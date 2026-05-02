ถ่ายทอดสดหวย 2 พ.ค. 69 เช็กรางวัลที่ 1 พร้อมแนะนำเลขเด็ด 10 ปีที่นี่
ถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 วิเคราะห์เจาะลึกสถิติย้อนหลังโดยทีมงาน Thaiger มั่นใจเลขเด่น 5 และ 8 มาแรงที่สุดในงวดเลื่อนวันแรงงาน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มการออกรางวัลสลากงวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 แล้ววันนี้ ทีมงาน Thaiger พาคุณเกาะติดหน้าจอสดๆ พร้อมเจาะลึกข้อมูลวงในที่นักเสี่ยงโชคตัวจริงต้องรู้
Live! ถ่ายทอดสดหวย 2 พฤษภาคม 2569 เชิญรับชมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล Full HD
เจาะสถิติ 10 ปีโดยทีมงาน Thaiger
จากการตรวจสอบสถิติย้อนหลัง 10 ปีสำหรับงวดที่เลื่อนมาจากวันแรงงาน ทีมงาน Thaiger พบข้อมูลที่น่าทึ่งคือเลข 5 และเลข 8 ปรากฏในรางวัลเลขท้าย 2 ตัวบ่อยครั้งที่สุด
สรุปผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปี (งวด 2 พฤษภาคม)
|ปี พ.ศ.
|รางวัลที่ 1
|เลขท้าย 2 ตัว
|เลขหน้า 3 ตัว
|เลขท้าย 3 ตัว
|2568
|213388
|06
|116, 826
|167, 662
|2567
|980116
|17
|104, 763
|634, 833
|2566
|843019
|65
|500, 780
|187, 269
|2565
|658642
|09
|778, 518
|325, 041
|2564
|501272
|18
|018, 306
|129, 498
|2563
|051095
|22
|285, 430
|191, 364
|2562
|061324
|25
|043, 476
|374, 699
|2561
|248038
|85
|527, 980
|225, 602
|2560
|008656
|35
|573, 949
|773, 923
|2559
|399459
|02
|238, 403
|046, 671
นอกจากนี้เรายังวิเคราะห์พบว่าเลขชุดที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญมีโอกาสออกรางวัลสูงถึง 15% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ลูกหลานนักเสี่ยงโชคนำไปใช้เป็นแนวทางในงวดนี้
บรรยากาศการซื้อขายหน้าแผงลอตเตอรี่ในปีนี้คึกคักกว่าปกติ พ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเลข 68 และ 98 ถูกกว้านซื้อจนเกลี้ยงแผงตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่าย
ช่องทางการรับชมและตรวจรางวัล
คอหวยทั่วไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง Youtube : Thai Lottery ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป หรือจะรอตรวจผลรางวัลแบบรวดเร็วทันใจแม่นยำ 100% ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Thaiger โดยตรง
- คลิกตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลที่นี่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิธีแก้เคล็ดเสริมดวง ก่อนหวยงวด 2 พ.ค. 69 ส่องเลขเด็ด AI-คำชะโนด
- เปิดแนวทางเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 2 พฤษภาคม 2569 วิคราะห์หวยรัฐบาลไทย
- เลขเด็ด หวย AI งวด 2 พ.ค. 69 เจาะลึกสถิติความน่าจะเป็น คัดเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
