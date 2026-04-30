วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน วันฉัตรมงคล 2569 สาขาใน-นอกห้าง เปิดทำการไหม

วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน 1 พ.ค. และ วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 2569 สาขาในห้าง-นอกห้าง เปิดทำการไหม
เช็กข้อมูลให้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากมีวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันคือ วันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม 2569) และ วันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม 2569) ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จึงได้ประกาศรายละเอียดการเปิด-ปิดสาขาเพื่อให้ลูกค้าได้วางแผนการเงินล่วงหน้า
ธนาคารกสิกรไทย
- วันที่ 1-4 พ.ค. 69 : สาขาทั่วไป (นอกห้าง) ปิดให้บริการ ส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดทำการตามปกติ
- วันที่ 5 พ.ค. 69 : ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติทั้งในห้างและนอกห้าง
ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่าน K PLUS, K BIZ, ATM และ K-Contact Center 02-8888888 ได้ตามปกติ
ธนาคารกรุงเทพ
- วันที่ 1 พ.ค. 69 : ปิดทำการทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งในห้างและนอกห้าง
- วันที่ 2-4 พ.ค. 69: สาขาทั่วไปปิดทำการ ส่วนสาขาในห้างและสาขาไมโครยังคงเปิดให้บริการ
แนะนำใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามคอลเซนเตอร์ โทร. 1333
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินแจ้งวันหยุดทำการธนาคารออมสิน วันที่ 1 และ 4 พฤษภาคม 2569 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ สาขาในห้าง และสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน เปิดทำการ ส่วนสาขาที่เปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์ ปิดทำการ
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของธนาคารได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ธนาคารกรุงศรี
- วันที่ 1 และ 4 พ.ค. 69 : สาขาที่เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร) เปิดทำการปกติ
- วันที่ 1 และ 4 พ.ค. 69 : สาขาที่เปิด จันทร์-ศุกร์ หรือ จันทร์-เสาร์ (เว้นวันหยุดธนาคาร) ปิดทำการ
ธนาคารกรุงศรีแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่าน Krungsri ATM, App และ Krungsri Online
ธนาคารไทยเครดิต
วันแรงงาน (1 พฤษภาคม 2569)
ปิดทำการทุกสาขา ทั้งสาขาในห้าง, นอกห้าง, สาขาสินเชื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต โดยสาขาในห้างเปิดบริการวันที่ 2 พ.ค. เป็นต้นไป ส่วนสาขานอกห้างเปิดปกติวันที่ 5 พ.ค.
วันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม 2569)
- สาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดทำการตามปกติ
- สาขานอกห้างสรรพสินค้าและสินเชื่อรายย่อย ปิดทำการ (เปิดปกติวันที่ 5 พ.ค. 69)
ธนาคารทิสโก้
วันที่ 1 และ 4 พ.ค. 69: สาขาอาคารพาณิชย์ (นอกห้าง) ปิดทำการ ส่วนสาขาในศูนย์การค้า เปิดให้บริการตามปกติ
อย่างไรก็ดี แนะนำให้ทุกท่านทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Mobile Banking ของแต่ละธนาคารที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: