สองวัยรุ่นมะกัน บุกกราดยิงมัสยิด ตาย 3 ศพ คาดเป็นอาชญากรรมความเกลียดชัง
สองวัยรุ่นมะกัน บุกกราดยิงมัสยิด ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตาย 3 ศพ ก่อนที่จะยิงตัวตาย ตำรวจคาดเป็นอาชญากรรมความเกลียดชัง
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สองวัยรุ่นอายุ 17 และ 18 ปี ได้เปิดฉากกราดยิงมัสยิดในซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ
โดยเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าอาคาร ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งเสียงปืนอีกจุดไม่ห่างกับมัสยิด ก่อนจะพบวัยรุ่นเสียชีวิตจากอาวุธปืน ซึ่งคาดว่ายิงตัวตายภายในรถยนต์ เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate Crime)
ทางตำรวจระบุว่ากลุ่มวัยรุ่นได้ทิ้งข้อความ วาทกรรมแสดงความเกลียดชังและคำพูดแสดงความเกลียดชัง ทั้งนี้ตำรวจยังไม่สรุปมูลเหตุจูงใจที่ชัดเจน
นอกจากนี้ตำรวจยังชื่นชมหนึ่งในผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตำรวจระบุว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเลวร้ายกว่านี้
