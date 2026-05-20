คลิป รถไฟพุ่งชนรถดูดส้วม คนขับฝ่าฝืนป้ายหยุด อุจจาระกระจายเต็มถนน
เหตุระทึกเมือง Chesapeake รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐฯ คนขับฝ่าป้ายหยุดขึ้นทางรถไฟ ก่อนถูกหัวรถจักร Norfolk Southern พุ่งชนเต็มแรง ถังบรรจุของเสียแตกกระจายไกล
คลิปนาทีระทึกกลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลในสหรัฐอเมริกา หลังกล้องของพยานคนหนึ่งบันทึกภาพรถบรรทุกดูดส้วมถูกรถไฟขนส่งสินค้าพุ่งชนเต็มแรงที่ทางตัดรถไฟ จนถังบรรจุของเสียแตก น้ำสีคล้ำมีกลิ่นเหม็นกระจายเต็มถนน คนขับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 16.00 น. บริเวณทางตัดรถไฟบนถนน Yadkin Road ช่วงบล็อก 2900 เมือง Chesapeake รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
ตำรวจเมือง Chesapeake รายงานว่า รถบรรทุกดูดสิ่งปฏิกูลคันดังกล่าวขับฝ่าป้ายหยุด (Stop Sign) ที่ตั้งอยู่ก่อนถึงทางตัดรถไฟ ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นมาบนรางพอดีกับจังหวะที่รถไฟขนส่งสินค้าของ Norfolk Southern ซึ่งวิ่งมุ่งหน้าทางตะวันออกพุ่งเข้าชน
ภาพในคลิปแสดงให้เห็นวินาทีที่หัวรถจักรพุ่งชนเข้าที่ส่วนท้ายของรถบรรทุก แรงปะทะทำให้ตัวถังบรรจุของเสียสีเงินขนาดใหญ่หลุดออกจากหัวลาก รถหมุนคว้างจนล้มคว่ำ ชนต้นไม้ข้างทางหักโค่น ขณะที่น้ำสีคล้ำจากถังพุ่งกระเซ็นขึ้นกลางอากาศ ก่อนไหลเจิ่งนองลงบนถนน
คนขับรถบรรทุกซึ่งเป็นชายวัยผู้ใหญ่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสในขั้นวิกฤตอันตรายถึงชีวิต ถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันที ต่อมาวันศุกร์ ตำรวจอัปเดตอาการล่าสุดว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการคงที่แล้ว ส่วนพนักงานบนหัวรถจักรของ Norfolk Southern ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจระบุว่าจุดเกิดเหตุพบสถานการณ์รั่วไหลของเชื้อเพลิงเล็กน้อย แต่ยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนในวงกว้าง
Azuriah O’Daniel ชายผู้บันทึกคลิปไวรัลดังกล่าว เล่ากับสถานีโทรทัศน์ WAVY ว่า ตนเองมีงานอดิเรกชอบถ่ายคลิปรถไฟวิ่งผ่าน และวันนั้นออกมาถ่ายตามปกติ แต่ไม่คาดคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
“ผมไม่เห็นรถบรรทุกเลยตอนแรก จนกระทั่งมันขึ้นไปบนรางแล้ว พอมันข้ามมา รถไฟก็มาถึงตรงนั้นพอดี” O’Daniel กล่าว พร้อมอธิบายว่าแรงปะทะรุนแรงมากจนถังบรรจุของเสียแตก ท่อสายต่างหลุดกระเด็นออกไปคนละทิศ
O’Daniel ยังตั้งข้อสังเกตว่าทางตัดรถไฟจุดนี้ไม่มีไม้กั้นและไฟสัญญาณเตือนรถยนต์ที่กำลังเข้าใกล้ จึงเตือนผู้ขับขี่ทุกคนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาข้ามทางรถไฟ ต้องหยุด มอง และฟังเสียงรถไฟทุกครั้ง เพราะรถไฟไม่ใช่รถยนต์ ไม่มียางที่จะเบรกได้ทัน
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจเมือง Chesapeake โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ชัดว่าคนขับรถบรรทุกฝ่าฝืนป้ายหยุดก่อนเกิดเหตุชน
