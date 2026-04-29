สหรัฐฯ เหิมเกริม โพสต์ "TWO KINGS" ทรัมป์คู่กษัตริย์อังกฤษ โดนวิจารณ์เล่นภาพผู้นำเหนือประชาชน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 14:51 น.
ทำเนียบขาวเหิมเกริม โพสต์ "TWO KINGS" ทรัมป์คู่กษัตริย์อังกฤษ โดนวิจารณ์เล่นภาพผู้นำเหนือประชาชน
ทำเนียบขาวโพสต์ “TWO KINGS” ภาพทรัมป์คู่กษัตริย์อังกฤษ พร้อมใส่รูปอิโมจิมงกุฎ กลายเป็นประเด็นดราม่าการเมืองสหรัฐฯ ระหว่างทรัมป์ต้อนรับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในการเสด็จเยือนวอชิงตัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ (State Visit) ของ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และ สมเด็จพระราชินีคามิลลา ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2026 ซึ่งถือเป็นการเยือนระดับรัฐครั้งแรกในรัฐบาลทรัมป์สมัยที่ 2 และจัดขึ้นในช่วงที่สหรัฐฯ กำลังเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี การประกาศเอกราช

การใช้คำว่า “สองกษัตริย์” (TWO KINGS) กับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สร้างความไม่พอใจและเสียงวิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากสหรัฐอเมริกาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ไม่ใช่ระบอบกษัตริย์ ประเด็นนี้ถูกจับตามองมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ ทรัมป์เคยแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นกษัตริย์มาแล้วหลายครั้ง เช่น การโพสต์ข้อความ “LONG LIVE THE KING” หรือภาพตัวเองสวมมงกุฎ ทำให้กลุ่มผู้ประท้วง “No Kings” นำประเด็นนี้มาเชื่อมโยงและต่อต้านแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาลทรัมป์

ส.ส. โจ โมเรลล์ จากพรรคเดโมแครต ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีนี้ โดยเน้นย้ำถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรว่า “ในสหรัฐอเมริกา ประชาชนคือผู้มีอำนาจอธิปไตย” ไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียว พร้อมวิจารณ์ว่า ทรัมป์อาจยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างนี้อย่างถ่องแท้

ประเด็นยิ่งทวีความร้อนแรง เมื่อในวันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมร่วมของสภาคองเกรส โดยทรงกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สืบทอดมาจากมหากฎบัตรแมกนา คาร์ตา (Magna Carta) และประเพณีรัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ ทำให้ภาพ “TWO KINGS” ถูกมองว่าขัดแย้งกับสารที่กษัตริย์อังกฤษทรงสื่อสารในสภาอย่างชัดเจน

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

