พบร่างนักท่องเที่ยวอิตาลี เสียชีวิตในขณะดำน้ำ อยู่ในส่วนห่างจากปากถ้ำที่สุด โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติการกู้ร่างในวันอังคารนี้
จากกรณีที่มีรายงานนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียน 5 คน เสียชีวิตขณะดำน้ำสำรวจถ้ำในมัลดีฟส์ที่ความลึก 50 เมตร เมื่อช่วงวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตามที่เคยมีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า นักประดาน้ำได้พบศพนักท่องเที่ยวทั้งหมดแล้ว โดยถูกพบลึกลงไป 60 เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติการกู้ร่างในวันอังคารนี้ โดยจะเริ่มกู้ร่าง 2 ศพก่อน และอีก 2 ศพที่เหลือในวันถัดมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตไปได้แล้ว 1 ร่าง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้ว
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอิตาลีพบว่าจุดที่พบศพนั้นเป็นจุดที่อยู่ห่างกับปากถ้ำที่สุด จำเป็นต้องดำน้ำเพิ่มเติมเพื่อกู้ร่างผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ทางการระบุเพิ่มเติมว่า การดำน้ำสันทนาการในมัลดีฟส์นั้นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวดำลึกได้ไม่เกิน 30 เมตร อย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุใดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจึงดำลงไปลึก 60 เมตรใต้ทะเล โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
จากปฏิบัติการกู้ร่างและตามหาผู้เสียชีวิตนั้น ทำให้ จ่าสิบเอก โมฮาเหม็ด มาห์ดี หนึ่งในนักประดาน้ำ เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
