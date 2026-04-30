ข่าวกีฬา

ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง

เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 15:08 น.
61
ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง
ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตแชมป์โลกชาวไทยเปิดใจหลังโดนทัวร์ลง ยืนยันรับติวเข้มให้นักชกญี่ปุ่นด้วยความเป็นมืออาชีพ ชี้แม้เป็นคนไทยแต่ต้องแยกแยะเรื่องงาน พร้อมชื่นชมผู้ชนะและให้กำลังใจผู้แพ้

ดราม่าร้อนวงการมวยไทยหลังจบศึก วัน ซามูไร 1 (One Championship) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ผลการแข่งขันจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่โดน ทาเครุ เซกาวา นักชกขวัญใจเจ้าถิ่นแดนปลาดิบ ชิงจังหวะรุกไล่และปิดเกมน็อกไปในช่วงปลายยกสุดท้าย

หลังจบการแข่งขัน มีการเปิดเผยภาพและคลิปวิดีโอเบื้องหลังว่า ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตแชมป์โลก 2 รุ่นชาวไทย เป็นผู้รับหน้าที่เทรนเนอร์ติวเข้มการออกหมัดให้กับทาเครุ

ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตแชมป์โลกชาวไทยเปิดใจหลังโดนทัวร์ลง
เรื่องนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนมวยบางส่วนในโลกออนไลน์ ล่าสุด ศิริมงคลได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมให้กำลังใจรถถังและแสดงความยินดีกับทาเครุ

ศิริมงคล ระบุข้อความเพื่อทำความเข้าใจกับแฟนกีฬาชาวไทยว่า “เชื่อว่ามีคนด่าผมครึ่งประเทศละ ผมยังคือคนไทยครับ แต่งานก็คืองานครับ ต้องยอมรับว่าแต่ละหมัดของทาเครุหนักจริงครับ #ศิริมงคลสิงห์วังชา @ไฮไลท์”

แม้จะมีกระแสโจมตีเกิดขึ้น แต่แฟนมวยชาวไทยอีกจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นปกป้องและเข้าใจการทำงานของอดีตแชมป์โลก โดยมองว่าเป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพ

เชื่อว่ามีคนด่าผมครึ่งประเทศละ
การที่นักชกระดับทาเครุเลือกคนไทยไปช่วยฝึกซ้อม ถือเป็นการให้เกียรติและยอมรับในความสามารถของคนไทย หลายคนเข้ามาให้กำลังใจพร้อมระบุว่า กีฬามีแพ้มีชนะ และการรับจ้างฝึกสอนก็คืออาชีพสุจริตที่ต้องทำเพื่อดูแลครอบครัวตามปกติ

“ไม่รู้จะด่าทำไม แพ้ชนะขึ้นอยู่กับความพร้อม, ความมุ่งมั่นและจังหวะฝีมือของแต่ละคน จริงๆผมว่าน่าดีใจที่เขาเชิญพี่โอ๋ไปเทรนหมัดให้ นั่นหมายถึงเขาชื่นชมและเชื่อมั่นว่าพี่โอ๋จะเทรนให้เขาเก่งขึ้นได้จริงและเขาก็ทำได้สำเร็จ ส่วนพี่โอ๋ไปเทรนให้ทาเครุมันก็เป็นเรื่องงานครับ เขาจ้างให้พี่โอ๋ไปสอน พี่โอ๋ก็แนะนำให้เต็มที่มันก็ถูกต้องแล้วครับ มืออาชีพก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ เอาใจช่วยพี่โอ๋เหมือนเดิมครับ”

ข่าวล่าสุด
เพจไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม

2 นาที ที่แล้ว
ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ ข่าว

ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิ๊ก เนาวรัตน์ วัย 68 ปี อวดลุคใหม่หลังพิษศัลยกรรมเล่นงาน บันเทิง

ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทย&quot; รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี “เขม โสกา” กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน และฉัตรมงคล 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน วันฉัตรมงคล 2569 สาขาใน-นอกห้าง เปิดทำการไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง ข่าวกีฬา

ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่นมหาดไทย ตรวจสอบมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โปร่งใสหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เร่งดัน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า เศรษฐกิจ

รัฐบาล เร่งดัน “ไทยช่วยไทยพลัส” คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงิน 3 สาวจัดชุมนุมยื่นจดหมายถึงรัฐบาล ตัดสัมพันธ์อิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! กลุ่มไหนอดเงิน 4,000 ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ท่านอ้น&quot; ส่งกำลังใจถึง &quot;รถถัง จิตรเมืองนนท์&quot; หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น ข่าว

“ท่านอ้น” ส่งกำลังใจถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
The Pizza Company เตรียมถอนตัวจากกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวกัมพูชา เขมรเตรียมเปิดแบรนด์เอง เป็นเจ้าของ 100%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ ข่าว

พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เบิร์ด วันว่างว่าง” ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เช็กสัญญาณอันตราย! แมลงกัดแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งสอบ “ดาบตำรวจ” ล่อลวงเด็กสมองบกพร่องเล่นพนัน สูญเงินนับแสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช. สอบราชทัณฑ์ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” มิชอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 30 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 เปิดตลาดส่งท้ายเดือนเมษายน เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 เม.ย. 69 ครั้งที่ 6 ครึ่งวันเช้าผันผวน 6 รอบ ก่อนสุทธิกลับมาเท่าเดิม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน ข่าว

ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บังหล่า&quot; ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม ข่าว

“บังหล่า” ติ๊กต็อกดัง แจงปม ลบคลิปเกลี้ยงช่อง ยืนยันไม่มีใครบังคับ ไร้ตำรวจคุกคาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สส.ไอซ์ รักชนก” ร่วมเดินหน้าดันปลดล็อค “สนุกเกอร์” ยื่นแก้ไข พ.ร.บ. การพนัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลลดโทษ “แอม ไซยาไนด์” คดีวางยา “ผู้กองนุ้ย” เหลือจำคุกตลอดชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแก๊งเขมร ลอบวางยาเบื่อกุ้ง จนตายเกลื่อน สารภาพเอาไปกิน-ขาย รับทำหลายครั้ง ข่าว

รวบแก๊งเขมร วางยาเบื่อกุ้ง จนตายเกลื่อน สารภาพเอาไปกิน-ขาย รับทำหลายครั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 15:08 น.
61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิต

แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ

ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
จิ๊ก เนาวรัตน์ วัย 68 ปี อวดลุคใหม่หลังพิษศัลยกรรมเล่นงาน

ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
&quot;ไทยช่วยไทย&quot; รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
Back to top button