ตำรวจรวบ 2 สาว รุมโทรมชาย ลวงเหยื่อจากร้านเหล้าไปข่มขืน

เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 13:49 น.
ตำรวจเทมบิซา แอฟริกาใต้ จับสองสาววัย 26 ปี จากย่าน Winnie Mandela Zone 4 หลังเหยื่อชายร้องเรียนถูกชวนดื่มที่ผับก่อนพาไปข่มขืนในห้องเช่าหลังบ้าน ดิ้นหนีรอด ขึ้นศาลอังคารนี้

ตำรวจเมืองเทมบิซา ประเทศแอฟริกาใต้ จับกุมหญิงสาว 2 คน วัย 26 ปี เท่ากัน จากย่าน Winnie Mandela Zone 4 ในข้อหาร่วมกันข่มขืนชายวัย 32 ปี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2026

จากการสอบสวน ผู้เสียหายชายแจ้งว่าได้พบกับหญิงทั้งสองที่ร้านเหล้าในละแวกบ้าน นั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่พักหนึ่ง จากนั้นทั้งคู่ชวนเขาไปที่ห้องเช่าหลังบ้านของผู้ต้องสงสัย

เมื่อเข้าไปในห้อง ชายผู้เสียหายให้การกับตำรวจว่า หญิงทั้งสองรุมล็อกตัวเขา แล้วลงมือล่วงละเมิดทางเพศ

ระหว่างที่ถูกกระทำ ชายคนดังกล่าวพยายามดิ้นรนต่อสู้ จนสามารถหลบหนีออกมาจากห้องได้ เจ้าของบ้านเช่าที่ได้ยินเสียงโกลาหลเข้ามาช่วยเหลือ ก่อนนำตัวไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

ตำรวจเทมบิซากล่าวขอบคุณผู้เสียหายที่กล้าออกมาแจ้งความ พร้อมระบุว่าเหยื่อชายในคดีล่วงละเมิดทางเพศมักไม่กล้าเปิดเผยตัว เพราะกังวลเรื่องการถูกตีตราจากสังคม ผู้ต้องหาทั้งสองจะถูกนำตัวไปขึ้นศาลแขวงเทมบิซาในวันอังคาร ในข้อหาข่มขืน

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

