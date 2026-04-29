ข่าวดาราบันเทิง

ชาลี คดีเด็ด ผ่าตัดด่วน พังผืดเกาะลำไส้ เล่านาทีความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 14:08 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 14:13 น.
ชาลี คดีเด็ด ผังผืดเกาะลำไส้ ผ่าตัดด่วน

แฟนละครแห่ห่วง ชาลี คดีเด็ด ป่วยกะทันหัน พังผืดเกาะลำไส้ หามส่งเข้ารพ. ผ่าตัดด่วน ต้องล้างลำไส้ เผยนาทีระทึก ความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

ส่งกำลังใจนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของฉายา “ชาลี คดีเด็ด” แจ้งข่าวอาการป่วยกะทันหัน ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเร่งด่วนเมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา แพทย์ตรวจพบพังผืดเกาะลำไส้ เข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อล้างลำไส้ทั้งหมด ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

ชาลี คดีเด็ด โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเกือบปิดตำนาน ความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม พร้อมฝากความห่วงใยถึงทุกคนให้ดูแลสุขภาพให้ดี และกล่าวขอบคุณทุกความเป็นห่วงและความรักที่ส่งมาให้

“เกือบปิดตำนาน ชาลี คดีเด็ด หามเข้าโรงพยาบาลด่วน เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา พังผืดเกาะลำไส้ ต้องผ่าตัดด่วน ล้างลำไส้ทั้งหมด ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วครับ ความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อม ดูแลสุขภาพด้วยครับ เป็นห่วงและรักทุกคนนะครับ ขอบคุณที่เป็นห่วง”

ภาพจาก Facebook : ชาลี คดีเด็ด

หลังจากแฟนรายการคดีเด็ดทราบข่าวก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่งกำลังใจให้นักแสดงรุ่นใหญ่หายจากอาการป่วยโดยเร็ว เช่น

“ขอให้แข็งแรงหายเร็วไวนะคะคุณอา”

“สุขภาพแข็งแรงหายไว ๆ นะคะ”

“หายไวๆกลับมาแข็งแรงไว ๆ นะคะ”

“ขอให้หายไว ๆ ครับพี่ และขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ”

ชาวเน็ตส่งกำลังใจ ชาลี คดีเด็ด ผ่าตัดด่วน
ภาพจาก Facebook : ชาลี คดีเด็ด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

