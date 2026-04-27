เขมรโป๊ะแตก! ใช้รูปพระราชวังไทยอ้างกัมพูชาติดอันดับโลก โต้กลับไทยจ้องจับผิดเอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 14:50 น.
ภาพจาก : The Khmer Today

เพจสื่อกัมพูชา The Khmer Today เจอดราม่าหนักหลังลงข่าว “กัมพูชาติดท็อป 10 สถานที่เที่ยวคุ้มค่าปี 2026” แต่ดันใช้รูปพระบรมมหาราชวังของไทยประกอบ ล่าสุดโพสต์สวนกลับชี้เป็นมาตรฐานสากลในการดึงดูดผู้ชม

เมื่อเฟซบุ๊กเพจ The Khmer Today ได้โพสต์บทความหัวข้อ “กัมพูชาติดอันดับ 1 ใน 10 จุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับปี 2026” โดยระบุข้อมูลอ้างอิงจาก World Population Review และ Numbeo ว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำและเหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัดเหนือกว่าเพื่อนบ้านอย่างไทยหรือบาหลี

อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตไทยตาดีพบความผิดปกติในภาพกราฟิกประกอบข่าว ซึ่งภาพหนึ่งที่นำมาใช้โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวนั้น กลับเป็นรูปของ “พระบรมมหาราชวัง” หรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามของประเทศไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการจงใจบิดเบือนข้อมูลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ทางเพจ The Khmer Today ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงโต้ตอบกระแสดราม่าดังกล่าว โดยระบุใจความสำคัญ 4 ประเด็น คือ:

  1. บทความดังกล่าวเน้นไปที่แนวโน้มการท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงกัมพูชา ไทย และบาหลี โดยนำเสนอในภาพรวมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้เจาะจงเปรียบเทียบแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง

  2. การเลือกใช้ภาพประกอบถือเป็น “แนวทางปกติของสื่อ” (Standard Media Practice) เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหา ซึ่งสื่อต่างประเทศรวมถึงสื่อไทยเองก็ใช้วิธีนี้ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกัมพูชาเช่นกัน

  3. ยืนยันว่าทางสำนักข่าวรักษาความเป็นกลางทางวิชาชีพ และไม่มีเจตนาจะยั่วยุหรือทำลายภาพลักษณ์ของประเทศใด

  4. เรียกร้องให้ผู้อ่านพิจารณาเนื้อหาข่าวโดยรวม มากกว่าจะจับผิดแค่การตีความภาพประกอบเพียงอย่างเดียว พร้อมย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นในความร่วมมือและความเคารพซึ่งกันและกันในภูมิภาค

แม้จะมีการชี้แจงออกมา แต่โพสต์ดังกล่าวยังคงมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มองว่าการใช้ภาพสถานที่สำคัญของประเทศอื่นมาใช้ในหัวข้อที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตนเองนั้น ขัดต่อความถูกต้องในการสื่อสารมวลชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2/5/69 ฟันเลขเด่น รับโชควันแรงงาน

35 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่แฉ! โดน “เบิร์ด วันว่างๆ” เอายาแนวปะหน้าสงกรานต์ ทำแสบตาหวิดบอด

18 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา หายใจไม่ออก ใช้ออกซิเจนช่วย บันเทิง

ส่งกำลังใจ! ตลกคนดัง อาการทรุด หายใจไม่ออก-ปอดไม่ดี ตัดพ้อป่วยหนัก ไร้คนเยี่ยม

31 นาที ที่แล้ว
อาศรมฤาษีเณร เลขเด็ด

เลขเด็ด 2/5/69 อาศรมฤาษีเณร ส่องเลขทะเบียน เศรษฐีจีนเจิมป้ายแดง

42 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน ข่าว

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน

42 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อเก็บ &quot;ค่าออกนอกประเทศ&quot; ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

เตรียมควักเพิ่ม! รัฐบาลจ่อเก็บ “ค่าออกนอกประเทศ” ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้

50 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว &quot;มิน-แซม&quot; คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว “มิน-แซม” คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลสาวผวา! ไรเดอร์ ส่งอาหารแล้วไม่ยอมกลับ ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว ข่าว

พยาบาลสาวผวา! ไรเดอร์ ส่งอาหารแล้วไม่ยอมกลับ ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊ มนตรี โต้กลับ เท่ง เถิดเทิง ปมร้องเพลงตอนนั่งสามล้อสุโขทัย ข่าวดารา

ฟังจากปาก! ปุ๊ มนตรี หลัง เท่ง เถิดเทิง เล่าความจริงอีกมุม ความลับที่ไม่มีใครรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรโป๊ะแตก! ใช้รูปพระราชวังไทยอ้างกัมพูชาติดอันดับโลก โต้กลับไทยจ้องจับผิดเอง ข่าวต่างประเทศ

เขมรโป๊ะแตก! ใช้รูปพระราชวังไทยอ้างกัมพูชาติดอันดับโลก โต้กลับไทยจ้องจับผิดเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นก เชิญยิ้ม เตรียมผ่าตัดด่วน หลังพบภาวะหัวใจขาดเลือด ข่าวดารา

ผ่าตัดด่วน! นก เชิญยิ้ม ตลกดัง เจอภาวะหัวใจขาดเลือด ห่วงหนัก ไข้สูง-พูดไม่รู้เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์ ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน เศรษฐกิจ

ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก &quot;ศุภจี&quot; จับมือ &quot;พิมรี่พาย&quot; ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ ข่าว

อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก “ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ประสานตำรวจ ดำเนินคดี เบิร์ด วันว่างๆ ทำคลิปถุงยาแนวเล่นสงกรานต์ ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด เบิร์ด วันว่างๆ ปมคลิปยาแนว ลั่น คอนเทนต์ขยะ ทำคนเดือดร้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอป Facebook ดับรัวๆ ทั่วไทย กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก ข่าว

ด่วน! แอป Facebook ดับ กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก เป็นทั้งระบบ iOS และ Android

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานชาวจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย ข่าว

ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

EU เอาจริง! บังคับค่ายมือถือใช้ “แบตถอดเปลี่ยนเองได้” ดีเดย์ปี 2027 ปิดตำนานแบตฝังเครื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลประกาศปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลัง 1 พ.ค. 67 เศรษฐกิจ

รัฐบาล แจงด่วน ปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 พ.ค. 67

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา ข่าวอาชญากรรม

กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ ศุภชัย เปิดยอดเงินใส่ซอง งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ยอมรับหมดห่วงแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิน พีชญา เปิดใจวอนขอความเป็นธรรมให้ฟ้องตามความจริง บันเทิง

มิน พีชญา เปิดใจสาเหตุหายหน้า ยันไม่หนีแน่นอน พร้อมสู้คดีตามหลักฐานจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผัวเมียพลั้งปาก &quot;ระวังระเบิด&quot; บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ ข่าว

อย่าหาทำ! ผัวเมียพลั้งปาก “ระวังระเบิด” บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ลุย Live Commerce ดันทุเรียนไทยลูกละ 100 บาท ส่งตรงจากสวน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร&quot; ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2 พ.ค. 69

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2/5/69 ฟันเลขเด่น รับโชควันแรงงาน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569

เหยื่อโผล่แฉ! โดน “เบิร์ด วันว่างๆ” เอายาแนวปะหน้าสงกรานต์ ทำแสบตาหวิดบอด

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
สังข์ ดอกสะเดา หายใจไม่ออก ใช้ออกซิเจนช่วย

ส่งกำลังใจ! ตลกคนดัง อาการทรุด หายใจไม่ออก-ปอดไม่ดี ตัดพ้อป่วยหนัก ไร้คนเยี่ยม

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
อาศรมฤาษีเณร

เลขเด็ด 2/5/69 อาศรมฤาษีเณร ส่องเลขทะเบียน เศรษฐีจีนเจิมป้ายแดง

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
Back to top button