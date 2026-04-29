ข่าวดาราบันเทิง

อาการน่าห่วง วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ ดาราอาวุโส ทรุดหนัก-โรครุมเร้า ค่าใช้จ่ายพุ่ง 8 แสน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 10:58 น.
63
วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยหนักลิ้นหัวใจรั่วและโรคไต

แฟนละครส่งกำลังใจ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงรุ่นใหญ่วัย 84 ปี ป่วยหนักบอลลูนขดลวดหัวใจเสื่อม ลิ้นหัวใจรั่วและโรคไต ค่ารักษาพุ่ง 8 แสน มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงรุดมอบเงินช่วย

วันที่ 29 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ แจ้งข่าวอาการป่วยของ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ นักแสดงอาวุโสวัย 84 ปี ล้มป่วยจากอาการขดลวดทำบอลลูนหัวใจเสื่อมสภาพ ภาวะลิ้นหัวใจรั่ว และโรคไต ล่าสุด หน่อย ณัฐนี สิทธิสมาน กรรมการบริหารมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง เดินทางไปเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทางไปพบแพทย์

อาการป่วยของวิศิษฐ์แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการลิ้นหัวใจรั่วรุนแรง การค้นหาจุดที่รั่วต้องใช้วิธีอัลตราซาวด์หรือการกลืนกล้องส่องตรวจให้ละเอียด หลังจากพบจุดแล้วต้องทำ MRI ซ้ำอีกครั้ง ประเมินจากขั้นตอนเหล่านี้ ร่างกายของอาวิศิษฐ์ไม่พร้อมรับการรักษาด้วยการผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์สูงถึง 5 แสนถึง 8 แสนบาท ซึ่งครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระส่วนนี้ได้

ปกติการเปลี่ยนลิ้นหัวใจรอบสองจะมีอายุการใช้งาน 10 ปี แต่กรณีของอาวิศิษฐ์เกิดการเสื่อมสภาพในเวลาเพียง 7 ปี ทำให้ร่างกายทรุดลงเร็ว

วิศิษฐ์ตัดสินใจรักษาแบบต่อเนื่องโดยไม่ผ่าตัด และใช้วิธีรับประทานยาแทน ทำให้ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยขึ้น แพทย์นัดทำเอคโค่หัวใจในอีก 3 เดือนข้างหน้า และต้องไปตรวจติดตามอาการทุกเดือน

ปัจจุบันค่าไตของอาวิศิษฐ์อยู่ที่ระดับ 3-4 และ 4-5 ตลอดเวลา มีภาวะเม็ดเลือดขาวสูงและเลือดน้อยซีด แพทย์ต้องฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงเดือนละ 2 ครั้ง นักแสดงรุ่นใหญ่เลือกการรักษาแบบประคับประคองและไม่ยอมฟอกไต โดยครอบครัวต้องจ่ายค่ายาฉีดเอง เมื่อรับยามาแล้วจะนำไปให้คลินิกใกล้บ้านฉีดให้ ปัจจุบันฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงไปแล้ว 18 เข็ม

ชีวิตปัจจุบันของนักแสดงอาวุโสค่อนข้างลำบาก ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายสูง ค่าโดยสารรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งมีราคาสูง อีกทั้งวิศิษฐ์และภรรยาต่างมีอายุมากแล้ว โดยปีนี้อาวิศิษฐ์อายุ 84 ปีเต็ม จึงไม่สามารถนั่งรถเมล์ไปต่อแท็กซี่ได้

หลังจากแฟนละครทราบข่าวต่างเข้ามาแสดงความห่วงใย และส่งกำลังใจให้นักแสดงอาวุโสหายจากอาการป่วยโดยเร็ว อาทิ

“ขอให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะคะ”

“ขอส่งกำลังใจให้คุณลุงนะคะ ขอให้คุณพระคุ้มครองคุณลุงค่ะ”

“เป็นกำลังใจให้พี่วิศิษฐ์ ขอให้หายไว ๆ และสุขภาพแข็งแรงนะครับ”

นักแสดงในวงการช่วยเหลือ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์
ภาพจาก Facebook : ดาราภาพยนตร์
แฟนละครส่งกำลังใจ วิศิษฐ์ ยุตติยงค์ หายป่วยโดยเร็ว
ภาพจาก Facebook : ดาราภาพยนตร์

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

