ข่าวการเมือง

ด่วน! ทักษิณ ได้พักโทษ ไม่ต้องติดกำไล EM เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุ ปล่อยตัว 11 พ.ค.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 14:32 น.
60
ยุติธรรมไฟเขียวพักโทษ ทักษิณ ชินวัตร ไม่ต้องใส่กำไล EM

มติคณะกรรมการไฟเขียวพักโทษ ทักษิณ ชินวัตร ไม่ต้องติดกำไล EM เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว เตรียมปล่อยตัว 11 พ.ค.นี้

วันที่ 29 เมษายน 2569 คณะกรรมการพักการลงโทษ ระดับกระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาดจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์พักการลงโทษ การประชุมครั้งนี้มี นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง อาทิ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

คณะกรรมการใช้เวลาประชุมร่วมกันนานกว่า 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นมีรายงานข่าวจากที่ประชุมระบุว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักการลงโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขว่านายทักษิณไม่ต้องสวมกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังสูงวัยที่มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัว ปัจจุบันนายทักษิณมีอายุ 76 ปี

เจ้าหน้าที่จะปล่อยตัวนายทักษิณเพื่อพักโทษในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 หลังจากนั้นอดีตนายกฯ จะต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติต่อไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน

การประชุมของกระทรวงยุติธรรมในวันนี้ เป็นการพิจารณารายชื่อเพื่อพักโทษนักโทษทั่วประเทศจำนวนกว่า 500 คน นายทักษิณ ชินวัตร มีรายชื่อเป็นหนึ่งในนั้น ปัจจุบันนายทักษิณมีสถานะเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดตามคำสั่งบังคับโทษ 1 ปีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นอกจากนี้อดีตนายกฯ ยังเข้าเกณฑ์การพักโทษในกลุ่มผู้สูงอายุและรับโทษในเรือนจำจนครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการพักการลงโทษระดับเรือนจำ และคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกรมราชทัณฑ์ พิจารณาเห็นชอบให้นายทักษิณได้พักโทษมาแล้ว 2 ขั้นตอน การพิจารณาของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมในวันนี้จึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทั้งหมด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม

12 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เลขเด็ด

ยุติธรรมไฟเขียวพักโทษ ทักษิณ ชินวัตร ไม่ต้องใส่กำไล EM ข่าวการเมือง

ด่วน! ทักษิณ ได้พักโทษ ไม่ต้องติดกำไล EM เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุ ปล่อยตัว 11 พ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 14:32 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม

เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569

Back to top button