ข่าวกีฬา

“รถถัง” โพสต์ขอโทษหัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์-แฟนคลับ หลังพ่าย “ทาเครุ”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 11:20 น.
62

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ขอโทษหัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์-แฟนคลับ หลังพ่าย ทาเครุ ในศึกONE ซามูไร เสียใจมากที่สุดที่เกิดเรื่องแบบนี้

จากผลการแข่งขันมวยรายการ ONE ซามูไร 1 จัดขึ้นที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา คู่ที่แฟนมวยทั่วโลกจับตามองเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล ระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดมวยขวัญใจชาวไทย พบกับ ทาเครุ เซกาวา ซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นวัย 34 ปี ก่อนที่ทาเครุจะเป็นผู้ชนะไปนั้น

โดย รถถัง จิตรเมืองนนท์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กขอโทษหัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์ระบุว่า “ขอโทษนาย สมจิตร แว่นแก้ว และแฟนๆคนไทยทุกคนมากครับ”

ซึ่งก่อนหน้านี้รถถัง ได้โพสต์หลังแพ้ว่า “ขอโทษนะคับ ผมเสียใจมากที่สุด ที่เรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ ผมอยากหยุดทุกอย่างลงจัง”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

