช้เครื่องซักผ้าที่บ้านของคนรู้จัก

เมื่อตกเย็น บ้านหลังดังกล่าวมีการจัดงานสังสรรค์เล็กๆ โดยมีคนในชุมชนมาร่วมงานหลายคน ต่อมาเวลา 23.30 น. ญาติพาน้องชารอนเข้านอน โดยเด็กน้อยนอนอยู่ในชุดเสื้อยืดสีกรมท่าและกางเกงชั้นในสีดำ

เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อแม่ของชารอนเข้าไปหาลูกสาวที่เตียงนอนตามปกติ แต่กลับพบว่า “เตียงว่างเปล่า” ลูกสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ทำให้เวลา 01.30 น. ของวันอาทิตย์ (26 เม.ย.) ผู้เป็นแม่รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีด้วยอาการตื่นตระหนก

เช้าวันอาทิตย์ (26 เม.ย.) ตำรวจเริ่มปูพรมค้นหาเบื้องต้น โดยตั้งสมมติฐานว่า เด็กอาจจะ “เดินหลงทาง” ออกไปทางประตูที่ไม่ได้ล็อก แต่หลังจากหาไม่พบข้ามคืนตำรวจประกาศยกระดับคดีเป็น “การลักพาตัว”

วันอังคารที่ 28 เม.ย. คดีถูกประกาศเป็นอาชญากรรมร้ายแรง มีการระดมกำลังทั้งหน่วยจู่โจมพิเศษ, เฮลิคอปเตอร์, โดรน, ม้า, และพรานแกะรอยชาวอะบอริจิน เพื่อปูพรมค้นหาในป่าละเมาะที่หนาทึบ

แม้จะมีอาสาสมัครกว่า 100 คน รวมถึงทหารและพรานแกะรอยชาวอะบอริจินร่วมค้นหา แต่สภาพภูมิประเทศที่เป็นทรายนุ่มและมี หญ้าบัฟเฟิลขึ้นสูงท่วมอก กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบาก

ต่อมาตำรวจแกะเบาะแสจนพบตัวผู้ต้องสงสัย นายเจฟเฟอร์สัน ลูอิส (Jefferson Lewis) ชายวัย 47 ปี หนึ่งในผู้ร่วมงานก่อนที่เด็กจะหายตัวไป โดยลูอิสเพิ่งพ้นคุกมาได้เพียง 6 วัน และมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุชั่วคราว

ส่วนหลักฐานสำคัญ คือ กล้องบอดี้แคมสามารถบันทึกภาพลูอิสสวม “เสื้อยืดสีเหลือง” ไว้ได้โดยบังเอิญ

ตำรวจระบุว่า ในตอนนั้นที่ไปสำรวจที่เกิดเหตุไม่พบเหตุผิดปกติใดๆ จึงเดินทางกลับ แต่หลังจากนั้นในเวลาไล่เลี่ยกับช่วงที่เด็กหายตัว มีพยานเห็นลูอิสเดินจูงมือเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่า เป็นชารอนเป็นครั้งสุดท้าย ต่อมาตำรวจพบเสื้อสีเหลืองตัวดังกล่าวถูกทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำท็อดด์ พร้อมกับชุดชั้นในเด็กและผ้าห่ม ซึ่งเป็นจุดที่ตำรวจประกาศว่า เป็นพื้นที่อาชญากรรมสำคัญ

ชาวบ้านรวมตัวกันอยู่ด้านนอกโรงพยาบาลอลิซสปริงส์ ที่ซึ่งชายผู้ต้องสงสัยฆ่าเด็กหญิงวัย 5 ขวบอยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจ 30 เม.ย. 2026 (Rhett Hammerton/AAP Image via AP)
ทันทีที่มีข่าวว่า ตำรวจจับกุมลูอิสได้หลังจากที่เขาถูกกลุ่มชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์จนบาดเจ็บสาหัส ความแค้นของชุมชนก็ระเบิดออก โดยฝูงชนกว่า 400 คนบุกไปรวมตัวที่โรงพยาบาลอลิซสปริงส์ที่ลูอิสรับการรักษาอยู่ มีการตะโกนให้ส่งตัวคนร้ายออกมา

รถตำรวจถูกเผา รถพยาบาล 4 จาก 5 คันในเมืองถูกทุบจนใช้งานไม่ได้ และพนักงานฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บ 5 นาย รัฐบาลท้องถิ่นประกาศ แบนการจำหน่ายแอลกอฮอล์ ในเมืองทันทีเพื่อลดอุณหภูมิความขัดแย้งและป้องกันเหตุบานปลาย

รถตำรวจคันหนึ่งถูกไฟไหม้ด้านนอกโรงพยาบาลอลิซสปริงส์ (Rhett Hammerton/AAP Image via AP)
สำหรับประวัติของนายลูอิส เพิ่งถูกปล่อยตัวจากคุกได้เพียง 6 วัน ก่อนจะก่อเหตุจูงมือเด็กหญิงออกจากบ้านพักโดยที่ไม่มีโทรศัพท์ รถยนต์ หรือเงินติดตัว เคยรับโทษจำคุก 18 เดือนจากคดีทำร้ายร่างกายคู่รักที่คบกันมานาน โดยใช้ “มีดอีโต้” ฟันเข้าที่ศีรษะด้านขวาอย่างรุนแรงเมื่อปี 2024

ผู้พิพากษาเคยระบุว่า ประวัติของเขาเต็มไปด้วย “ความรุนแรงที่น่าสยดสยอง” และเป็นภัยคุกคามต่อชุมชน

ขณะนี้ เจฟเฟอร์สัน ลูอิส ถูกเคลื่อนย้ายไปควบคุมตัวที่เมืองดาร์วินเพื่อความปลอดภัย และตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาฆาตกรรมอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการปล่อยตัวนักโทษที่มีพฤติกรรมรุนแรงอย่างเข้มงวด

ชาวเมืองที่ไม่ประสงค์ออกนามบอกกับสื่อว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และขอให้นายกส่งกองทัพเข้ามาควบคุมสถานการณ์ทันที เพราะน้องชารอนที่เสียชีวิต เป็นชาววาร์ลพิริ (ชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย) เมื่อมีชาววาร์ลพิริตายก็จะมีการล้างแค้นตามมา ถ้าชาวบ้านจัดการนายลูอิสไม่ได้ เขาจะตามไปล้างแค้นกับครอบครัวและญาติพี่น้องของนายลูอิสแทน

ด้านตัวแทนครอบครัวของเด็กออกแถลงขอให้ทุกคนสงบสติอารมณ์และปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไป อย่าใช้กำลังรุนแรงหรือปลุกปั่นประเด็นในโซเชี่ยล

สำหรับร่างของเด็กหญิงถูกพบในพื้นที่เขตทะเลทรายทุรกันดาน ห่างจากบ้านเพียง 5 กม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. หลังหายตัวไปตั้งแต่กลางดึกของวันที่ 25 เม.ย.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

