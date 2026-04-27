เขมรโป๊ะแตก! ใช้รูปพระราชวังไทยอ้างกัมพูชาติดอันดับโลก โต้กลับไทยจ้องจับผิดเอง
เพจสื่อกัมพูชา The Khmer Today เจอดราม่าหนักหลังลงข่าว “กัมพูชาติดท็อป 10 สถานที่เที่ยวคุ้มค่าปี 2026” แต่ดันใช้รูปพระบรมมหาราชวังของไทยประกอบ ล่าสุดโพสต์สวนกลับชี้เป็นมาตรฐานสากลในการดึงดูดผู้ชม
เมื่อเฟซบุ๊กเพจ The Khmer Today ได้โพสต์บทความหัวข้อ “กัมพูชาติดอันดับ 1 ใน 10 จุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับปี 2026” โดยระบุข้อมูลอ้างอิงจาก World Population Review และ Numbeo ว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำและเหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัดเหนือกว่าเพื่อนบ้านอย่างไทยหรือบาหลี
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตไทยตาดีพบความผิดปกติในภาพกราฟิกประกอบข่าว ซึ่งภาพหนึ่งที่นำมาใช้โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวนั้น กลับเป็นรูปของ “พระบรมมหาราชวัง” หรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามของประเทศไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการจงใจบิดเบือนข้อมูลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ทางเพจ The Khmer Today ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงโต้ตอบกระแสดราม่าดังกล่าว โดยระบุใจความสำคัญ 4 ประเด็น คือ:
-
บทความดังกล่าวเน้นไปที่แนวโน้มการท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงกัมพูชา ไทย และบาหลี โดยนำเสนอในภาพรวมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้เจาะจงเปรียบเทียบแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
-
การเลือกใช้ภาพประกอบถือเป็น “แนวทางปกติของสื่อ” (Standard Media Practice) เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหา ซึ่งสื่อต่างประเทศรวมถึงสื่อไทยเองก็ใช้วิธีนี้ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกัมพูชาเช่นกัน
-
ยืนยันว่าทางสำนักข่าวรักษาความเป็นกลางทางวิชาชีพ และไม่มีเจตนาจะยั่วยุหรือทำลายภาพลักษณ์ของประเทศใด
-
เรียกร้องให้ผู้อ่านพิจารณาเนื้อหาข่าวโดยรวม มากกว่าจะจับผิดแค่การตีความภาพประกอบเพียงอย่างเดียว พร้อมย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นในความร่วมมือและความเคารพซึ่งกันและกันในภูมิภาค
แม้จะมีการชี้แจงออกมา แต่โพสต์ดังกล่าวยังคงมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มองว่าการใช้ภาพสถานที่สำคัญของประเทศอื่นมาใช้ในหัวข้อที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตนเองนั้น ขัดต่อความถูกต้องในการสื่อสารมวลชน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: