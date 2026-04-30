ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง
ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตแชมป์โลกชาวไทยเปิดใจหลังโดนทัวร์ลง ยืนยันรับติวเข้มให้นักชกญี่ปุ่นด้วยความเป็นมืออาชีพ ชี้แม้เป็นคนไทยแต่ต้องแยกแยะเรื่องงาน พร้อมชื่นชมผู้ชนะและให้กำลังใจผู้แพ้
ดราม่าร้อนวงการมวยไทยหลังจบศึก วัน ซามูไร 1 (One Championship) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ผลการแข่งขันจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่โดน ทาเครุ เซกาวา นักชกขวัญใจเจ้าถิ่นแดนปลาดิบ ชิงจังหวะรุกไล่และปิดเกมน็อกไปในช่วงปลายยกสุดท้าย
หลังจบการแข่งขัน มีการเปิดเผยภาพและคลิปวิดีโอเบื้องหลังว่า ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตแชมป์โลก 2 รุ่นชาวไทย เป็นผู้รับหน้าที่เทรนเนอร์ติวเข้มการออกหมัดให้กับทาเครุ
เรื่องนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนมวยบางส่วนในโลกออนไลน์ ล่าสุด ศิริมงคลได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมให้กำลังใจรถถังและแสดงความยินดีกับทาเครุ
ศิริมงคล ระบุข้อความเพื่อทำความเข้าใจกับแฟนกีฬาชาวไทยว่า “เชื่อว่ามีคนด่าผมครึ่งประเทศละ ผมยังคือคนไทยครับ แต่งานก็คืองานครับ ต้องยอมรับว่าแต่ละหมัดของทาเครุหนักจริงครับ #ศิริมงคลสิงห์วังชา @ไฮไลท์”
แม้จะมีกระแสโจมตีเกิดขึ้น แต่แฟนมวยชาวไทยอีกจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นปกป้องและเข้าใจการทำงานของอดีตแชมป์โลก โดยมองว่าเป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพ
การที่นักชกระดับทาเครุเลือกคนไทยไปช่วยฝึกซ้อม ถือเป็นการให้เกียรติและยอมรับในความสามารถของคนไทย หลายคนเข้ามาให้กำลังใจพร้อมระบุว่า กีฬามีแพ้มีชนะ และการรับจ้างฝึกสอนก็คืออาชีพสุจริตที่ต้องทำเพื่อดูแลครอบครัวตามปกติ
“ไม่รู้จะด่าทำไม แพ้ชนะขึ้นอยู่กับความพร้อม, ความมุ่งมั่นและจังหวะฝีมือของแต่ละคน จริงๆผมว่าน่าดีใจที่เขาเชิญพี่โอ๋ไปเทรนหมัดให้ นั่นหมายถึงเขาชื่นชมและเชื่อมั่นว่าพี่โอ๋จะเทรนให้เขาเก่งขึ้นได้จริงและเขาก็ทำได้สำเร็จ ส่วนพี่โอ๋ไปเทรนให้ทาเครุมันก็เป็นเรื่องงานครับ เขาจ้างให้พี่โอ๋ไปสอน พี่โอ๋ก็แนะนำให้เต็มที่มันก็ถูกต้องแล้วครับ มืออาชีพก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ เอาใจช่วยพี่โอ๋เหมือนเดิมครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บอสชาตรี ฝากข้อคิด หลังแมตช์ “รถถัง” พ่าย “ทาเครุ” ชี้ตรงเข้าเป้า
- “ท่านอ้น” ส่งกำลังใจถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น
- “รถถัง” โพสต์ขอโทษหัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์-แฟนคลับ หลังพ่าย “ทาเครุ”
