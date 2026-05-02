คลิปเบาะแส โจรชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวห้างดังสมุทรสาคร กวาดทอง 23 บาท
ภาพนาทีระทึก คนร้ายกระโดดข้ามตู้กระจกคว้าทองกลางร้านห้างดังตำบลโคกขาม ก่อนซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีลอยนวล ตำรวจภาค 7 ผนึกกำลังระดมทีมสืบสวนเร่งสกัดจับทั่วพื้นที่ใกล้เคียง
เมื่อเวลา 19.40 น. ของวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง พื้นที่หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายในห้างเป็นอย่างมาก
พนักงานร้านทองเปิดซึ่งยังอยู่ในอาการตกใจเผยว่า คนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงประมาณ 170 ซม. สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีสันคล้ายไรเดอร์ส่งอาหาร และสวมหมวกโม่งปิดบังใบหน้ามิดชิด โดยอาศัยจังหวะเดินเข้ามาในร้านก่อนชักอาวุธปืนพกสั้นแบบออโตเมติกขึ้นมาข่มขู่
ทั้งนี้กล้องวงจรปิดเผยนาทีคนร้ายตัดสินใจกระโดดข้ามตู้กระจกเข้าไปกวาดทองรูปพรรณที่วางโชว์อยู่ด้านหลังอย่างรวดเร็ว ก่อนจะกระโดดกลับออกมาแล้ววิ่งหนีลงบันไดเลื่อนไปยังชั้น 1 ของห้างเพื่อขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป เบื้องต้นตรวจสอบพบทองรูปพรรณหายไปประมาณ 23 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,610,000 บาท
หลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกขาม พร้อมชุดสืบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร และสืบสวนภูธรภาค 7 ได้ระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี พร้อมประสานสถานีตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงสกัดจับทุกจุด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานเพื่อเร่งลากตัวคนร้ายรายนี้มาลงโทษตามกฎหมาย.
ขอบคุณคลิป : JS100 Radio
ติดตาม The Thaiger บน Google News: