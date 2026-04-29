ทรัมป์ ปลื้มสื่ออังกฤษ เผยศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้อง กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 โพสต์แซวย้ายเข้าวัง
โดนัลด์ ทรัมป์ ปลื้มสื่อดังอังกฤษเผยแผนผังครอบครัวชี้มีศักดิ์เป็น “ลูกพี่ลูกน้อง” ลำดับที่ 15 ของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 เจ้าตัวโพสต์ติดตลกเตรียมคุยเรื่องย้ายเข้าพระราชวังบักกิงแฮม
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ของตนเอง โดยเป็นการแชร์ภาพหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ Daily Mail ของอังกฤษ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2569 (ค.ศ. 2026) หน้าที่ 9 ซึ่งมีพาดหัวข่าวตัวโตระบุว่า “เปิดเผย: ทาง Mail ได้สืบแผนผังครอบครัวของทรัมป์ และพบว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของกษัตริย์!”
ทรัมป์ได้เขียนข้อความประกอบภาพดังกล่าวด้วยความตื่นเต้นและติดตลกว่า “ว้าว ดีจังเลย ผมอยากไปอยู่ที่พระราชวังบักกิงแฮมมาตลอดเลย!!! ผมจะคุยเรื่องนี้กับกษัตริย์และพระราชินีในอีกไม่กี่นาทีนี้!!! ประธานาธิบดี DJT”
บทความดังกล่าวเขียนโดย โรเบิร์ต ฮาร์ดแมน (Robert Hardman) ได้นำเสนอแผนผังครอบครัว (Family Tree) ที่สืบย้อนไปหลายศตวรรษ โดยระบุว่า โดนัลด์ ทรัมป์ และ กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 (King Charles III) มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องลำดับที่ 15 (15th cousins)
ทั้งสองมีบรรพบุรุษร่วมกันคือ จอห์น สจวร์ต เอิร์ลแห่งเลนน็อกซ์ที่ 3 (John Stuart, 3rd Earl of Lennox) ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1490-1526 และเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ของกษัตริย์เจมส์ที่ 2 แห่งสกอตแลนด์
จากแผนผังที่ปรากฏในข่าว สายเลือดฝั่งกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 สืบทอดผ่านทาง แมทธิว เอิร์ลแห่งเลนน็อกซ์ ไปจนถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในขณะที่สายเลือดฝั่งทรัมป์ สืบทอดผ่านทาง เลดี้ เฮเลน สจวร์ต ไล่เรียงลงมาจนถึง แมรี แอนน์ แมคคลาวด์ (Mary Anne MacLeod) มารดาของทรัมป์ผู้อพยพจากสกอตแลนด์มาตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา และให้กำเนิดโดนัลด์ ทรัมป์ ในที่สุด
ข้อมูลจาก : @realDonaldTrump
