แทบห้ามไม่ทัน! “บุญมี-สไนล์” หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 14:50 น.
แทบห้ามไม่ทัน! เสี่ยโบ๊ท แถลงศึกวันกรรชัย “บุญมี-สไนล์” หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย เคาะวันชก 19 พ.ค. นี้

29 เม.ย. 2569 “เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี” จัดแถลงข่าวศึกวันกรรชัย เพื่อประกาศการชกมวยระหว่าง “บุญมี” และ “สไนล์” สองฝ่ายที่มีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ในงานวันไหล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยก่อนหน้านี้มีการนัดชกกันที่เวทีใน จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 23 เม.ย. แต่แม่ของสไนล์ยืนกรานไม่ยินยอม ขอให้ชกในเวทีที่เป็นไปตามกฎกติกาสากลและจัดขึ้นอย่างถูกต้องตามระบบ

ที่สุดทั้งสองฝ่ายตกลงกันใหม่ โดยมี “เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี” เป็นผู้จัดการชก ยึดกติกามวยไทยเต็มรูปแบบ กำหนดชกในวันที่ 19 พ.ค. 2569 เวลา 20.00 น. ที่เวทีมวยรังสิต จ.ปทุมธานี

ระหว่างแถลงข่าว เสี่ยโบ๊ทสั่งให้ทั้งคู่ไปขึ้นทะเบียนทำบัตรนักมวยที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อให้การชกครั้งนี้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อถามถึงชื่อในวงการ สไนล์ตอบว่าจะใช้ชื่อ “สไนล์ รวมเพื่อน” ขณะที่บุญมีจะใช้ชื่อ “บุญมี SIXNINE”

ระหว่างการพูดคุยรายละเอียด ทั้งสองตกลงกันได้ว่าจะชก 3 ยก แต่ติดขัดตรงเวลาต่อยและพัก ฝ่ายสไนล์และแม่เสนอต่อย 2 นาที พัก 2 นาที ส่วนบุญมีเสนอต่อย 3 นาที พัก 2 นาที ทำให้เกิดการถกเถียงกันขึ้น บุญมีขอว่า “ยอมให้หน่อย เพราะตนเองยอมต่อย 3 ยกแล้ว” ด้านสไนล์ก็โต้กลับว่า “ยอมให้แล้ว ยอม 3 ยก ยอมมาต่อย ทั้งที่ตนเองไม่เป็นมวยอะไรเลย” บุญมีเลยโต้กลับอีกว่า “ถ้ายอมจริงต้อง 5 ยก”

บรรยากาศเริ่มตึงเครียดเมื่อสไนล์ลุกขึ้นยืนด้วยความหัวร้อน เสี่ยโบ๊ทรีบลุกเข้าห้ามทันที ขณะที่บุญมีก็ไม่ยอมลุกขึ้นถอดเสื้อ ทำให้ผู้ร่วมงานแถลงข่าวตกใจกันทั่วหน้า แต่สุดท้ายก็ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น

เสี่ยโบ๊ทว่ากล่าวตักเตือนทั้งคู่ทันทีว่า “นี่อะไรกัน ขนาดมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้” พร้อมเตือนสติว่า “เรากำลังจะเป็นนักกีฬาแล้ว ต้องทำตัวให้เหมาะสม เข้าใจว่ามันยังมีเรื่องเคืองใจกันอยู่ แต่แบบนี้ไม่ได้”

สรุปผลสุดท้าย เสี่ยโบ๊ทฟันธงใช้เวลาต่อย 2 นาที พัก 2 นาที เพราะเคยพูดไว้ในรายการกับกรรชัยแล้ว พร้อมย้ำว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด เนื่องจากทั้งคู่ไม่ใช่นักมวยอาชีพและไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อน สำหรับการตัดสิน จะให้คะแนนเป็นรายยก 3 ยก ใครชนะมากกว่าถือเป็นผู้ชนะ โดยใช้กติกามวยไทยเต็มรูปแบบ ทั้งหมัด เท้า เข่า และศอก

ที่มา: โหนกระแส

เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม

11 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

โผล่! ลัทธิประหลาด ชวนเป็น “นักรบแห่งแสง” กู้โลก อ้างเปิดดวงตาที่ 16 สร้างประตูมิติสู่โลกศรีวิไล

27 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 2 พ.ค. 69 จัดเต็ม 10 เลขเด่นมงคลในประวัติศาสตร์ไทย

48 นาที ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไขพักโทษ &quot;ทักษิณ ชินวัตร&quot; ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM ข่าว

เปิดเงื่อนไขพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบห้ามไม่ทัน! &quot;บุญมี-สไนล์&quot; หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย ข่าว

แทบห้ามไม่ทัน! “บุญมี-สไนล์” หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบขาวเหิมเกริม โพสต์ &quot;TWO KINGS&quot; ทรัมป์คู่กษัตริย์อังกฤษ โดนวิจารณ์เล่นภาพผู้นำเหนือประชาชน ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เหิมเกริม โพสต์ “TWO KINGS” ทรัมป์คู่กษัตริย์อังกฤษ โดนวิจารณ์เล่นภาพผู้นำเหนือประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุติธรรมไฟเขียวพักโทษ ทักษิณ ชินวัตร ไม่ต้องใส่กำไล EM ข่าวการเมือง

ด่วน! ทักษิณ ได้พักโทษ ไม่ต้องติดกำไล EM เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุ ปล่อยตัว 11 พ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาลี คดีเด็ด ผังผืดเกาะลำไส้ ผ่าตัดด่วน บันเทิง

ชาลี คดีเด็ด ผ่าตัดด่วน พังผืดเกาะลำไส้ เล่านาทีความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; โพสต์รัว ฟาดคนดังหิวแสง พาใครไปแจ้งความก็ไม่รู้ หวังแต่เงินบริจาค ข่าว

“เสือ ดุสิต” โพสต์รัว ฟาดคนดังหิวแสง พาใครไปแจ้งความก็ไม่รู้ หวังแต่เงินบริจาค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยาดทิพย์ เปิดใจครั้งแรก เล่าไทม์ไลน์พ่อเสียชีวิตจากแมลงกัด จนติดเชื้อในกระแสเลือด บันเทิง

หยาดทิพย์ เปิดใจครั้งแรก เล่าไทม์ไลน์พ่อเสียชีวิตจากแมลงกัด จนติดเชื้อในกระแสเลือด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้กำกับดัง เหน่ง นิติพล ป่วยหลายโรครุมเร้า แอดมิตรพ.ด่วน &quot;ถั่วแระ เชิญยิ้ม&quot; รุดเยี่ยมให้กำลังใจถึงเตียง บันเทิง

ผู้กำกับดัง ล้มป่วยหลายโรครุมเร้า แอดมิตรพ.ด่วน ถั่วแระ รุดเยี่ยมให้กำลังใจถึงเตียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ฉะศุภจีทุเรียน 100 บาmต้องรอนานนับเดือน ข่าว

ณวัฒน์ สงสัย ศุภจี บอกทุเรียนล้นตลาด แต่รอของนับเดือน โกหกไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;พลังดวงดาว&quot; หวยลาว 29 เม.ย. 69 เช็กฤกษ์รวย มงคลให้โชค หวยลาว

เลขเด็ด พลังดวงดาว รับหวยลาว 29 เม.ย. 69 เช็กฤกษ์รวย มงคลให้โชค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทุเรียนลูกละ 1 บาท หน้าสวนนกชัยนาท คนแห่ต่อคิว รอซื้อกันเพียบ ข่าว

มีอยู่จริง! ทุเรียนลูกละ 1 บาท หน้าสวนนกชัยนาท คนแห่ต่อคิว รอซื้อกันเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลไทยถล่มนางงามกัมพูชาอ้างสวมสไบเขมร ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ถล่ม เวทีนางงามกัมพูชา อ้างใส่สไบเขมร เจอซัดกลับ ขอบคุณที่ช่วยโปรโมต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; จวกแรง &quot;ศุภจี&quot; ควงอินฟลูฯ ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ทำลายกลไกราคาตลาด ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” จวกแรง “ศุภจี” ควงอินฟลูฯ ไลฟ์ทุเรียน 100 บาท ทำลายกลไกราคาตลาด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดขาย พิมรี่พาย ไลฟ์ขายทุเรียน ลูกละ 100 บาท คนดูทะลุ 8 แสน ยอมขาดทุน 10 ล้าน ข่าว

เปิดยอด พิมรี่พาย ไลฟ์ขายทุเรียน ลูกละ 100 บาท คนดูทะลุ 8 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ติง ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 โปรโมตยิ่งใหญ่ แต่ได้ของทั่วไป โฆษณาเกินจริงหรือไม่? บันเทิง

แพรรี่ ติง ไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ 100 โปรโมตยิ่งใหญ่ แต่ได้ของทั่วไป โฆษณาเกินจริงหรือไม่?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยหนักลิ้นหัวใจรั่วและโรคไต บันเทิง

อาการน่าห่วง วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ดาราอาวุโส ทรุดหนัก-โรครุมเร้า ค่าใช้จ่ายพุ่ง 8 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบส-ไบร์ท&quot; ตบชนะญี่ปุ่น 2-0 เซต คว้าทองที่ 10 เอเชียนบีชเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

สาวไทยทำได้! “เบส-ไบร์ท” ตบชนะญี่ปุ่น 2-0 เซต คว้าทองที่ 10 เอเชียนบีชเกมส์ 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ กันตนา แจงปม ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตบหน้า ยันเคลียร์จบแล้ว บันเทิง

เต้ กันตนา แจงปม ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตบหน้า ยันเคลียร์จบแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญเอเชียนบีชเกมส์ 2026 วันที่ 28 เม.ย. 69 ไทยอันดับ 2 เก็บแล้ว 9 ทอง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญเอเชียนบีชเกมส์ 2026 วันที่ 28 เม.ย. 69 ไทยอันดับ 2 เก็บแล้ว 9 ทอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ สื่อปลื้มเปิดลำดับเครือญาติพบมีบรรพบุรุษร่วมกับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ปลื้มสื่ออังกฤษ เผยศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้อง กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 โพสต์แซวย้ายเข้าวัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เมลาย รัชดา&quot; เตือนชาวเน็ต ระวังหน้าแหก เผย &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; มีคลิปเบื้องหลัง ข่าว

“เมลาย รัชดา” เตือนชาวเน็ต ระวังหน้าแหก เผย “เบิร์ด วันว่างๆ” มีคลิปเบื้องหลัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่นี้ยังไงแน่? กัปตันช้าง ตำนานฟุตซอลทีมชาติ โพสต์คลิปแนบชิด ลำไย ไหทองคำ บันเทิง

คู่นี้ยังไงแน่? กัปตันช้าง ตำนานฟุตซอลทีมชาติ โพสต์คลิปแนบชิด ลำไย ไหทองคำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 2 พ.ค. 69 จัดเต็ม 10 เลขเด่นมงคลในประวัติศาสตร์ไทย

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
ทำเนียบขาวเหิมเกริม โพสต์ &quot;TWO KINGS&quot; ทรัมป์คู่กษัตริย์อังกฤษ โดนวิจารณ์เล่นภาพผู้นำเหนือประชาชน

สหรัฐฯ เหิมเกริม โพสต์ “TWO KINGS” ทรัมป์คู่กษัตริย์อังกฤษ โดนวิจารณ์เล่นภาพผู้นำเหนือประชาชน

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
ยุติธรรมไฟเขียวพักโทษ ทักษิณ ชินวัตร ไม่ต้องใส่กำไล EM

ด่วน! ทักษิณ ได้พักโทษ ไม่ต้องติดกำไล EM เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุ ปล่อยตัว 11 พ.ค.นี้

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
ชาลี คดีเด็ด ผังผืดเกาะลำไส้ ผ่าตัดด่วน

ชาลี คดีเด็ด ผ่าตัดด่วน พังผืดเกาะลำไส้ เล่านาทีความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
