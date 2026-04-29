แทบห้ามไม่ทัน! “บุญมี-สไนล์” หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย

แทบห้ามไม่ทัน! เสี่ยโบ๊ท แถลงศึกวันกรรชัย “บุญมี-สไนล์” หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย เคาะวันชก 19 พ.ค. นี้
29 เม.ย. 2569 “เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี” จัดแถลงข่าวศึกวันกรรชัย เพื่อประกาศการชกมวยระหว่าง “บุญมี” และ “สไนล์” สองฝ่ายที่มีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ในงานวันไหล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยก่อนหน้านี้มีการนัดชกกันที่เวทีใน จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 23 เม.ย. แต่แม่ของสไนล์ยืนกรานไม่ยินยอม ขอให้ชกในเวทีที่เป็นไปตามกฎกติกาสากลและจัดขึ้นอย่างถูกต้องตามระบบ
ที่สุดทั้งสองฝ่ายตกลงกันใหม่ โดยมี “เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี” เป็นผู้จัดการชก ยึดกติกามวยไทยเต็มรูปแบบ กำหนดชกในวันที่ 19 พ.ค. 2569 เวลา 20.00 น. ที่เวทีมวยรังสิต จ.ปทุมธานี
ระหว่างแถลงข่าว เสี่ยโบ๊ทสั่งให้ทั้งคู่ไปขึ้นทะเบียนทำบัตรนักมวยที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อให้การชกครั้งนี้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อถามถึงชื่อในวงการ สไนล์ตอบว่าจะใช้ชื่อ “สไนล์ รวมเพื่อน” ขณะที่บุญมีจะใช้ชื่อ “บุญมี SIXNINE”
ระหว่างการพูดคุยรายละเอียด ทั้งสองตกลงกันได้ว่าจะชก 3 ยก แต่ติดขัดตรงเวลาต่อยและพัก ฝ่ายสไนล์และแม่เสนอต่อย 2 นาที พัก 2 นาที ส่วนบุญมีเสนอต่อย 3 นาที พัก 2 นาที ทำให้เกิดการถกเถียงกันขึ้น บุญมีขอว่า “ยอมให้หน่อย เพราะตนเองยอมต่อย 3 ยกแล้ว” ด้านสไนล์ก็โต้กลับว่า “ยอมให้แล้ว ยอม 3 ยก ยอมมาต่อย ทั้งที่ตนเองไม่เป็นมวยอะไรเลย” บุญมีเลยโต้กลับอีกว่า “ถ้ายอมจริงต้อง 5 ยก”
บรรยากาศเริ่มตึงเครียดเมื่อสไนล์ลุกขึ้นยืนด้วยความหัวร้อน เสี่ยโบ๊ทรีบลุกเข้าห้ามทันที ขณะที่บุญมีก็ไม่ยอมลุกขึ้นถอดเสื้อ ทำให้ผู้ร่วมงานแถลงข่าวตกใจกันทั่วหน้า แต่สุดท้ายก็ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
เสี่ยโบ๊ทว่ากล่าวตักเตือนทั้งคู่ทันทีว่า “นี่อะไรกัน ขนาดมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้” พร้อมเตือนสติว่า “เรากำลังจะเป็นนักกีฬาแล้ว ต้องทำตัวให้เหมาะสม เข้าใจว่ามันยังมีเรื่องเคืองใจกันอยู่ แต่แบบนี้ไม่ได้”
สรุปผลสุดท้าย เสี่ยโบ๊ทฟันธงใช้เวลาต่อย 2 นาที พัก 2 นาที เพราะเคยพูดไว้ในรายการกับกรรชัยแล้ว พร้อมย้ำว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด เนื่องจากทั้งคู่ไม่ใช่นักมวยอาชีพและไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อน สำหรับการตัดสิน จะให้คะแนนเป็นรายยก 3 ยก ใครชนะมากกว่าถือเป็นผู้ชนะ โดยใช้กติกามวยไทยเต็มรูปแบบ ทั้งหมัด เท้า เข่า และศอก
ที่มา: โหนกระแส
