น่ากลัว กระบะพาลูกน้องไปทำงาน จู่ๆ เสียหลัก เหล็กฉากทะลุเสียบอก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 10:50 น.
54
เหล็กฉากเสียบอก ผู้รับเหมา
ภาพ @Facebook

หัวอกแม่ร้องแทบขาดใจ หลังลูกหัวหน้านายช่างรับเหมา ขับกระบะพา 2 ลูกน้องเมียนมาไปทำงาน แต่รถเสียหลักตกร่องข้างถนน เหล็กฉากยาวกว่า 2 เมตร ดีดทะลุใต้ท้องรถเสียบกลางอกเสียชีวิต

จากกรณีอุบัติเหตุสลดเมื่อเวลา 09.20 น. ของวันที่ 29 เม.ย. เจ้าของรถกระบะถูกเหล็กเสียบคาหน้าท้อง เหตุเกิดบนถนนต่างระดับหมายเลข 9 มุ่งหน้าบางบัวทอง ต.บางกระบือ อ.สามโคก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามโคก จ.ปทุมธานี จึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรุดเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุบริเวณกลางสะพานช่องเลนขวาสุด พบรถกระบะนิสสัน นาวาร่า สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จอดดับเครื่องอยู่

ตรวจสอบภายในเบาะคนขับพบร่าง นายสุบรรณ หรือ “สกาย” อายุ 28 ปี ชาวนครราชสีมา สภาพหมดสติและมีเหล็กฉากขนาด 2 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตร เสียบทะลุจากใต้พื้นรถปักคาอยู่ที่หน้าท้องอย่างสยดสยอง เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามทำ CPR เพื่อยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล โดยเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากบาดแผลฉกรรจ์

สอบถามคนงานชาวเมียนมา 2 คนที่นั่งมาด้วยกันจึงทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าคนงานกำลังพากันเดินทางมาจากย่านลาดกระบังเพื่อไปทำงานก่อสร้างที่ อ.ลาดหลุมแก้ว แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักแฉลบลงร่องรางน้ำริมถนนก่อนจะกลับขึ้นมาจอดสนิทบนสะพาน

ภาพ @Facebook ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34
ภาพ @Facebook ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

จากนั้นทันทีที่รถหยุดนิ่งพบบางสิ่งดีดทะลุขึ้นมาจากใต้ท้องรถเข้าเสียบหน้าท้องของหัวหน้างานจนเสียชีวิต เบื้องต้นตำรวจตรวจสอบพบว่า ล้อหน้าขวายางแตก มีรอยถูกเหล็กเสียบจนเป็นรูขนาดใหญ่ และยังพบเหล็กฉากยาวกว่า 2 เมตรอีกหนึ่งเส้นทิ่มติดอยู่ใต้ท้องรถบริเวณล้อหลังขวา เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตอาจเกิดอาการหลับใน ทำให้รถเสียหลักแฉลบลงร่องน้ำที่มีเหล็กฉากวางเรียงเป็นแนวอยู่ จนเป็นเหตุให้เหล็กเกิดการดีดตัวทะลุห้องโดยสารพุ่งใส่ร่างผู้ขับขี่อย่างแรง

ขณะเดียวกันช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่พาแม่ของผู้ตายมายังจุดเกิดเหตุ ซึ่งตลอดเวลาแม่ผู้สูญเสียได้แต่กรีดร้องด้วยความเสียใจอย่างหนักตลอดเวลา โดยเฉพาะนาทีบีบคั้นหัวใจที่ต้องไปดูจุดเกิดเหตุเพื่อยืนยันหลักฐาน.

ขอบคุณข้อมูล : ThairathTV , ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

คลิปจาก : ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

ข่าวกีฬา

ประโยคเด็ด “สมรักษ์” ฝากถึง “รถถัง” เบื้องหลังเหตุแพ้น็อก ทาเครุ (คลิป)

28 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด อ.ไม้เอก เลขนาคา แจกไม่กั๊กแนวทางรวย เด่น 0 – 9 ตรงตัว

32 วินาที ที่แล้ว
เหล็กฉากเสียบอก ผู้รับเหมา

น่ากลัว กระบะพาลูกน้องไปทำงาน จู่ๆ เสียหลัก เหล็กฉากทะลุเสียบอก

40 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

จดด่วน! หวยเฮียนัน 2/5/69 ปล่อยเลขเด็ดหลังวันแรงงาน น้อยแต่แม่น เน้น ๆ ไม่ต้องกลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ตกงานรับวันแรงงาน ส่องแถลง BYD เลิกจ้าง 5 พนง.ฉาว พร้อมโพสต์อัปเดตเจ้าของรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาชนไรเดอร์เป็นลูกของใคร ข่าว

ส่งข้อมูลให้ควั่ก “อ.ตฤณห์” สงสัยแรง เคสชนไรเดอร์ลูกใคร-ทำไมข่าวเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 แจกครบเลขชอบ ฟัน 07 หวยวันแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสึกษาชนไรเดอร์ ข่าว

เปิดเนื้อหา “ม.ดังย่านรังสิต” หลังอุบัติเหตุสลด นศ.เมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ดับสลด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 2/5/69 ลุ้นรวยรางวัลใหญ่ 3 - 0 จัดเต็มทุกชุด Line News

ตามด่วน! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 2/5/69 ลุ้นรวยรางวัลใหญ่ 3 – 0 จัดเต็มทุกชุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมนักลงทุนเลือก อสังหาฯ กรุงเทพ มากกว่าสิงคโปร์-ฮ่องกง ปี 2569 ข่าวธุรกิจ

ทำไมนักลงทุนเลือก อสังหาฯ กรุงเทพ มากกว่าสิงคโปร์-ฮ่องกง ปี 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน ข่าว

ลูกชาย สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ บรูซ วิลลิส ป่วย FTD ครอบครัวเตรียมใจรับมือการสูญเสีย สื่อเผยข่าวลือบริจาคสมอง ข่าวต่างประเทศ

อัปเดตอาการ บรูซ วิลลิส ป่วย FTD ครอบครัวเตรียมใจรับมือการสูญเสีย สรุปข่าวลือบริจาคสมอง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนงานฟาร์มทำร้ายลูกสาวนายจ้างวัย 17 ปี ก่อนปล่อยหมูกินร่างทั้งเป็น ข่าวต่างประเทศ

คดีโหดรัสเซีย คนงานซ้อมสาว 17 จนสลบก่อนข่มขืน ทิ้งร่างให้หมูกินทั้งเป็น อำพรางคดี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์ ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลว่อนเน็ต! ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน ไลฟ์สไตล์

วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 30 เมษายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 30 เมษายน 2569 เช็กเลข 6 ตัว ลุ้นรางวัลส่งท้ายเดือน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง บันเทิง

ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เดวิด อัลลัน โค&quot; เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน! นักร้องเพลงคันทรีดัง เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง งวด 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์! เลขเด็ด พญาบึ้ง 2 พ.ค. 69 คาบเลขมงคล 2 ตัว 3 ตัว รับวันแรงงาน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ ข่าว

ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิ๊ก เนาวรัตน์ วัย 68 ปี อวดลุคใหม่หลังพิษศัลยกรรมเล่นงาน บันเทิง

ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทย&quot; รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี “เขม โสกา” กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน และฉัตรมงคล 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน วันฉัตรมงคล 2569 สาขาใน-นอกห้าง เปิดทำการไหม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 10:50 น.
54
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประโยคเด็ด “สมรักษ์” ฝากถึง “รถถัง” เบื้องหลังเหตุแพ้น็อก ทาเครุ (คลิป)

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด อ.ไม้เอก เลขนาคา แจกไม่กั๊กแนวทางรวย เด่น 0 – 9 ตรงตัว

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

จดด่วน! หวยเฮียนัน 2/5/69 ปล่อยเลขเด็ดหลังวันแรงงาน น้อยแต่แม่น เน้น ๆ ไม่ต้องกลับ

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

ตกงานรับวันแรงงาน ส่องแถลง BYD เลิกจ้าง 5 พนง.ฉาว พร้อมโพสต์อัปเดตเจ้าของรถ

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
