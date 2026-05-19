ข่าวต่างประเทศ

พบร่างนักท่องเที่ยวอิตาลี เสียชีวิตในขณะดำน้ำ อยู่ในส่วนห่างจากปากถ้ำที่สุด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 10:11 น.
88

พบร่างนักท่องเที่ยวอิตาลี เสียชีวิตในขณะดำน้ำ อยู่ในส่วนห่างจากปากถ้ำที่สุด โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติการกู้ร่างในวันอังคารนี้

จากกรณีที่มีรายงานนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียน 5 คน เสียชีวิตขณะดำน้ำสำรวจถ้ำในมัลดีฟส์ที่ความลึก 50 เมตร เมื่อช่วงวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตามที่เคยมีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า นักประดาน้ำได้พบศพนักท่องเที่ยวทั้งหมดแล้ว โดยถูกพบลึกลงไป 60 เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติการกู้ร่างในวันอังคารนี้ โดยจะเริ่มกู้ร่าง 2 ศพก่อน และอีก 2 ศพที่เหลือในวันถัดมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตไปได้แล้ว 1 ร่าง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้ว

รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอิตาลีพบว่าจุดที่พบศพนั้นเป็นจุดที่อยู่ห่างกับปากถ้ำที่สุด จำเป็นต้องดำน้ำเพิ่มเติมเพื่อกู้ร่างผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ทางการระบุเพิ่มเติมว่า การดำน้ำสันทนาการในมัลดีฟส์นั้นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวดำลึกได้ไม่เกิน 30 เมตร อย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุใดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจึงดำลงไปลึก 60 เมตรใต้ทะเล โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป

จากปฏิบัติการกู้ร่างและตามหาผู้เสียชีวิตนั้น ทำให้ จ่าสิบเอก โมฮาเหม็ด มาห์ดี หนึ่งในนักประดาน้ำ เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

