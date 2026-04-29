“เสือ ดุสิต” โพสต์รัว ฟาดคนดังหิวแสง พาใครไปแจ้งความก็ไม่รู้ หวังแต่เงินบริจาค

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 13:45 น.
“เสือ ดุสิต” โพสต์รัว ฟาดคนดังหิวแสง พาใครก็ไม่รู้อ้างถูก “เบิร์ด วันว่างๆ” ป้ายยาแนวเข้าแจ้งความ สับเละพฤติกรรมทำดีหวังยอดบริจาค

“เสือ ดุสิต” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวฟาดเดือดถึงบุคคลหนึ่ง ภายหลังเพจดังพาผู้เสียหายจากเหตุการณ์ถูกป้ายกาวยาแนวช่วงเทศกาลสงกรานต์พระประแดง ไปลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินคดีกับ เบิร์ด วันว่างๆ เพจดังกล่าวยังระบุข้อความพาดพิงด้วยว่า “ไหนรับปากแล้วว่าจะไม่ทำคอนเทนต์ขยะ”

ตั้งแต่ช่วงคืนของวานนี้ เสือ ดุสิต ระบุข้อความว่า “พ่อบ้านกสิกรมึงเอาใครมาแจ้งความเนี้ย ไอเหมียวมันผมสีทอง ตัวจริงเค้ายุ่งอยู่ปะวะ” และ “ไอพวกที่กดหัวเราะ เวลากูโดนมาโอนมาช่วยกูกันด้วยนะ”

โพสต์ต่อมา ระบุว่า “สะดุ้งตื่นทุกสองชั่วโมง นี้มึงโดนยาแนวหรือแดงกับส้มว่ะ กูจะหลุด” จากนั้น โพสต์ต่อว่า “ควรไปโรงพยาบาลครับไม่ใช่โรงพักและต้องมีใบรับรองแพทย์นะคับพ่อบ้านกสิกร

อาการที่พบได้ทันทีและระยะต่อมา: แสบตาอย่างรุนแรง ปวดแสบปวดร้อนทันทีที่สัมผัส ตาแดงจัด เยื่อบุตาอักเสบ ระคายเคืองหนัก น้ำตาไหลมาก สู้แสงไม่ได้ เปลือกตาบวมแดง หากรุนแรง อาจเกิดการไหม้ของเนื้อเยื่อดวงตา กระจกตาขุ่นมัว หรือเป็นแผลที่กระจกตา ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็น”

“พวกกูไม่ใช่คนดี แต่คนดีคนเดิมคนนี้ บัญชีเดิมแน่นอน ท้ายกสิกรดิว่ะ” , “1 ปีที่ชายแดนเขมรไม่ได้รบนะ ตั้งรับบริจาค ถนนสร้าง 1 ล้านแต่มึงเบิก สามล้านอีกสองล้านมึงไปไหน” , “ทางไหนมีรายได้ผมเอาหมด ทำดีรอบเดียวได้ 2 เด้ง 1 ได้หน้า 2 ได้เงิน ท้ายกสิกรดิว่ะ” , “เค้ารบกันจนประเทศไม่เหลือ ออกลูกขับเจสกีไปช่วยคน สุดท้ายก็แปะเลขบัญชี คนดีคนเดิมกูจาหลุดแบบได๋วะนั้น”

จากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วว่าบุคคลที่กล่าวถึงนั้นเป็นใคร แต่ก็ต้องรอติดตามว่าจะมีการโต้ตอบกลับมาอย่างไร

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

