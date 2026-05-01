น่ากลัว กระบะพาลูกน้องไปทำงาน จู่ๆ เสียหลัก เหล็กฉากทะลุเสียบอก
หัวอกแม่ร้องแทบขาดใจ หลังลูกหัวหน้านายช่างรับเหมา ขับกระบะพา 2 ลูกน้องเมียนมาไปทำงาน แต่รถเสียหลักตกร่องข้างถนน เหล็กฉากยาวกว่า 2 เมตร ดีดทะลุใต้ท้องรถเสียบกลางอกเสียชีวิต
จากกรณีอุบัติเหตุสลดเมื่อเวลา 09.20 น. ของวันที่ 29 เม.ย. เจ้าของรถกระบะถูกเหล็กเสียบคาหน้าท้อง เหตุเกิดบนถนนต่างระดับหมายเลข 9 มุ่งหน้าบางบัวทอง ต.บางกระบือ อ.สามโคก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามโคก จ.ปทุมธานี จึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรุดเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณกลางสะพานช่องเลนขวาสุด พบรถกระบะนิสสัน นาวาร่า สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จอดดับเครื่องอยู่
ตรวจสอบภายในเบาะคนขับพบร่าง นายสุบรรณ หรือ “สกาย” อายุ 28 ปี ชาวนครราชสีมา สภาพหมดสติและมีเหล็กฉากขนาด 2 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตร เสียบทะลุจากใต้พื้นรถปักคาอยู่ที่หน้าท้องอย่างสยดสยอง เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามทำ CPR เพื่อยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล โดยเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากบาดแผลฉกรรจ์
สอบถามคนงานชาวเมียนมา 2 คนที่นั่งมาด้วยกันจึงทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าคนงานกำลังพากันเดินทางมาจากย่านลาดกระบังเพื่อไปทำงานก่อสร้างที่ อ.ลาดหลุมแก้ว แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักแฉลบลงร่องรางน้ำริมถนนก่อนจะกลับขึ้นมาจอดสนิทบนสะพาน
จากนั้นทันทีที่รถหยุดนิ่งพบบางสิ่งดีดทะลุขึ้นมาจากใต้ท้องรถเข้าเสียบหน้าท้องของหัวหน้างานจนเสียชีวิต เบื้องต้นตำรวจตรวจสอบพบว่า ล้อหน้าขวายางแตก มีรอยถูกเหล็กเสียบจนเป็นรูขนาดใหญ่ และยังพบเหล็กฉากยาวกว่า 2 เมตรอีกหนึ่งเส้นทิ่มติดอยู่ใต้ท้องรถบริเวณล้อหลังขวา เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตอาจเกิดอาการหลับใน ทำให้รถเสียหลักแฉลบลงร่องน้ำที่มีเหล็กฉากวางเรียงเป็นแนวอยู่ จนเป็นเหตุให้เหล็กเกิดการดีดตัวทะลุห้องโดยสารพุ่งใส่ร่างผู้ขับขี่อย่างแรง
ขณะเดียวกันช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่พาแม่ของผู้ตายมายังจุดเกิดเหตุ ซึ่งตลอดเวลาแม่ผู้สูญเสียได้แต่กรีดร้องด้วยความเสียใจอย่างหนักตลอดเวลา โดยเฉพาะนาทีบีบคั้นหัวใจที่ต้องไปดูจุดเกิดเหตุเพื่อยืนยันหลักฐาน.
ขอบคุณข้อมูล : ThairathTV , ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34
คลิปจาก : ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34
