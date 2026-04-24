ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ คว่ำบาตร “ก๊ก อาน” คนสนิท “ฮุน เซน” อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 14:13 น.
63
สหรัฐฯ คว่ำบาตร "ก๊ก อาน" คนสนิท "ฮุน เซน" อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร “ก๊ก อาน” ฐานใช้เส้นสายการเมือง คุ้มครองแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกชาวอเมริกันลงทุนคริปโทฯ

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) ประกาศมาตรการคว่ำบาตร นายก๊ก อาน วุฒิสมาชิกประเทศกัมพูชา พร้อมบุคคลและนิติบุคคลในเครือข่ายอีก 28 รายการ ทางการสหรัฐอเมริกากล่าวหานายก๊ก อาน ว่าใช้อิทธิพลและเส้นสายทางการเมืองคุ้มครองเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงชาวอเมริกันให้สูญเสียเงินจำนวนมหาศาล

จากแถลงการณ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ระบุว่า กลุ่มนักต้มตุ๋นใช้วิธีสร้างมิตรภาพหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเพื่อล่อลวงชาวอเมริกันที่อยู่ในภาวะอ่อนแอ กลุ่มมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้เหยื่อโอนเงินเก็บทั้งหมดมาลงทุนในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้คำมั่นสัญญาถึงโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ท้ายที่สุดกลุ่มอาชญากรได้ขโมยเงินของเหยื่อไปทั้งหมด

อุตสาหกรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขยายตัวอย่างหนักทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงต้นทศวรรษ 2020 สถานบันเทิงและคาสิโนหลายแห่งประสบปัญหาขาดทุนจากการท่องเที่ยวที่ซบเซา ผู้ประกอบการบางส่วนจึงเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาเป็นระบบออนไลน์ และใช้กลโกงดิจิทัลเพื่อหลอกลวงประชาชนทั่วโลก กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่านายก๊ก อาน ใช้พื้นที่คาสิโนและอาคารสำนักงานที่ดัดแปลงมาดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงเหล่านี้โดยเฉพาะ

ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา เผยว่า ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติได้ล่อลวงเหยื่อบางรายให้เดินทางมายังประเทศไทยด้วยข้อเสนอเรื่องงาน จากนั้นมิจฉาชีพจะลักลอบพาเหยื่อข้ามพรมแดนไปยังประเทศเมียนมาหรือกัมพูชา องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่า ปัจจุบันอาจมีผู้คนมากถึง 300,000 คน ทั่วภูมิภาคเข้าไปพัวพันกับอุตสาหกรรมมืดนี้ โดยเหยื่อจำนวนมากถูกบังคับให้ทำงานเป็นนักต้มตุ๋นในสถานที่ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

รัฐสภากัมพูชาเพิ่งผ่านร่างกฎหมายปราบปรามการหลอกลวงทางไซเบอร์ ท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติให้เร่งจัดการเครือข่ายผิดกฎหมาย ทว่าหลายฝ่ายยังคงตั้งข้อสังเกตว่าธุรกิจมืดเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและนักธุรกิจระดับสูง ด้านนางจานีน ปิร์โร อัยการสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่า ทีมสืบสวนกำลังเร่งทำงานเพื่อนำตัวอาชญากรมาลงโทษ ไม่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะกบดานอยู่ที่ใดในโลก จะไม่มีการปล่อยให้นักต้มตุ๋นลอยนวลพ้นผิดอย่างแน่นอน

นายสกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ระบุว่า การกวาดล้างอาชญากรรมฉ้อโกงถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กระทรวงการคลังพร้อมเดินหน้าจัดการนักต้มตุ๋นและศูนย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากชาวอเมริกัน มาตรการขั้นเด็ดขาดนี้จะบังคับใช้กับทุกเครือข่าย โดยไม่สนว่าอาชญากรจะปฏิบัติการอยู่ที่ใดหรือมีเส้นสายคุ้มครองหนาแน่นเพียงใด

ที่มา: ALJAZEERA

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 14:13 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button