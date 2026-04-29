ด่วน! ทักษิณ ได้พักโทษ ไม่ต้องติดกำไล EM เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุ ปล่อยตัว 11 พ.ค.นี้
วันที่ 29 เมษายน 2569 คณะกรรมการพักการลงโทษ ระดับกระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาดจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์พักการลงโทษ การประชุมครั้งนี้มี นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง อาทิ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
คณะกรรมการใช้เวลาประชุมร่วมกันนานกว่า 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นมีรายงานข่าวจากที่ประชุมระบุว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักการลงโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขว่านายทักษิณไม่ต้องสวมกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังสูงวัยที่มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัว ปัจจุบันนายทักษิณมีอายุ 76 ปี
เจ้าหน้าที่จะปล่อยตัวนายทักษิณเพื่อพักโทษในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 หลังจากนั้นอดีตนายกฯ จะต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติต่อไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน
การประชุมของกระทรวงยุติธรรมในวันนี้ เป็นการพิจารณารายชื่อเพื่อพักโทษนักโทษทั่วประเทศจำนวนกว่า 500 คน นายทักษิณ ชินวัตร มีรายชื่อเป็นหนึ่งในนั้น ปัจจุบันนายทักษิณมีสถานะเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดตามคำสั่งบังคับโทษ 1 ปีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
นอกจากนี้อดีตนายกฯ ยังเข้าเกณฑ์การพักโทษในกลุ่มผู้สูงอายุและรับโทษในเรือนจำจนครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการพักการลงโทษระดับเรือนจำ และคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกรมราชทัณฑ์ พิจารณาเห็นชอบให้นายทักษิณได้พักโทษมาแล้ว 2 ขั้นตอน การพิจารณาของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมในวันนี้จึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทั้งหมด
