“รถถัง” โพสต์ขอโทษหัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์-แฟนคลับ หลังพ่าย “ทาเครุ”
รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ขอโทษหัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์-แฟนคลับ หลังพ่าย ทาเครุ ในศึกONE ซามูไร เสียใจมากที่สุดที่เกิดเรื่องแบบนี้
จากผลการแข่งขันมวยรายการ ONE ซามูไร 1 จัดขึ้นที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา คู่ที่แฟนมวยทั่วโลกจับตามองเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล ระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดมวยขวัญใจชาวไทย พบกับ ทาเครุ เซกาวา ซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นวัย 34 ปี ก่อนที่ทาเครุจะเป็นผู้ชนะไปนั้น
โดย รถถัง จิตรเมืองนนท์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กขอโทษหัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์ระบุว่า “ขอโทษนาย สมจิตร แว่นแก้ว และแฟนๆคนไทยทุกคนมากครับ”
ซึ่งก่อนหน้านี้รถถัง ได้โพสต์หลังแพ้ว่า “ขอโทษนะคับ ผมเสียใจมากที่สุด ที่เรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ ผมอยากหยุดทุกอย่างลงจัง”
