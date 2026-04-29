ผู้กำกับดัง ล้มป่วยหลายโรครุมเร้า แอดมิตรพ.ด่วน ถั่วแระ รุดเยี่ยมให้กำลังใจถึงเตียง

น่าเป็นห่วง! เหน่ง นิติพล นักแสดง-ผู้กำกับชื่อดังรุ่นใหญ่ ล้มป่วยหลายโรครุมเร้า แอดมิตรพ.ด่วน ถั่วแระ รุดเยี่ยมให้กำลังใจถึงเตียง
ทำเอาแฟนคลับแสดงความเป็นห่วงกันมาอย่างล้นหลาม เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ โพสต์แจ้งความอาการป่วยของ เหน่ง นิติพล หรือ เชวง รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง หลังแอดมิตโรงพยาบาลเป็นการด่วน เนื่องจากป่วยหลายโรครุมเร้า ทั้งเส้นเลือดหัวใจตีบตัน, น้ำท่วมปอด, และภาวะไตเสื่อม โดยมีเพื่อนตลกอย่าง ถั่วแระ เชิญยิ้ม รุดเข้าเยี่ยมให้กำลังใจข้างเตียงทันทีที่ทราบข่าว
“#ส่งกำลังใจ #เหน่งนิติพล #เชวงรัตนดิลก นักแสดง&ผู้กำกับ แอดมิตโรงพยาบาล #น้ำท่วมปอด #เส้นเลือดหัวใจตีบ #ไตเสื่อม
เหน่ง-นิติพล หรือ เชวง รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักแสดง ผู้ผลิตงานบันเทิง และ ผู้กำกับการแสดง #โครงการหนังพลังบุญ ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน น้ำท่วมปอด และภาวะไตเสื่อม เข้ารับการรักษาตัวที่ตึก 4 ห้อง 1110 โรงพยาบาลธนบุรี
โดยมีเพื่อนรุ่นพี่ #ถั่วแระเชิญยิ้ม #ศิลปินตลกคนดัง มาแวะเยี่ยมให้กำลังใจไข้คนป่วย ถือเป็นความรักระหว่างเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงที่น่าชื่นชมยิ่ง โดยงานนี้พี่ถั่วแระบอกตามตรงจากใจว่ายิ่งตนอายุมากขึ้น ยิ่งเห็นสัจธรรมว่า “เพื่อนกันก็ควรไปให้กำลังใจกัน นอกเหนือจากไปเคาะ ฝาโลงบอก “กูมาแล้วนะ” เมื่อวันนั้นมาถึง”
อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์
