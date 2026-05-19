ข่าวการเมือง
“ไอซ์” โพสต์เดือดถึง “คนถ่อย” ถามที่สาธารณะยังกร่างนี้ ลับหลังจะขนาดไหน?
สส.ไอซ์ โพสต์เดือด เปิดความหมาย คนถ่อย ถามที่สาธารณะยังกร่างนี้ ลับหลังจะขนาดไหน ย้ำไม่ควรสนับสนุนคนแบบนี้ให้มีอำนาจ
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ สส.ไอซ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “คนถ่อย แปลว่า คนชั่ว คนตํ่าช้า หรือคนสันดานหยาบคาย
อาจใช้เรียกผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจด้อยกว่าด้วยกิริยาต่ำทรามข่มขู่คุกคาม และเรา ไม่ควรสนับสนุนให้คนเช่นนี้มีอำนาจ ในที่สาธารณะยังกร่างขนาดนี้ ในที่ลับจะขนาดไหน”
ทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นและแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก
