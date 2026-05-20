ตำรวจรวบ 2 สาว รุมโทรมชาย ลวงเหยื่อจากร้านเหล้าไปข่มขืน
ตำรวจเทมบิซา แอฟริกาใต้ จับสองสาววัย 26 ปี จากย่าน Winnie Mandela Zone 4 หลังเหยื่อชายร้องเรียนถูกชวนดื่มที่ผับก่อนพาไปข่มขืนในห้องเช่าหลังบ้าน ดิ้นหนีรอด ขึ้นศาลอังคารนี้
ตำรวจเมืองเทมบิซา ประเทศแอฟริกาใต้ จับกุมหญิงสาว 2 คน วัย 26 ปี เท่ากัน จากย่าน Winnie Mandela Zone 4 ในข้อหาร่วมกันข่มขืนชายวัย 32 ปี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2026
จากการสอบสวน ผู้เสียหายชายแจ้งว่าได้พบกับหญิงทั้งสองที่ร้านเหล้าในละแวกบ้าน นั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่พักหนึ่ง จากนั้นทั้งคู่ชวนเขาไปที่ห้องเช่าหลังบ้านของผู้ต้องสงสัย
เมื่อเข้าไปในห้อง ชายผู้เสียหายให้การกับตำรวจว่า หญิงทั้งสองรุมล็อกตัวเขา แล้วลงมือล่วงละเมิดทางเพศ
ระหว่างที่ถูกกระทำ ชายคนดังกล่าวพยายามดิ้นรนต่อสู้ จนสามารถหลบหนีออกมาจากห้องได้ เจ้าของบ้านเช่าที่ได้ยินเสียงโกลาหลเข้ามาช่วยเหลือ ก่อนนำตัวไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ตำรวจเทมบิซากล่าวขอบคุณผู้เสียหายที่กล้าออกมาแจ้งความ พร้อมระบุว่าเหยื่อชายในคดีล่วงละเมิดทางเพศมักไม่กล้าเปิดเผยตัว เพราะกังวลเรื่องการถูกตีตราจากสังคม ผู้ต้องหาทั้งสองจะถูกนำตัวไปขึ้นศาลแขวงเทมบิซาในวันอังคาร ในข้อหาข่มขืน
