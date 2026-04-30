“ท่านอ้น” ส่งกำลังใจถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น
ภายหลังจากที่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต น้ำหนัก 125 ถึง 135 ปอนด์ พ่ายแพ้แบบน็อกเอาต์ในยกที่ 5 ให้กับ ทาเครุ เซกาวา นักชกชาวญี่ปุ่นและอดีตแชมป์โลก K-1 จำนวน 3 รุ่น ในศึก ONE ซามูไร 1 ที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา
การพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้ทำให้ รถถัง จิตรเมืองนนท์ พลาดโอกาสคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล กลับประเทศไทย จนต่อมา รถถัง จิตรเมืองนนท์ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุข้อความว่า “ขอโทษนาย สมจิตร แว่นแก้ว และแฟนๆ คนไทยทุกคนมากครับ”
แต่ทว่าก่อนหน้านั้น ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้โพสต์รูปภาพคู่กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “เป็นกำลังใจให้เพื่อนตลอดนะ เข้มแข็ง สู้ต่อไป ลูกผู้ชายรู้จักหน้าที่”
โพสต์ให้กำลังใจของ ท่านอ้น ได้รับความสนใจจากประชาชนบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากเข้ามากดถูกใจและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งพลังใจให้ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ลุกขึ้นสู้ต่อไป
