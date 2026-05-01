คลิปนาทีสลด เมียไรเดอร์รับไม่ได้ ลั่นทั้งน้ำตาหลังได้ยินคำพูดกลุ่มนักศึกษา BMW
คลิปคืนเกิดเหตุ เมาซิ่งบีเอ็ม เสยท้ายไรเดอร์เสียชีวิต ญาติโวยสมควรพูดมั้ย “รถก็พังใครจะรับผิดชอบ” สะเทือนใจหนักวงจรปิดจับภาพ BMW ซิ่งมาชนไม่มีเบรก คู่กรณีมอบเยียวยา 1 แสน ก่อนตำรวจแจ้งข้อหาหนัก
กรณี นายภูมินท์ นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิต ขับรถหรูบีเอ็มดับบลิวเมาแล้วขับพุ่งชนท้ายรถจยย. จนเป็นเหตุไรเดอร์เสียชีวิต ทราบชื่อคือนายอลงกรณ์ อายุ 27 ปี เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 30 เม.ย.69 ที่ผ่านมา บริเวณหน้าคอนโดแห่งหนึ่ง ถนนบางขันธ์-หนองเสือ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ด้านเพื่อนของผู้ตายเล่าว่า ตนกับผู้เสียชีวิตขี่จยย. ออกมาจากหน้าร้านอาหาร โดยจะกลับรถซึ่งผู้เสียชีวิตขี่อยู่ด้านหน้า จากนั้นรถเก๋ง BMW ก็ได้ขับแซงตนไป และก็ชนท้ายรถ จยย. ผู้เสียชีวิตอย่างแรง
“ลงมาจากรถเขาก็โวยวายว่า จะโวยวายทำไมรถผมก้พังเหมือนกัน แต่คนนอนเจ็บอยู่ปางตายอยู่แล้วจะมาห่วงทรัพย์วสินมันไม่ใช่ มันเห็นแก่ตัวไปหมด ถ้าเขาไม่ได้เมา เขามีสติครบทุกอย่างเราเข้าใจได้เป็นอุบัติเหตุ”
“แต่นี่ออกจากร้านเหล้าน่าจะแข่งกันมา เหยีบเกือบ 200 ผมถามรปภ.แทบจะมองไม่ทัน ลากไปเลย เพื่อนผมก็รถลากไปเลย
ต่อมามีคลิปเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุที่ทางครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตต่อว่าผู้ก่อเหตุว่า “ควรพูดมั้ยคำนั้น ทำไมถึงไม่ขอโทษ อีโก้สูงนัก พยานตั้งกี่คนที่เห็นเหตุการณ์”
นอกจากนี้ยังมีคลิปวงจรปิดจับภาพนาที รถเก๋งบีเอ็มฯ ขับผ่านหน้ากล้องวงจรปิดด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนท้ายรถจยย.ของไรเดอน์เข้าอย่างจัง โดยที่ไม่ได้เบรก
ทั้งนี้ หลังจากนายภูมินท์ถูกนำตัวไปสอบสวนที่ สภ.คลองหลวง ทางญาติได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ประกันตัวได้ เนื่องจากไม่มีพฤติการณ์หลบหนี”
ขณะที่ภรรยาผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งเสียงสะอื้นว่า เห็นสภาพรถแล้วเธอรับไม่ได้เลย มันพังมันแตกหมดเลย ในใจรู้อยู่แล้ว แต่มันรับไม่ได้ คู่กรณีไม่ได้เดินมาพูดอะไรเลยซักคำ ไม่คิดแม้แต่จะขอโทษด้วยซ้ำ
“น้องเล่าให้ฟังว่า เขาไม่ยอมลงจากรถ น้องก็เลยไปตะโกนเรียกเขาให้ลงจากรถมาดูคนเจ็บสิ เขาลงมากันมาแล้วก็พูดว่า รถหนูก็พังเหมือนกัน”
“มันไม่ใช่ครอบครัวเขาไงพี่ มันคือคนของหนู รถมันพังมันซ่อมได้ คนของหนูมันเอากลับมาไม่ได้แล้ว คนที่ขอโทษเป็นแม่เขา หนูบอกว่าลูกแม่ยังไม่ขอโทษหนูสักคำ จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอ่ะพี่ เพราะก็มีลูก มีครอบครัวที่ต้องดูแล ถามว่าเงินเยียวยามนช่วยอะไรไม่ได้เลยพี่ หนูไม่อยากได้เงินก้อนนี้ กนูอยากได้แฟนหนูคืน มันไม่ใช่เวรกรรมหรอกพี่ มันคือความประมาท หนูจะขอความเป็นธรรมให้กับแฟนของหนู คดีนี้มันไม่ใครมีอีกแล้วอ่ะพี่”
ในส่วนของผลจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของ นายภูมินท์ นักศึกษาผู้ขับรถหรูในคืนเกิดเหตุ ปรากฏตัวเลขสูงถึง 93 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง จึงดำเนินการแจ้งข้อหาหนักทันที
ได้แก่ ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขับรถในขณะเมาสุราและทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
ในเบื้องต้นครอบครัวของนักศึกษาผู้ก่อเหตุได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของ นายอลงกรณ์ ไรเดอร์ผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรก ขณะที่พนักงานสอบสวนกำลังเร่งสอบพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีให้รัดกุมที่สุด (ดูคลิป).
